Tại phiên điều trần trước Tiểu ban Thượng viện Mỹ ngày 17/11/2026, các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng đã gay gắt lên án lỗ hổng bảo vệ trẻ em trên nền tảng trò chơi Roblox và trình dự luật xóa bỏ điều khoản chặn phụ huynh khởi kiện.

Ngày 17/11/2026, một tiểu ban thuộc Thượng viện Mỹ đã tổ chức phiên điều trần công khai về những rủi ro an toàn đối với trẻ em trên Roblox - nền tảng trò chơi trực tuyến lớn bậc nhất hành tinh với hàng chục triệu người dùng hằng ngày là trẻ nhỏ và thanh thiếu niên. Tại phiên họp, nhiều nhân chứng từng là nạn nhân bị dụ dỗ trên nền tảng này đã trực tiếp ra làm chứng trước Quốc hội Mỹ về cách thức những kẻ săn mồi tình dục lợi dụng tính năng trò chuyện trong game để tiếp cận trẻ vị thành niên.

Tâm điểm gây phẫn nộ nhất trong hồ sơ điều trần là vụ việc một bé trai mới 11 tuổi bị một người đàn ông lạ mặt làm quen thông qua trò chơi trên Roblox, sau đó từng bước thao túng tâm lý và lừa cậu bé tự chụp những bức ảnh nhạy cảm gửi qua mạng. Ngay khi có được hình ảnh, kẻ lạ mặt lập tức quay sang đe dọa sẽ phát tán toàn bộ số ảnh này cho các thành viên khác trong nhóm bạn chơi game trực tuyến nếu cậu bé không tiếp tục làm theo yêu cầu, đẩy đứa trẻ vào cảnh hoảng loạn tinh thần.

Trụ sở Roblox tại San Mateo, California. Ảnh: Mliu92/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Phát biểu khai mạc phiên điều trần, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Josh Hawley cảnh báo rằng nếu phụ huynh để con cái tham gia Roblox ở thời điểm hiện tại, khả năng rất cao những đứa trẻ đang bị phơi bày trước các đối tượng xâm hại tình dục và các nội dung đồi trụy tràn lan khắp nền tảng. Cùng chung quan điểm, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Dick Durbin chỉ trích ban lãnh đạo Roblox đã không đầu tư bộ lọc kiểm duyệt tương xứng với khoản doanh thu hàng tỷ USD thu về từ trẻ em.

Không dừng lại ở việc chất vấn, Thượng nghị sĩ Josh Hawley và Thượng nghị sĩ Dick Durbin đã chính thức đệ trình dự luật lưỡng đảng mang tên 'Đạo luật Cấm Trọng tài Bắt buộc đối với Hành vi Bóc lột Tình dục Trẻ em và Tổn thương Mạng'. Dự luật này nhằm vô hiệu hóa điều khoản chữ nhỏ nằm trong hợp đồng dịch vụ của Roblox - quy định lâu nay vẫn ép buộc các gia đình có con em bị hại phải giải quyết tranh chấp trong các phiên phân xử trọng tài kín thay vì được quyền đâm đơn khởi kiện công khai tập đoàn Roblox ra trước tòa án liên bang.