Tiết Xuân phân vượng khí ngút ngàn, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần "đổi đời", may mắn kéo đến kể không kịp!

Chớp mắt cái là tiết Xuân phân lại đến rồi. Theo quan niệm phong thủy, Xuân phân không chỉ là lúc ngày và đêm dài bằng nhau, âm dương hòa hợp mà còn là điểm giao thời mang đến nguồn vượng khí vô cùng mạnh mẽ. Đất trời đâm chồi nảy lộc thì tài vận của con người cũng rục rịch chuyển mình, rũ bỏ hết những xui xẻo ảm đạm của những ngày tháng cũ. Đặc biệt, trong những ngày tràn ngập năng lượng tươi mới này, có 3 con giáp được sao may mắn chiếu mệnh rực rỡ nhất, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Mọi vất vả dường như được đền đáp xứng đáng, nhường chỗ cho những cơ hội kiếm tiền dễ dàng và những niềm vui ngọt ngào trong chuyện tình cảm. Hãy cùng điểm danh xem bạn có may mắn lọt vào danh sách "con cưng" của vũ trụ đợt này không nhé!

Tuổi Dần: Sự nghiệp bứt phá, tiền tài phất lên như diều gặp gió

Tuổi Dần vốn nổi tiếng là những người mạnh mẽ, quyết đoán và có tham vọng không nhỏ trong công việc cũng như cuộc sống. Trong suốt quãng thời gian trước, có thể tuổi Dần đã phải chật vật, đau đầu với những dự án dang dở hay những rắc rối không tên từ trên trời rơi xuống. Thế nhưng bước sang tiết Xuân phân, bầu không khí thay đổi hoàn toàn, vượng khí thuộc hành Mộc mùa xuân cực kỳ tương hợp với bản mệnh của tuổi Dần, giúp cởi trói mọi bế tắc.

Lúc này, năng lực của các chị em bỗng chốc tỏa sáng rực rỡ, lời nói có trọng lượng, làm việc gì cũng được cấp trên tín nhiệm và đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình. Những cơ hội thăng tiến, tăng lương hay những bản hợp đồng béo bở sẽ chủ động tìm đến gõ cửa. Không chỉ đường công danh xán lạn, phương diện tài lộc của người tuổi Dần đợt này cũng rủng rỉnh hơn hẳn.

Những khoản đầu tư tưởng chừng đang nằm im bất động bỗng sinh lời ngoài mong đợi, tiền bạc thi nhau chảy về túi giúp các nàng tha hồ mua sắm, tự thưởng cho mình những món đồ yêu thích mà không cần phải nhìn giá.

Tuổi Mùi: Quý nhân phù trợ, tình tiền viên mãn mười phân vẹn mười

Sang đến tiết Xuân phân, những người cầm tinh con Dê sẽ thực sự bước vào thời kỳ đỉnh cao của sự viên mãn. Tuổi Mùi vốn dĩ hiền hòa, khéo léo, sống biết trước biết sau nên đi đâu cũng được mọi người quý mến. Nhờ cái tính thiện lương ấy mà trong khoảng thời gian này, tuổi Mùi sẽ liên tục gặp được quý nhân phù trợ.

Bất cứ khi nào các nàng cảm thấy khó khăn, bế tắc, sẽ ngay lập tức có người xuất hiện dang tay giúp đỡ, gỡ rối từng chút một. Chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán nhờ thế mà vô cùng hanh thông, khách hàng cứ tự động tìm đến nườm nượp, doanh thu tăng vọt khiến ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa ghen tị. Không chỉ thăng hoa về mặt tài chính, đời sống tình cảm của tuổi Mùi trong tiết Xuân phân cũng ngọt ngào hệt như một hũ mật.

Những chị em còn độc thân rất dễ va phải "chân ái" của đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè hoặc mai mối tình cờ. Còn với những ai đã có gia đình, vợ chồng thấu hiểu nhau hơn, mọi khúc mắc trước đây đều được hóa giải, không khí trong nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, êm ấm và hạnh phúc vô cùng.

Tuổi Hợi: Sống hiền lành nỗ lực, lộc lá tự động gõ cửa ầm ầm

Cuối cùng trong top những con giáp hưởng trọn vượng khí mùa xuân chính là tuổi Hợi. Người tuổi Hợi lúc nào cũng mang trong mình phong thái ung dung, tự tại, làm việc chăm chỉ nhưng không thích tranh giành hay bon chen với đời. Khí chất ôn hòa này cực kỳ hợp với năng lượng cân bằng của tiết Xuân phân.

Đây là lúc vũ trụ trả công cho những nỗ lực thầm lặng của chị em trong suốt thời gian qua. Công việc chính trôi chảy êm đẹp đã đành, những nghề tay trái hay công việc kinh doanh nhỏ lẻ của tuổi Hợi cũng tự nhiên khởi sắc rực rỡ, mang về nguồn thu nhập thụ động không hề nhỏ. Tiền bạc cứ đều đặn chảy vào tài khoản, giúp các chị em tuổi Hợi giải quyết được hết các khoản nợ nần, áp lực tài chính cũ và bắt đầu tích lũy được một khoản kha khá cho tương lai.

Điều tuyệt vời nhất là tinh thần của tuổi Hợi đợt này cực kỳ phấn chấn, nhẹ nhõm, sức khỏe dồi dào, da dẻ hồng hào sáng mịn. Chỉ cần giữ vững tinh thần lạc quan và tiếp tục làm việc chăm chỉ, tuổi Hợi chắc chắn sẽ có một mùa xuân rực rỡ, no ấm và trọn vẹn từ trong ra ngoài.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)