Tiffany Bun phát hành MV "Yêu anh vạn kiếp" vào ngày 8-3

Ca khúc "Yêu anh vạn kiếp" (Love You 10,000) do Sing (Nguyễn Minh Thành) sáng tác và CM1X sản xuất. Bài hát mang màu sắc pop, pop dance kết hợp R&B với giai điệu tươi sáng, bắt tai và tràn đầy năng lượng.

Theo Tiffany Bun, bài hát kể câu chuyện về một tình yêu chân thành và bền bỉ, nơi lời hứa "yêu anh vạn kiếp" trở thành biểu tượng cho niềm tin vào sự gắn kết lâu dài. "Đây là ca khúc tôi rất yêu thích. Tôi mong khi khán giả nghe bài hát sẽ cảm nhận được năng lượng tích cực và những cảm xúc đẹp của tình yêu", nữ ca sĩ chia sẻ.

Tiffany Bun

MV được thực hiện theo concept dance performance trên nền trắng tối giản. Phong cách hình ảnh trẻ trung cùng những động tác vũ đạo năng động góp phần tạo nên không gian tươi sáng, đúng với tinh thần ca khúc.

Tiffany Bun là nghệ sĩ độc lập theo đuổi phong cách pop trẻ trung. Cô hướng đến việc mang đến những sản phẩm âm nhạc dễ nghe, giàu cảm xúc và có bản sắc riêng.

Việc lựa chọn ngày 8-3 – Ngày Quốc tế Phụ nữ – để ra mắt MV cũng mang ý nghĩa đặc biệt đối với nữ ca sĩ. Tiffany Bun cho biết cô muốn xem đây như một món quà âm nhạc dành tặng tất cả phụ nữ, đồng thời tôn vinh tình yêu và sự gắn kết trong cuộc sống.

Theo cô, con số 8 còn tượng trưng cho sự vĩnh cửu, tạo nên sự liên kết thú vị với ý nghĩa "vạn kiếp" trong ca từ của bài hát.

Tiffany Bun sẽ phát hành MV "Yêu anh vạn kiếp" vào lúc 19 giờ ngày 8/3/2026 trên YouTube và các nền tảng nhạc số.



Tiffany Bun là ca sĩ tự do, hiện hoạt động nghệ thuật và kinh doanh tại Mỹ và Việt Nam. Cô bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ rất sớm khi tham gia ca hát và làm mẫu ảnh cho các ấn phẩm tuổi teen như Hoa Học Trò và VTM từ năm 15 tuổi. Năm 2013, Tiffany Bun ghi dấu ấn khi tham gia cuộc thi Hoa Học Trò Icon và đạt giải Icon Phong Cách, cùng mùa thi với ca sĩ Gin Tuấn Kiệt.

Trên hành trình theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, Tiffany Bun từng là thành viên của các dự án nhóm nhạc YounQ và V-Angels trực thuộc V-Hot Entertainment.