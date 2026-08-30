Tại dự thảo Thông tư quy định Tiêu chuẩn chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh ngành Y - Dược.

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến nhân dân dự thảo Thông tư quy định Tiêu chuẩn chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam thay thế Thông tư 07/2021/TT-BQP. Trong đó quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh ngành Y - Dược.

Thông tư này quy định về phẩm chất và năng lực, điều kiện cần có, tiêu chuẩn áp dụng đối với các chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thông tư này áp dụng đối với sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Tiêu chuẩn chức danh ngành Y - Dược được quy định tại Mục V, Chương II, gồm 06 điều (từ Điều 85 đến Điều 90).

Trong đó, tiêu chí, tiêu chuẩn, thành tích hoạt động chuyên môn và thời gian giữ chức danh được giữ nguyên như Thông tư số 07/2021/TT-BQP hiện hành.

Dự thảo đã lược bỏ các quy định về điều kiện ngoại ngữ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số do đã được quy định tại điều về tiêu chuẩn chung (Điều 9) và chỉnh lý về kỹ thuật bảo đảm rõ, cụ thể các quy định.

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NGÀNH Y - DƯỢC

Điều 85. Bác sĩ (hạng I)

1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

Nắm vững nhiệm vụ ngành Quân y, Y tế và cơ chế tổ chức, phương thức bảo đảm hậu cần, quân y; am hiểu đời sống bộ đội, có phương pháp nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm và đề xuất sáng kiến, cải tiến để nâng cao hiệu quả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bộ đội; đảm nhiệm được các kỹ thuật theo phân cấp của ngành Quân y và hoàn thành các nhiệm vụ được giao; có kỹ năng chẩn đoán, xử trí, theo dõi và dự phòng các bệnh thường gặp và cấp cứu thông thường; áp dụng y học cổ truyền trong công tác phòng bệnh và chữa bệnh; có năng lực đề xuất biện pháp xử lý thích hợp; lập kế hoạch chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục đối với bộ đội, nhân dân, cộng đồng và bảo vệ môi trường; có năng lực phát hiện sớm ổ dịch bệnh, vấn đề về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm trong đơn vị và tham gia phòng chống dịch; có năng lực tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn kỹ thuật cho nhân viên dưới quyền và học viên thực tập; quản lý tốt dụng cụ, trang thiết bị và thuốc men thuộc phạm vi phụ trách.

2. Điều kiện cần có: Có bằng tốt nghiệp bác sĩ và thời gian công tác thực tiễn từ 01 năm trở lên.

Điều 86. Bác sĩ chính (hạng II)

1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

Có kiến thức vững vàng về ngành Quân y, Y tế và cơ chế tổ chức, phương thức bảo đảm quân y, bảo đảm hậu cần; nắm được định hướng phát triển chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành; am hiểu đời sống thực tiễn bộ đội và đối tượng có liên quan; nắm chắc phương pháp nghiên cứu tổng kết, rút kinh nghiệm, đề xuất cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe; có kỹ năng chẩn đoán, xử trí, theo dõi và dự phòng các bệnh thường gặp và cấp cứu chuyên khoa; áp dụng y học cổ truyền trong công tác phòng và chữa bệnh; tổ chức, thực hiện tư vấn, giáo dục sức khỏe, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; có năng lực tập hợp các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ.

2. Điều kiện cần có

a) Có bằng tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ y học trở lên;

b) Có thời gian giữ chức danh Bác sĩ (hạng III) tối thiểu 09 năm; trong đó, có tối thiểu 02 năm cuối liên tục làm công tác chuyên môn y - dược. Trường hợp chưa đủ 09 năm giữ chức danh Bác sĩ (hạng III) thì phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: Có bằng tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ y học tối thiểu 09 năm; tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ y học hoặc bác sĩ nội trú tối thiểu 06 năm; đã qua chức vụ chỉ huy cấp tiểu đoàn hoặc tương đương trở lên;

c) Có thành tích hoạt động chuyên môn đáp ứng các điều kiện sau: Chủ nhiệm (chủ trì) ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hoặc sáng chế, hoặc phát minh khoa học, hoặc sáng kiến cải tiến kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên ngành, đã được nghiệm thu đạt trở lên ở hội đồng khoa học cấp cơ sở trở lên; hoặc thư ký tối thiểu 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở nhóm 1 trở lên; hoặc là thành viên trong nhóm nghiên cứu đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ hoặc tương đương trở lên đã được nghiệm thu đạt trở lên.

Điều 87. Bác sĩ cao cấp (hạng I)

1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

Có kiến thức và hiểu biết sâu rộng về ngành Quân y, Y tế và cơ chế tổ chức, phương thức bảo đảm hậu cần, bảo đảm quân y; nắm chắc định hướng phát triển chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành trong nước và quốc tế; am hiểu đời sống thực tiễn của bộ đội và đối tượng có liên quan đến nhiệm vụ; có kiến thức sâu về phương pháp nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm và cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe; có kiến thức và năng lực áp dụng phương pháp tiên tiến, kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh thuộc lĩnh vực chuyên khoa; có năng lực đánh giá các quy trình, kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn và đề xuất giải pháp; đánh giá kết quả biện pháp can thiệp dựa vào bằng chứng; có năng lực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và đề xuất giải pháp hoặc tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực.

2. Điều kiện cần có

a) Có bằng tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ y học;

b) Có thời gian giữ chức danh Bác sĩ chính (hạng II) tối thiểu 06 năm; trong đó, có tối thiểu 02 năm cuối liên tục làm công tác chuyên môn y - dược.

Trường hợp chưa đủ 06 năm giữ chức danh Bác sĩ chính (hạng II) thì phải đã được công nhận chức danh Bác sĩ chính (hạng II) và đã qua chức vụ chỉ huy đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên;

c) Trong thời gian giữ chức danh Bác sĩ chính (hạng II) đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Bác sĩ cao cấp (hạng I), có thành tích hoạt động chuyên môn đáp ứng các điều kiện sau:

Chủ nhiệm hoặc thư ký hoặc người tham gia chính (50% thời gian trở lên) tối thiểu 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ hoặc tương đương trở lên; hoặc là thành viên chính trong nhóm nghiên cứu đề tài cấp Quốc gia; hoặc chủ nhiệm tối thiểu 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở nhóm 1; hoặc tác giả (đồng tác giả) tối thiểu 01 sáng chế, hoặc phát minh khoa học chuyên ngành đã được nghiệm thu đạt trở lên;

Có ít nhất 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học trong nước có uy tín.

Điều 88. Dược sĩ (hạng III)

1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

Nắm vững nhiệm vụ ngành Quân y, Dược học và cơ chế tổ chức, phương thức bảo đảm hậu cần, bảo đảm quân y; các chế độ công tác dược, quản lý trang thiết bị; am hiểu đời sống thực tiễn bộ đội, hiểu biết xu hướng phát triển của y học hiện đại và y học cổ truyền dân tộc; có phương pháp nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm và đề xuất các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; có kỹ năng tổ chức và thực hành tốt trong các lĩnh vực kiểm nghiệm, tồn trữ, phân phối và tư vấn sử dụng đối với nguyên liệu làm thuốc, các dạng thuốc, mỹ phẩm; có kỹ năng thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định, pháp luật về dược; xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác dược; thông tin thuốc và tham gia giáo dục cộng đồng về thuốc.

2. Điều kiện cần có: Có bằng tốt nghiệp đại học dược và thời gian công tác thực tiễn từ 01 năm trở lên.

