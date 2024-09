Tiểu sử đồng chí Lê Ngọc Châu, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

Ngày 16/9/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 989/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/9/2024.

Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

Đồng chí Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, sinh ngày 26/1/1972; quê quán xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Trình độ Tiến sĩ Luật học.

Đồng chí Lê Ngọc Châu từng đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an; Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an; Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Tháng 4/2022, đồng chí Lê Ngọc Châu được Chủ tịch nước phong quân hàm Thiếu tướng.

Từ tháng 3/2022 đến tháng 8/2024, đồng chí Thiếu tướng Lê Ngọc Châu đảm nhận chức vụ Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an.

Ngày 27/8/2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định điều động, chỉ định đồng chí Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Ngọc Châu.

Ngày 4/9/2024, HĐND tỉnh Hải Dương đã xem xét, thảo luận tờ trình của Chủ tịch HĐND tỉnh và bầu đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu tuyệt đối 100%.

HĐND tỉnh Hải Dương đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Lê Ngọc Châu.

HĐND tỉnh Hải Dương giao Thường trực HĐND tỉnh hoàn thiện thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định đồng chí Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.