HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

"Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy sang Thái Lan hẹn hò tình mới sau hơn 1 năm ly dị, đàng trai là phú nhị đại kém 8 tuổi?

Vy Anh
|

Bạn trai của Trần Nghiên Hy có cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, gia đình sở hữu khối tài sản lên tới hàng chục tỷ NDT?

Trần Nghiên Hy (43 tuổi) và nam diễn viên Trần Hiểu chính thức tuyên bố ly hôn vào tháng 2/2025. Sau khi đường ai nấy đi, nữ diễn viên vừa chăm con, vừa tập trung quay phim mới, du lịch và đi concert cùng bạn bè. Cô luôn xuất hiện với trạng thái khá thoải mái và tự do. Đến ngày 13/8, đời sống tình cảm của Trần Nghiên Hy trở thành tâm điểm chú ý khi blogger giải trí tiết lộ cô đã có bạn trai mới. Người đàn ông này được cho biết đã đồng hành cùng mẹ con nàng "Tiểu Long Nữ" sang Thái Lan du lịch. Cặp đôi ra nước ngoài hẹn hò để tránh bị cánh săn ảnh trong nước để mắt và "tóm sống".

Theo tờ Liberty Times, tình mới của Trần Nghiên Hy 35 tuổi, kém nữ diễn viên 8 tuổi. Anh là "phú nhị đại" (cụm từ chỉ thế hệ siêu giàu thứ hai) có cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, gia đình sở hữu khối tài sản lên tới hàng chục tỷ NDT (hàng chục nghìn tỷ đồng). Bạn trai của Trần Nghiên Hy đang làm việc trong công ty gia đình. Vì vậy, người đàn ông có lịch trình linh hoạt, dễ dàng sắp xếp thời gian để đồng hành cùng Trần Nghiên Hy trong các chuyến công tác và du lịch. Do đó, anh bị ví von là "vệ sĩ toàn thời gian" của nữ diễn viên.

- Ảnh 1.

Trần Nghiên Hy được cho biết đã có bạn trai mới và còn cùng đối phương sang Thái Lan du lịch. Ảnh: Sina.

- Ảnh 2.

Người đàn ông kém minh tinh Cbiz 8 tuổi, xuất thân trong gia đình giàu có.

Đáng chú ý, người đàn ông này được cho biết có tính cách chu đáo và dịu dàng. Trong thời gian Trần Nghiên Hy bị đứt gân Achilles và phải phẫu thuật, vị thiếu gia đã tận tình chăm sóc cô. Biết nữ diễn viên đặc biệt yêu thương con trai, người đàn ông còn thường xuyên lựa chọn những món quà tinh tế tặng bé Tiểu Tinh Tinh để lấy lòng cậu bé.

Không chỉ được mẹ con Trần Nghiên Hy yêu mến, thiếu gia nói trên còn nhanh chóng hòa nhập với ê-kíp của nữ diễn viên. Trong chuyến đi Thái Lan gần đây, dù là người đàn ông duy nhất trong đoàn, anh chẳng những không ngượng ngùng mà còn thoải mái trò chuyện vui vẻ với các thành viên trong đội ngũ của bạn gái.

- Ảnh 3.

Vị thiếu gia được cho biết có tính cách chu đáo, dịu dàng và yêu thương mẹ con Trần Nghiên Hy. Ảnh: Sina.

Trước nghi vấn đã có bạn trai mới sau hơn 1 năm ly hôn "Dương Quá" Trần Hiểu, người đại diễn của Trần Nghiên Hy bác bỏ. Phía nữ diễn viên cho biết người đàn ông là nhân viên công ty. Nữ diễn viên không sang Thái Lan hẹn hò mà thực chất là đang đi team building với các nhân viên.

- Ảnh 4.

Người đại diện thay Trần Nghiên Hy bác bỏ thông tin nữ diễn viên đã có bạn trai mới. Ảnh: Sina.

Trần Nghiên Hy có cuộc hôn nhân sóng gió với Trần Hiểu. Chuyện tình của cặp đôi bắt đầu từ bộ phim Tân Thần Điêu Đại Hiệp (2014). Đến năm 2016, họ chính thức đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới tại Bắc Kinh (Trung Quốc). "Nụ hôn dưới khăn voan" trong lễ cưới của cặp sao đã gây bão mạng xã hội, trở thành biểu tượng lãng mạn khiến nhiều người ao ước bắt chước.

Tuy nhiên, khoảng thời gian họ hạnh phúc ngắn hơn thời gian bị đồn đoán bất hòa, ly hôn. Đến tháng 2/2025, Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu ly hôn, chấm dứt 9 năm chung sống. Trong tuyên bố ly dị, cặp sao không tiết lộ lý do tan vỡ.

Vì vậy, nguyên nhân "đường ai nấy đi" của họ gây bàn tán xôn xao trên MXH Weibo, nhất là khi paparazzi hàng đầu Trác Vỹ từng úp mở rằng lý do ly hôn của 2 diễn viên hạng A "quá sốc để có thể nói ra". Theo Trác Vỹ, Trần Hiểu là người đòi ly hôn. Sau khi đưa ra yêu cầu kết thúc với vợ, anh đã dọn hết đồ đạc khỏi tổ ấm và còn "block" (chặn) tất cả các phương thức liên lạc của Trần Nghiên Hy. Nam diễn viên sống ly thân với vợ suốt 1 năm trước khi hoàn thành thủ tục ly hôn, thậm chí chấp nhận không gặp mặt con lấy 1 lần trong suốt thời gian đó. Không những vậy, khi cha Trần Nghiên Hy qua đời, Trần Hiểu cũng không sang Đài Loan (Trung Quốc) chịu tang hay có bất kỳ động thái tưởng nhớ cha vợ nào.

Do đó, xoay quanh cuộc hôn nhân tan nát của cặp sao hàng đầu Cbiz có nhiều đồn đoán. Trong đó, cả hai ngôi sao đều bị nghi vấn "ông ăn chả bà ăn nem" khi vẫn còn là vợ chồng.

- Ảnh 5.

Cuộc hôn nhân của Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu kết thúc trong drama. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu

Quang Lê làm giỗ cho cha sau 12 ngày mẹ qua đời: "Năm nay ba đón mẹ về"
Tags

Trần Nghiên Hy

Trần Hiểu

sao hoa ngữ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại