TikTok thay đổi mạnh mẽ để đáp ứng các quy định mới của EU

Biểu tượng TikTok tại văn phòng ở Culver City, California, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo đạo luật trên, những "gã khổng lồ Internet" buộc phải có hành động mạnh mẽ hơn đối với quyền riêng tư dữ liệu, bảo vệ trẻ em, ngăn chặn thông tin sai lệch và ngôn từ kích động thù địch. Nhóm mục tiêu giám sát của EU gồm 19 doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực này, trong đó có cả TikTok, Amazon, Apple, Google, Meta và Microsoft. Thời hạn chót để những doanh nghiệp này hoàn tất điều chỉnh để tuân thủ quy định mới của EU là ngày 28/8 tới, nếu không sẽ phải đối mặt với các khoản phạt tài chính nặng nề. Ủy viên EU phụ trách giám sát thị trường kỹ thuật số - ông Thierry Breton hồi tháng trước đã yêu cầu TikTok đẩy nhanh việc áp dụng các tiêu chuẩn mới này.

Trong thông báo ngày 4/8, TikTok nêu rõ nền tảng này sẽ cho phép người dùng ở châu Âu "tắt tính năng cá nhân hóa", đề cập đến nguồn cấp dữ liệu cho mục "Dành cho bạn" (For You) - vốn có chức năng giúp người dùng có thể xem các video có nội dung được đề xuất dựa trên sở thích cá nhân của họ. Ngoài ra, những điều chỉnh của TikTok nhân dịp này còn bao gồm cả việc tạo điều kiện để người dùng tại châu Âu dễ dàng báo cáo các nội dung bất hợp pháp, đồng thời cấm quảng cáo nhắm mục tiêu vào người dùng từ 13-17 tuổi tại châu Âu. TikTok cũng khẳng định sẽ minh bạch hơn trong các quyết định kiểm duyệt nội dung của mình, cung cấp cho người dùng thêm thông tin về lý do tại sao một video bị xóa bỏ.

Nhờ các tính năng chỉnh sửa và thuật toán do AI cung cấp, TikTok hiện là nền tảng mạng xã hội phổ biến với hơn 1 tỷ người dùng trên toàn cầu, trong số đó đa số là giới trẻ.