Tiểu mỹ nhân triệu view gánh trọn phim Việt giờ vàng: Xinh như thiên thần, lên hình vài cảnh đỉnh hơn 23 tập cộng lại

Bộ phim Gia Đình Trái Dấu thời gian gần đây vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, bị khán giả chỉ trích vì tiếp tục khai thác những mô-típ cũ kỹ như ngoại tình, tiểu tam, người chồng tệ bạc, diễn biến dễ đoán và bị cho là không còn phù hợp với thị hiếu hiện tại. Trên mạng xã hội, không ít người bày tỏ sự mệt mỏi khi phim Việt giờ vàng vẫn quanh quẩn với những bi kịch gia đình quen thuộc, thiếu đột phá cả về kịch bản lẫn cách kể chuyện.

Thế nhưng, cũng chính tuyến nội dung gây tranh cãi ấy lại vô tình mở đường cho sự xuất hiện của một nhân vật khiến khán giả đổi thái độ. Khi bé Nhi (Cherry An Nhiên) - con gái riêng của ông Phi bước vào mạch phim, Gia Đình Trái Dấu bất ngờ được bàn luận theo hướng hoàn toàn khác. Những đoạn trích có Nhi xuất hiện nhanh chóng viral, thu về hàng triệu lượt xem, kéo theo làn sóng khen ngợi hiếm hoi dành cho bộ phim đang bị ném đá.

Sự chuyển hướng của khán giả đến từ cách nhân vật Nhi được xây dựng và thể hiện. Cô bé là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng, phải trưởng thành trước tuổi để chăm sóc người mẹ ốm yếu, chứng kiến mẹ qua đời và rồi bất ngờ bị đưa vào một gia đình hoàn toàn xa lạ. Việc từ trên trời rơi xuống một người cha, phải dọn về sống chung với hai anh chị cùng cha khác mẹ và Ánh - người vợ hợp pháp của bố mình, Nhi trở thành nhân vật gánh trên vai quá nhiều biến cố so với độ tuổi.

Bé Nhi có nhiều phân cảnh khiến khán giả xót xa

Chính những phân cảnh ấy đã tạo nên loạt khoảnh khắc đắt giá cho phim. Ánh mắt dè dặt, sự im lặng cam chịu, cách Nhi quan sát mọi người xung quanh và cố gắng thích nghi với cuộc sống mới, cố gắng để vợ của bố mình không buồn lòng khiến người xem không khỏi chạnh lòng. Mỗi lần nhân vật này lên hình đều mang theo cảm xúc rõ rệt, đủ sức át đi sự gượng gạo của những tuyến nhân vật người lớn. Không quá lời khi nói rằng, Nhi xuất hiện đến đâu là mạng xã hội bùng nổ đến đó, là nhân tố gánh cả bộ phim này.

Nhi phải cố gắng để không lạc lõng ở một gia đình mới

Nhân vật Nhi gây xúc động bao nhiêu thì Cherry An Nhiên lại nhận được sự yêu mến bấy nhiêu. Khán giả không chỉ khen cô bé xinh xắn như búp bê sống mà còn bất ngờ trước khả năng diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Nhiều người thừa nhận họ tiếp tục theo dõi Gia Đình Trái Dấu chỉ vì muốn xem thêm những phân cảnh có Nhi.

Vai diễn một cô bé hiểu chuyện, chịu nhiều thiệt thòi được Cherry thể hiện rất tốt

Thực tế, Cherry An Nhiên không phải gương mặt mới với khán giả phim Việt giờ vàng. Sinh năm 2017, Cherry bén duyên với nghệ thuật từ khi mới 2 tuổi với vai trò mẫu ảnh. Những năm gần đây, cô bé liên tục phủ sóng từ sàn diễn thời trang, TVC quảng cáo cho đến phim truyền hình. Chỉ mới đầu năm 2025, Cherry đã có hai dự án lớn là Gia Đình Trái Dấu và Đồng Hồ Đếm Ngược chuẩn bị lên sóng.

Trước năm 2026, Cherry cũng là gương mặt quen thuộc của khung giờ vàng với loạt vai diễn dài hơi trong Cầu Vồng Ở Phía Chân Trời, Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Món Quà Của Cha, Đừng Làm Mẹ Cáu, Anh Có Phải Đàn Ông Không, Hương Vị Tình Thân. Đáng chú ý, trong Đừng Làm Mẹ Cáu, cô bé còn đảm nhận vai chính bên cạnh Quỳnh Kool. Không ngoa khi nói Cherry An Nhiên hiện là sao nhí 2017 đắt show nhất màn ảnh Việt.

Nguồn ảnh: VTV