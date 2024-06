Tiết lộ về đợt 'tung đội quân tinh nhuệ' bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đoàn Tổng thống Nga Putin ở Hà Nội

Bảo vệ an toàn tuyệt đối, không sai sót nào xảy ra

Lúc 23h40 ngày 20/6, chuyên cơ chở Tổng thống Putin cùng đoàn tuỳ tùng lăn bánh rời sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam (diễn ra từ ngày 19 đến ngày 20/6/2024).

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của nhà lãnh đạo cao nhất nước Nga, ngay sau khi vừa tái đắc cử Tổng thống Liên bang Nga, nhiệm kỳ 2024 - 2030. Trước đó, ông Vladimir Putin đã có 4 lần sang thăm Việt Nam vào các năm 2001, 2006 và 2013. Riêng năm 2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Đà Nẵng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2017 cùng các hoạt động khác trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Chuyến thăm chính thức của Tổng thống Nga Putin đã diễn ra theo đúng Chương trình dự kiến, bảo đảm tuyệt đối an toàn và thành công tốt đẹp.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong bảo vệ an ninh, an toàn, không để xảy ra sai sót nào, trong 02 ngày diễn ra sự kiện, Công an TP Hà Nội đã huy động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ và trang, thiết bị, phương tiện hiện đại nhất, bố trí các điểm chốt, khu vực bảo vệ một cách khoa học, chặt chẽ, sát hợp với tình hình thực tế và luôn trong tinh thần chủ động, cảnh giác tập trung cao độ sẵn sàng giải quyết kịp thời đột xuất phát sinh trong mọi tình huống…

Dàn xe phục vụ Tổng thống Nga Putin di chuyển từ trung tâm Hà Nội và sân bay Nội Bài để diễn tập vào sáng 19/6

Cụ thể, các đơn vị của Công an TP Hà Nội đã tổ chức trực chiến với 100% quân số, phương tiện, thiết bị hiện đại nhất lên tới hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ ở nhiều lực lượng tinh nhuệ nhất của Công an TP Hà Nội. Các lực lượng như Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Cơ động … cũng như tất cả các phòng chức năng, Công an quận, huyện và thị xã đều triển khai hiệu quả Phương án bảo đảm an ninh, an toàn tổng thể của Công an TP Hà Nội.

Những tổ công tác của Công an TP Hà Nội được trải rộng khắp các tuyến đường, phố, vị trí, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức phân luồng giao thông từ xa, chú trọng các tuyến trọng điểm, xung quanh khu vực diễn ra các sự kiện.

Đồng thời lực lượng CSGT vẫn hỗ trợ việc đi lại của nhân dân vẫn được bảo đảm thuận lợi, thông suốt. Không chỉ trên các tuyến đường đoàn Tổng thống Nga di chuyển mà tại các cơ sở lưu trú, địa điểm diễn ra sự kiện, hoạt động của Đoàn cũng đã được tăng cường các biện pháp an ninh, kiểm soát chặt chẽ và phòng cháy, chữa cháy.

Công tác bảo vệ an ninh, an toàn cho Đoàn Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam được lên kế hoạch chuyên nghiệp, bài bản - Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Từ sân bay đi qua các tuyến đường đến những địa điểm diễn ra sự kiện, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng Công an các quận, huyện, triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất. Người dân Thủ đô và đặc biệt là người dân sinh sống ở hai bên những tuyến đường nằm trên trục dẫn, đều được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nghiêm những quy định về đảm bảo an ninh, an toàn.

Chỉ huy thông suốt, người dân ủng hộ

Bên cạnh việc lên kế hoạch bài bản, chi tiết, Ban Giám đốc Công an Thành phố đã hết trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chủ động triển khai phương án, kế hoạch bảo vệ từ sớm, từ xa.

Cụ thể, ngay trong ngày 18/6, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã họp triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn Đoàn Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Việt Nam và chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc Phương án tổng thể của Công an Thành phố với mức độ cao nhất, theo phương châm “khép kín địa bàn, tối đa nguồn lực, chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, xử lý từ xa, giải quyết triệt để”.

Giám đốc CATP trực tiếp kiểm tra công tác bảo vệ đón đoàn Tổng thống Putin (ảnh trái) và Phó Giám đốc CATP chỉ đạo tại Trung tâm chỉ huy- Ảnh: Công an Hà Nội

Ít giờ trước khi Tổng thống Nga Putin đến Hà Nội, sáng ngày 19/6, Công an thành phố đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và các đơn vị tổ chức diễn tập phương án đón, dẫn Đoàn từ sân bay quốc tế Nội Bài về đến khách sạn và những hoạt động của Đoàn, theo chương trình diễn ra, đúng mục đích, yêu cầu của công tác bảo vệ.

Cũng ngay trước thời điểm Đoàn Tổng thống Nga đến sân bay Nội Bài, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã cùng các đơn vị kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các tuyến, các chốt bảo vệ. Ông Trung trực tiếp động viên và chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tại các chốt bảo vệ nắm chắc phương án phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tuyên truyền nhắc nhở nhân dân, nơi Đoàn di chuyển qua, phục vụ tốt nhất chuyến thăm của Tổng thống Nga tại Việt Nam.

An ninh trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Nga Putin đã được bảo đảm tuyệt đối an toàn - Ảnh: Sơn Dương

Song song với chỉ đạo trực tiếp từ hiện trường, Công an Hà Nội cũng thành lập Ban Chỉ huy bảo vệ, thiết lập Trung tâm thông tin chỉ huy, duy trì thông tin liên lạc từ Ban Chỉ huy đến các tổ công tác và các chốt bảo vệ… bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời thông suốt, hiệu quả. Trong đó, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo tại Trung tâm chỉ huy CATP Hà Nội.

Trao đổi trên báo ANTĐ sau sự kiện đón Tổng thống Nga Putin, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội cho biết: "Để chủ động công tác bảo vệ Đoàn, Công an thành phố đã tổ chức thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương án phân luồng giao thông để người dân nắm rõ, chủ động lịch trình, đảm bảo hoạt động, di chuyển thông suốt của Đoàn Tổng thống Nga trong thời gian thăm chính thức Việt Nam.

Trong ngày 20/6/2024, các đơn vị Công an Thành phố đã triển khai các Kế hoạch, phương án bảo vệ, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động, sự kiện chính thức của Đoàn Tổng thống Nga trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam".

Công an Hà Nội cũng nhấn mạnh, để có kết quả này phải kể đến sự đồng lòng, ủng hộ của người dân Thủ đô và sự chung tay vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ cơ sở, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng trong công tác bảo vệ.