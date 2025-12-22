TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN, TÂN PHÓ BÍ THƯ CHUYÊN TRÁCH ĐẢNG ỦY QUỐC HỘI

Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội

Chiều 21/12/2015, tại Nhà Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 2584-QĐNS/TW ngày 18/12/2025 của Bộ Chính trị về việc đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương, thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Hồng Diên. Đồ họa TTXVN

Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Hồng Diên

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, sinh năm 1965, quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Cao cấp Thanh vận, Cử nhân Lịch sử - Giáo dục, Cử nhân Kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình trước đây; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Từ tháng 4/2021, đồng chí Nguyễn Hồng Diên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Từ tháng 1/2025, đồng chí Nguyễn Hồng Diên được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ tháng 2/2025, đồng chí Nguyễn Hồng Diên được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 16/7/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Nguyễn Hồng Diên tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2025 - 2030./.