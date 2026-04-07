Tiểu sử Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Chiều 6/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết số 03/2026/QH16 bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. Theo đó, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh.

Toàn văn: Nghị quyết số 03/2026/QH16 của Quốc hội quyết nghị các đại biểu Quốc hội khóa XVI: Đỗ Văn Chiến; Nguyễn Khắc Định; Nguyễn Thị Thanh; Nguyễn Hồng Diên; Nguyễn Doãn Anh; Nguyễn Thị Hồng giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI