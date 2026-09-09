Tiểu thư 7000 tỷ, con gái duy nhất của nữ đại gia thủy sản Hải Vương Group tự "bóc" chính mình: Sự thật không như mọi người vẫn nghĩ!

Mới đây, Ngọc Thanh Tâm đã có những chia sẻ về sự thật phía sau con số 7000 tỷ từng được cộng đồng mạng gán cho mình.

Tối ngày 8/9, Ngọc Thanh Tâm gây chú ý khi chia sẻ bài viết: "Khi mọi người gắn mình với con số 7000 tỷ nhưng đó lại là điều ít thú vị nhất về mình". Bên dưới bài đăng là hàng loạt bức ảnh thể hiện rõ nhất về con đường học tập, sự nghiệp và những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô.

Ngọc Thanh Tâm cho biết, cô không biết con số 7000 tỷ từ đâu ra, nhưng nó đã làm lu mờ hết mọi nỗ lực của cô trong suốt thời gian qua.

Theo chia sẻ của Ngọc Thanh Tâm, cô sinh ra tại Nha Trang, sau đó chuyển tới TPHCM sau khi học hết cấp Tiểu học. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Ngọc Thanh Tâm quyết định nghỉ học nửa năm để đi làm và học thêm một ngôn ngữ mới là tiếng Trung.

Cô ban đầu dự định sẽ đi du học, nhưng cách ngày nhập học một tháng, cô từ bỏ tất cả, quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật. "Đây là một trong những quyết định sáng suốt nhất cuộc đời mình", Ngọc Thanh Tâm cho hay.

Đặc biệt, Ngọc Thanh Tâm cũng khoe loạt thành tích khủng như học thêm ngành Thiết kế truyền thông số và tự thiết kế nhiều sản phẩm; thi thử IELTS 8 chấm và vẫn đang luyện nói với giáo viên mỗi ngày, tốt nghiệp cử nhân loại xuất sắc ngành Truyền Thông Số của ĐH RMIT, có HSK 3 và đang học HSK 4, biết chơi piano, guitar, từng mở quán bánh để thỏa sức đam mê làm bánh,...

Ngọc Thanh Tâm, SN 1993, được biết đến là con gái duy nhất của nữ đại gia thủy sản nức tiếng Trịnh Thị Bích Hằng - Chủ tịch HĐQT Hải Vương Group. Với gia thế giàu có, cuộc sống xa hoa “ngậm thìa vàng”, ái nữ khiến nhiều người ngưỡng mộ và nhận được nhiều sự quan tâm.

Cô từng được biết đến với vai trò YouTuber, người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao trong showbiz như Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Primmy Trương…

Ngọc Thanh Tâm là con gái duy nhất của nữ đại gia thủy sản - doanh nhân Bích Hằng

Ngọc Thanh Tâm từng tham gia diễn xuất trong các phim "Đảo của dân ngụ cư", "Hiệp sĩ mù"… và đoạt một số giải thưởng về diễn xuất, trong đó có Special Jury Award - giải Đặc biệt của Ban giám khảo dành cho diễn viên xuất sắc tại "Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 58".

Năm 2020, nữ diễn viên tự sản xuất và đóng chính trong web drama "Tâm sắc Tấm", thu hút nhiều sự chú ý của khán giả.

Năm 2022, cô ra mắt show thực tế "Not just a rich kid" về cuộc sống của chính mình.

Ngọc Thanh Tâm gây chú ý khi được gọi là rich kid, cuộc sống vô cùng hào nhoáng và giàu có

Dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Ngọc Thanh Tâm phải kể đến lần tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024, cô nhận được nhiều sự chú ý hơn khi thể hiện khả năng ca hát, vũ đạo. Ngoài ra, tính cách của cô nàng cũng được khán giả ấn tượng hơn qua những khoảnh khắc đời thường trong show thực tế.

Đáng chú ý nhất là khi Ngọc Thanh Tâm trở thành cast nữ duy nhất trong show thực tế Gia Đình Ha Ha. Ban đầu, netizen vẫn phản đối sự xuất hiện của ái nữ nhà thuỷ sản vì cho rằng cô nàng không hợp.

Ngọc Thanh Tâm không ngại bất kỳ công việc nặng nhọc hay khó khăn nào khi tham gia chương trình Gia đình Haha

Tuy nhiên sau vài tập phát sóng, đông đảo cộng đồng mạng đều cảm thấy bất ngờ bởi sự lăn xả, nhiệt tình của cô nàng. Thậm chí, khi trải nghiệm cuộc sống nông thôn, Ngọc Thanh Tâm không ngần ngại bất cứ công việc nào. Từ rửa bát, đào sắn, lên rừng bẻ măng hay thử cày ruộng,... cô nàng đều vô cùng nhiệt tình.

Chính bởi vậy, Ngọc Thanh Tâm ngày càng sở hữu lượng fan lớn hơn, thậm chí nhiều antifan trở thành hâm mộ vì cách thể hiện tự nhiên của cô trong chương trình.

Nguồn ảnh: FBNV