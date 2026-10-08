HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tiết lộ vị trí đồn trú của loạt máy bay ném bom Mỹ

Quỳnh Như
|

Sau khi một loạt máy bay ném bom B-1B rời căn cứ RAF Fairford tại Anh về Mỹ, nhiều câu hỏi đặt ra là những máy bay ném bom chiến lược của Mỹ hiện được triển khai ở đâu và có thể xuất kích từ những căn cứ nào trên toàn cầu?

Trong suốt ngày Chủ nhật (4/10), máy bay ném bom B-1B đã rời căn cứ Không quân Hoàng gia Anh RAF Fairford, bay trở về Mỹ. Động thái này chấm dứt vai trò của Fairford như một căn cứ tiền phương cho các chiến dịch không kích của Mỹ nhằm vào Iran, bắt đầu từ ngày 28/2.

- Ảnh 1.

Máy bay ném bom B-1B đã rời căn cứ Không quân Hoàng gia Anh RAF Fairford.

Nằm cách London khoảng 160 km về phía tây, Fairford là căn cứ duy nhất của Không quân Mỹ tại châu Âu được sử dụng cho máy bay ném bom hạng nặng, đồng thời là một trong những địa điểm triển khai tiền phương quan trọng của lực lượng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/10 cho biết các máy bay được di chuyển do xuất hiện "một số mối đe dọa", mà ông cho rằng có liên quan đến Iran.

Vài giờ trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bác bỏ mọi liên hệ với âm mưu bị cáo buộc, cho rằng "việc luân chuyển nhân sự không phải là điều bất thường" và ông tin tưởng vào an ninh của các căn cứ quân sự Mỹ.

Mỹ hiện có những loại máy bay ném bom nào?

Không quân Mỹ hiện vận hành ba dòng máy bay ném bom chiến lược: B-52H, B-1B và B-2, trong khi dòng máy bay tàng hình thế hệ mới B-21 Raider đang được thử nghiệm.

- Ảnh 2.

Các loại máy bay ném bom của Mỹ.

B-52H Stratofortress là dòng máy bay lâu đời nhất, được chế tạo từ đầu những năm 1960. Với sải cánh khoảng 56 m, B-52 là máy bay ném bom lớn nhất của Mỹ, có thể mang khoảng 31 tấn vũ khí, gồm vũ khí hạt nhân và tên lửa hành trình.

- Ảnh 3.

Một chiếc máy bay B-52 Stratofortress cất cánh từ căn cứ không quân RAF Fairford.

Trong khi đó, máy bay B-1B Lancer là loại nhanh nhất trong ba dòng máy bay hiện nay. Máy bay có thể đạt tốc độ khoảng Mach 1,2 và mang tải trọng vũ khí thông thường khoảng 34 tấn. B-1B không còn được trang bị vũ khí hạt nhân. Đây là dòng máy bay vừa rời căn cứ Fairford.

- Ảnh 4.

Dữ liệu về máy bay ném bom B-2 Spirit.

B-2 Spirit là máy bay ném bom tàng hình dạng cánh bay, được thiết kế để xuyên thủng hệ thống phòng không đối phương. Chỉ 20 chiếc được chế tạo, trong đó 19 chiếc còn hoạt động. B-2 có khả năng mang cả vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường, trong đó có bom xuyên phá hạng nặng được sử dụng trong các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025.

- Ảnh 5.

Máy bay ném bom tàng hình công nghệ cao B-21 Raider.

B-21 Raider nhỏ hơn B-2 và đang trong quá trình thử nghiệm bay. Những chiếc đầu tiên dự kiến được bàn giao vào năm 2027. Trong tương lai, B-21 sẽ dần thay thế B-1B và B-2, cùng với đội B-52 được nâng cấp tạo thành lực lượng máy bay ném bom chiến lược chủ lực của Mỹ.

Máy bay ném bom Mỹ xuất phát từ đâu?

Các máy bay ném bom Mỹ được đặt tại 5 căn cứ chính trên lãnh thổ nước này: B-52H đóng tại Căn cứ Barksdale, Louisiana và Minot, Bắc Dakota; B-1B đóng tại Căn cứ Dyess, Texas và Ellsworth, Nam Dakota; B-2 đồn trú tại Căn cứ Whiteman, Missouri và B-21 dự kiến triển khai tại Ellsworth, Nam Dakota từ năm 2027.

Các căn cứ này đều có đường băng dài, thường trên 3.000 m, đáp ứng yêu cầu vận hành những máy bay ném bom cỡ lớn.

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Các căn cứ của máy bay ném bom.

Tuy nhiên, khi thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài, máy bay ném bom Mỹ có thể được luân chuyển đến các căn cứ tiền phương như Căn cứ Không quân Andersen ở Guam và Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

Mỹ cũng thường xuyên triển khai các nhóm máy bay ném bom tới căn cứ của đồng minh trong khuôn khổ các đợt triển khai Lực lượng Đặc nhiệm Máy bay Ném bom. Các đợt gần đây từng đưa B-52 tới Moron, Tây Ban Nha; B-1B tới Orland, Na Uy và Misawa, Nhật Bản; trong khi B-52 được triển khai tới Tindal, miền bắc Australia hồi tháng 9.

Ngoài việc sử dụng các căn cứ tiền phương, máy bay ném bom Mỹ còn có thể xuất kích trực tiếp từ lãnh thổ Mỹ và thực hiện nhiệm vụ tầm xa nhờ hệ thống tiếp nhiên liệu trên không.

Trong các chiến dịch nhằm vào Iran, một số nhiệm vụ kéo dài hơn 30 giờ cho cả hành trình đi và về. Theo đó, mỗi nhóm ba máy bay ném bom có thể cần khoảng 6-9 máy bay tiếp dầu để duy trì hoạt động trên quãng đường dài.

Mỹ đầu tư 27,5 tỷ USD - Trung Quốc muốn đối tác “hiểu mình nhất”: Một nước ASEAN vẫn cần biết nói “không”


Tags

Máy bay ném bom

B-1B

RAF

B-52

B-2

Tin nóng Thế Giới 24h

Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại