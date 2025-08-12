"Tiểu Yến Tử bị ghét nhất" mất 14 năm để "lên đời", càng có tuổi càng đẹp càng sang

"Hoàn Châu cách cách" là bộ phim cổ trang kinh điển trong lòng khán giả thuộc nhiều thế hệ. Dàn diễn viên chính của "Hoàn châu cách cách" phần 1 và 2 đã trở thành huyền thoại, khó có thể thay thế. Ngay cả phần 3 chiếu vào 2003 cũng không thể vượt được cái bóng quá lớn của dàn diễn viên gốc.

Ấy thế nhưng vào năm 2011, "Hoàn Châu cách cách" đã có bản làm lại với nhan đề "Tân Hoàn Châu cách cách". Ngay lập tức, dàn diễn viên mới lúc đó đã thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là nữ chính Lý Thạnh – người được tuyển chọn cho vai Tiểu Yến Tử.

Lý Thạnh sở hữu nhan sắc tươi sáng, nhí nhảnh với đôi mắt to tròn, gợi nhắc tới nữ diễn viên Triệu Vy – người đảm nhận vai Tiểu Yến Tử phần 1 và 2. Dẫu vậy, Lý Thạnh vẫn không được khán giả đánh giá cao về nhan sắc. Diễn xuất của cô cũng chưa thực sự thuyết phục và bị cho là đang cố gồng gượng, bắt chước đàn chị Triệu Vy.

Sau phim "Tân Hoàn châu cách cách", Lý Thạnh không có nhiều vai diễn nổi bật, sự nghiệp khá mờ nhạt. Bẵng đi hơn chục năm, Lý Thạnh đã bước sang tuổi 40, nữ diễn viên gần đây không có vai chính. Thay vào đó, cô đảm nhận vai phụ trong một số phim truyền hình cổ trang gây sốt. Mới đây nhất, Lý Thạnh xuất hiện trong phim cổ trang trinh thám "Triều Tuyết Lục" với vai diễn hoàng hậu.

Lý Thạnh trong phim "Triều Tuyết Lục"

Ngay lập tức, nữ diễn viên nhận được vô vàn lời khen cho thần thái sang trọng, đúng chất mẫu nghi thiên hạ. Ở độ tuổi 40, nét đẹp ngọt ngào, lí lắc của Lý Thạnh thời trẻ đã được thay thế bằng vẻ mặn mà, quý phái. Có thể nói rằng, Lý Thạnh càng có tuổi càng đẹp. Diễn xuất của Lý Thạnh trong phim "Triều Tuyết Lục" cũng rất tròn trịa, thuyết phục. Dù đảm nhận vai phụ, không nhiều đất diễn nhưng "ít mà chất", Lý Thạnh vẫn để lại dấu ấn riêng. Trước "Triều Tuyết Lục", Lý Thạnh hóa thân vào nhiều nhân vật có địa vị cao quý, chẳng hạn như Mỹ Ly trong "Mỹ Ly cách cách" hay Miêu Quý phi trong "Quý nữ".

Lý Thạnh vai Miêu quý phi trong "Quý nữ".

Lý Thạnh vai hoàng hậu trong "Triều Tuyết Lục".

Địa vị ngày càng cao của Lý Thạnh qua các bộ phim cổ trang.

Cư dân mạng đùa rằng Lý Thạnh mất đến 14 năm để "leo rank" trên phim, từ cách cách cho tới hoàng hậu đứng đầu hậu cung. Không chỉ thăng cấp về địa vị trên màn ảnh nhỏ, nhan sắc của "nàng Tiểu Yến Tử bị chê nhiều nhất" một thời cũng ngày càng thăng hạng. Sau "Triều Tuyết Lục", hy vọng Lý Thạnh sẽ có những màn tái xuất phim truyền hình một cách bùng nổ, ngoạn mục hơn.

Ảnh: Sưu tầm