'Tiểu' Land Rover Defender xuất hiện trên đường thử với cửa sau độc lạ

Những bức ảnh chụp lén mới đây gần cơ sở thử nghiệm của JLR tại Nurburgring cho thấy chiếc Defender này có một hộp hình chữ nhật trông khá lạ mắt.

Land Rover tìm ra giải pháp mở rộng không gian của "tiểu" Defender

Land Rover đang phát triển một phiên bản nhỏ hơn của dòng xe Defender. Dự kiến, mẫu SUV cỡ nhỏ có thể sẽ mang tên Defender Sport. Tuy nhiên, kích thước nhỏ hơn đồng nghĩa với khoang hành lý hạn chế hơn, và có vẻ như Land Rover đã tìm ra giải pháp mới để mở rộng không gian chứa đồ.

Trang bị lạ mắt trên mẫu Defender Sport. Ảnh: Carscoops

Những bức ảnh chụp lén mới đây gần cơ sở thử nghiệm của JLR tại Nurburgring cho thấy chiếc Defender này có một hộp hình chữ nhật trông khá lạ mắt được gắn chặt vào mặt ngoài của cửa hậu. Hình dáng của chiếc hộp này không phù hợp để chứa bánh xe dự phòng – chi tiết từng xuất hiện trên một nguyên mẫu khác vào đầu tháng này. Đáng chú ý, việc chiếc hộp không được ngụy trang cho thấy Land Rover muốn thu hút sự chú ý và khơi gợi sự tò mò của công chúng.

Nhiều khả năng chiếc hộp xuất hiện trong ảnh chỉ đóng vai trò che đậy bộ phận bên dưới. Trang Carscoops nhận định trang bị này sẽ không thực sự có mặt trên phiên bản Defender Sport thương mại khi mở bán vào năm sau. Khả năng cao đây là hộp chuyên dụng để chứa cáp sạc, tương tự như hộp "Design box" mà Mercedes cung cấp cho mẫu xe điện G-Class.

Việc cất giữ cáp sạc thường là vấn đề nan giải trên hầu hết các mẫu xe điện, đặc biệt là những xe không có khoang hành lý phía trước hoặc khi người dùng đã chất đầy đồ đạc trong cốp sau. Hộp "Design box" của Mercedes giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép người dùng dễ dàng lấy cáp sạc từ một chiếc hộp gắn ở cửa hậu.

Tuy nhiên, Land Rover có thể sẽ chọn một kiểu dáng khác cho chiếc hộp của mình. Chẳng hạn như thiết kế mô phỏng các hộp chứa đồ gắn bên hông của dòng Defender cỡ lớn. Đối với những chiếc xe không trang bị bánh xe dự phòng gắn cửa hậu, Land Rover có thể tận dụng chiếc hộp này để chứa bộ dụng cụ vá lốp, qua đó vẫn duy trì được phong cách thiết kế liên quan đến bánh xe.

Mẫu xe Defender mới này đang được thử nghiệm tại Nurburgring. Ảnh: Carscoops

Defender mới có thể được điện hóa

Không phải tất cả các phiên bản Defender đều cần đến hộp chứa cáp sạc. Lý do là vì nền tảng EMA – nền tảng mẫu Defender cỡ nhỏ này chia sẻ với chiếc Range Rover GT coupe mới – dù ban đầu được thiết kế cho xe điện nhưng sau đó đã được tinh chỉnh để tương thích với cả hệ truyền động hybrid.

Tuy nhiên, khác với một số thương hiệu SUV hạng sang khác, mẫu xe này sẽ không cung cấp tùy chọn hệ truyền động plug-in hybrid mà tập trung vào công nghệ hybrid truyền thống.

Việc chuyển hướng từ xe thuần điện sang xe hybrid là yếu tố then chốt để mẫu SUV này thành công tại Mỹ – thị trường dự kiến sẽ là lớn nhất của dòng xe này. Tại đây, doanh số xe điện đang sụt giảm mạnh, trong khi nhu cầu về xe hybrid lại đang gia tăng. Ngược lại, tại châu Âu – nơi doanh số xe điện đang đạt mức cao kỷ lục – thì phiên bản chạy điện chắc chắn sẽ cực kỳ được ưa chuộng.

Defender Sport sẽ không một mình một chợ. Mercedes hiện đang phát triển một mẫu G-Class cỡ nhỏ với phong cách tương tự như chiếc Defender nhỏ gọn của Land Rover. Giống như "đàn em" Defender, mẫu G-Class "thu nhỏ" này cũng sẽ có các tùy chọn hệ truyền động hybrid và thuần điện. Vào thời điểm này năm sau, chúng ta có thể sẽ chứng kiến một cuộc cạnh tranh gay gắt như một trận đấu quyền anh thực thụ giữa hai đối thủ này.