Điều 89. Dược sĩ chính (hạng II)

1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

Có kiến thức vững vàng về ngành Quân y, ngành Dược và cơ chế tổ chức, phương thức bảo đảm hậu cần, bảo đảm quân y; nắm được định hướng phát triển chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành trong nước và trên thế giới; am hiểu đời sống thực tiễn bộ đội và các đối tượng có liên quan đến ngành Dược; nắm chắc phương pháp nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm và đề xuất các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; có kỹ năng tổ chức và thực hành tốt trong các lĩnh vực kiểm nghiệm, tồn trữ, phân phối và tư vấn sử dụng đối với nguyên liệu làm thuốc, các dạng thuốc, mỹ phẩm; có kỹ năng đánh giá, kiểm tra việc thực hiện các quy định, pháp luật về dược.

2. Điều kiện cần có

a) Có bằng tốt nghiệp dược sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ dược học trở lên;

b) Có thời gian giữ chức danh Dược sĩ (hạng III) tối thiểu 09 năm; trong đó, có tối thiểu 02 năm cuối liên tục làm công tác chuyên môn y - dược.

Trường hợp chưa đủ 09 năm giữ chức danh Dược sĩ (hạng III) thì phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: Có bằng tốt nghiệp dược sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ dược học tối thiểu là 09 năm; có bằng dược sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ dược học tối thiểu là 06 năm; đã qua chức vụ chỉ huy cấp tiểu đoàn hoặc tương đương trở lên;

b) Có thành tích hoạt động chuyên môn đáp ứng các điều kiện sau: Chủ nhiệm (chủ trì) tối thiểu 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hoặc sáng chế, hoặc phát minh khoa học, hoặc sáng kiến cải tiến kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên ngành, đã được nghiệm thu đạt trở lên ở hội đồng khoa học cấp cơ sở trở lên; hoặc thư ký tối thiểu 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở nhóm 1 trở lên; hoặc là thành viên trong nhóm nghiên cứu đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ hoặc tương đương trở lên đã được nghiệm thu đạt trở lên.

Điều 90. Dược sĩ cao cấp (hạng I)

1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

Có kiến thức và hiểu biết sâu rộng về ngành Quân y, ngành Y tế và cơ chế tổ chức, phương thức bảo đảm hậu cần, bảo đảm quân y; nắm chắc định hướng phát triển chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành trong và ngoài Quân đội; am hiểu đời sống thực tiễn của bộ đội và các đối tượng có liên quan đến ngành Dược; có kiến thức sâu về phương pháp nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm và cải tiến các biện pháp thực hiện nâng cao chất lượng công tác dược; có khả năng tổ chức và thực hành tốt trong lĩnh vực kiểm nghiệm, tồn trữ, phân phối và tư vấn sử dụng đối với nguyên liệu làm thuốc, các dạng thuốc, mỹ phẩm; có khả năng xây dựng, triển khai kế hoạch và giám sát, đánh giá về công tác dược; có khả năng tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định, pháp luật về dược.

2. Điều kiện cần có

a) Có bằng tốt nghiệp dược sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ dược học;

b) Có thời gian giữ chức danh Dược sĩ chính (hạng II) tối thiểu 06 năm; trong đó, có tối thiểu 02 năm cuối liên tục làm công tác chuyên môn y - dược.

Trường hợp chưa đủ thời gian 06 năm giữ chức danh Dược sĩ chính (hạng II) thì phải đã được công nhận chức danh Dược sĩ chính (hạng II) và đã qua chức vụ chỉ huy cấp trung đoàn và tương đương trở lên;

c) Trong thời gian giữ chức danh Dược sĩ chính (hạng II) đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Dược sĩ cao cấp (hạng I), có thành tích hoạt động chuyên môn đáp ứng các điều kiện sau:

Chủ nhiệm hoặc thư ký hoặc người tham gia chính (50% thời gian trở lên) tối thiểu 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ hoặc tương đương trở lên; hoặc là thành viên chính trong nhóm nghiên cứu đề tài cấp Quốc gia; hoặc chủ nhiệm (chủ trì) tối thiểu 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở nhóm 1; hoặc tác giả (đồng tác giả) tối thiểu 01 sáng chế, hoặc phát minh khoa học chuyên ngành đã được nghiệm thu đạt yêu cầu trở lên;

Có tối thiểu 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học trong nước có uy tín.