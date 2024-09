Thủ tướng phê chuẩn ông Lê Ngọc Châu giữ chức Chủ tịch tỉnh Hải Dương

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/9.

Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

Trước đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định điều động , chỉ định ông Lê Ngọc Châu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 4/9, tại kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh Hải Dương đã bầu ông Lê Ngọc Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu tuyệt đối.

Ông Lê Ngọc Châu sinh năm 1972; quê ở huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Ông Lê Ngọc Châu đã có nhiều năm công tác tại Bộ Công an , từng giữ các chức vụ: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.