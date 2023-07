Tiểu thư quý tộc 'lá ngọc cành vàng' nhưng về già lại cơ cực vì một sai lầm ‘khó tin’: Ở căn gác 6m2 vẫn mặc Chanel, sống tích cực

Bi kịch của tiểu thư tài năng không biết quản lý tài chính

Nathalie George sinh ra trong một gia đình quý tộc Pháp có lịch sử lâu đời. Cha Nathalie là một kiến trúc sư còn mẹ là nhà thiết kế. Gia đình George sở hữu cửa hàng quần áo sang trọng may sẵn đầu tiên trong vùng. Tuổi thơ của Nathalie trôi qua êm đềm, với những buổi xem kịch và hòa nhạc trong váy áo lộng lẫy.

Nathalie học bán trú xa bố mẹ nên mỗi kỳ nghỉ hè cô đều được gia đình đưa đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Khi những đứa trẻ khác còn đang loay hoay đòi bố mẹ mua kem thì Nathalie George đã thưởng thức đủ các món ngon tinh hoa ẩm thực. Natalie khi trưởng thành thể hiện được óc thẩm mỹ xuất sắc, khả năng thiết kế và hiểu biết sâu rộng.

Cô kế nghiệp bố mẹ trở thành một nhà thiết kế, làm việc tại Dior vài năm rồi trở thành giám đốc sáng tạo thương hiệu đồ nội thất cao cấp Pháp Christofle. Sau đó Nathalie George lập công ty riêng, các đơn đặt hàng đều đến từ những khách hàng lớn như Air France, Nhà hát Opera Paris, Dior, Cartier…

Nathalie George thời trẻ.

Nhiều người nhận xét Nathalie có cuộc đời và sự nghiệp suôn sẻ, sống như một nàng tiên hạnh phúc. Cô chọn không kết hôn, không sinh con để cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Giàu có, kiếm tiền cũng chẳng khó khăn nên người phụ nữ này không bao giờ tiết kiệm, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Tủ quần áo của Nathalie chất đầy đồ từ các thương hiệu xa xỉ, cuối tuần lại bay đến Ý hoặc Nhật Bản để trực tiếp nếm thử những món ăn ngon.

Đáng tiếc, cuộc sống sung túc này không kéo dài được lâu. Đêm Giáng sinh năm 1988, Nathalie George nhận được một “món quà” thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô: thông báo truy thu thuế từ Cục thuế. Lý do người phụ nữ thành công này không nộp thuế khiến dư luận cảm thấy khó tin: Nathalie không biết kinh doanh là phải nộp thuế.

Nathalie George khi vẫn giàu có, thành công.

Sai lầm phải trả giá bằng một khoản tiền khổng lồ và đẩy Nathalie đến bờ bực phá sản. Lúc này Nathalie đã gần 50 tuổi, phải bán căn hộ 120m2 và chính công ty để trả nợ. Ngành công nghiệp thời trang vốn có tốc độ đào thải nhanh, ưu ái thế hệ trẻ nên càng khiến Nathalie khó trở lại. Người phụ nữ này rơi vào tuyệt vọng, đành chọn cách “thắt lưng buộc bụng” để sống.

Cuộc sống tuổi xế chiều trên căn gác 6m2 và cú “lội ngược dòng”

Nathalie George lần lượt chuyển đến những căn hộ nhỏ hơn và cuối cùng dừng chân ở một căn gác mái chỉ vỏn vẹn 6m2. Đây vốn là nơi để người giúp việc trong gia đình quý tộc nghỉ ngơi nên nội thất vô cùng tồi tàn, tường bong tróc và cầu thang rỉ sét. Không gian chật chội không có bếp, không có cả phòng tắm và nhà vệ sinh.

Với một người sống sung sướng từ bé như Nathalie, một căn phòng như vậy thật quá tồi tệ nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Người phụ nữ bắt đầu dọn dẹp và bài trí lại căn phòng bằng mắt thẩm mỹ của một nhà thiết kế tài năng.

Căn gác xập xệ ban đầu

Căn gác sau khi được người phụ nữ Pháp khéo léo bài trí.

Nathalie lấp đầy không gian bằng sách, trang trí tường bằng những bức tranh nghệ thuật và thi thoảng mua vài bó hoa đặt trong nhà. Một góc bàn nhỏ bày bát đĩa được sắp xếp trong phòng còn tủ lạnh và bếp từ đặt ngoài hành lang vì không còn chỗ.

Nathalie bây giờ không việc làm, không thu nhập, chỉ còn ít tiền tiết kiệm. Từ một tiểu thư quyền quý trở thành một cụ bà cô độc, từ biệt thự xa hoa đến căn gác xép 6m2 chật chội nhưng người phụ nữ này vẫn cảm thấy thật may mắn. Bởi từ cửa sổ duy nhất trong phòng, Nathalie có thể nhìn thấy tháp Eiffel ở trung tâm Paris sầm uất, nơi rất gần với ngôi nhà thời thơ ấu của mình.

Ảnh: Toutiao

Với những ký ức êm đềm, cuộc sống hiện tại dường như không quá cay đắng với Nathalie. Người phụ nữ không từ bỏ niềm đam mê với thời trang và vẫn giữ những thói quen thanh lịch và tinh tế của Paris: chăm sóc bản thân mỗi ngày, mặc những bộ quần áo thời trang cao cấp trước kia, kết hợp phụ kiện và búi tóc tinh tế.

Đặc biệt Nathalie vô cùng yêu thích thương hiệu Chanel, coi quần áo Chanel là "làn da thứ 2" của bản thân. Trải qua nhiều thăng trầm, người phụ nữ này phát hiện ra rằng không cần tiêu xài hoang phí vẫn có thể mặc đẹp. Vậy nên Nathalie George bắt đầu phối những món đồ từ thương hiệu bình dân nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch bà theo đuổi.

Ở tuổi 70, người phụ nữ này chợ mỗi ngày để chọn những nguyên liệu tươi ngon, giá cả phải chăng để nấu những món ăn chiêu đãi hàng xóm như một cách làm cuộc sống vui vẻ hơn.

Dù sống khó khăn, Nathalie George vẫn biết cách phối đồ cũ để mặc đẹp.

Sau một thời gian, mọi người trong khu nhà đều biết đến thái độ sống tích cực và lạc quan của “cụ bà tầng 6”. Chủ nhà còn để Nathalie ở miễn phí thêm 1 căn phòng nhỏ khác, nơi bà biến nó trở thành “phòng khách”.

Hàng xóm còn khuyến khích Nathalie George viết sách, đưa cuộc đời thăng trầm của bà chia sẻ với cả thế giới. Cuốn sách “Cooking on the sixth floor” bán chạy, giúp cuộc sống trong căn gác mái 6m2 của người phụ nữ Pháp bỗng chốc trở nên nổi tiếng. Nathalie trả hết nợ và có thể rời khỏi nơi ở chật chội này để đến New York, bắt đầu công việc và cuộc sống mới.

Ở tuổi 70, Nathalie George một lần nữa trở thành tâm điểm của Paris, giống như cách bà từng làm năm 30 tuổi.

