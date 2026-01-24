Tiết lộ: Thầy Kim chỉ hướng sút 11m cho U23 Việt Nam, người "ngược dòng" lại khiến tất cả vỡ òa

U23 Việt Nam 2-2 (luân lưu 7-6) U23 Hàn Quốc (Tranh hạng ba U23 châu Á 2026)

U23 Việt Nam vừa khiến người hâm mộ cả nước nức lòng khi chơi một trận đầy quả cảm trước U23 Hàn Quốc, qua đó giành giải Ba tại VCK U23 châu Á 2026.

Trong một trận đấu tạo nên quá nhiều điểm nhấn, điều đáng ngợi khen nhất chính là bản lĩnh của U23 Việt Nam, cùng với đó là tài thao lược của HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện.

U23 Việt Nam đã có một giải đấu quá bản lĩnh.

Theo nguồn tin từ nội bộ đội bóng, toàn bộ 7 cầu thủ U23 Việt Nam tham gia loạt đá luân lưu đều tự nguyện xin thực hiện, thay vì chờ ban huấn luyện chỉ định. Ở chiều ngược lại, HLV Kim Sang-sik cũng quyết định chơi bài tâm lý chiến với đối thủ. Ông đã dặn các học trò cùng đá vào góc bên trái khung thành theo hướng đổ người của thủ môn U23 Hàn Quốc.

Và điều này quả thực phát huy hiệu quả khi cả 6 quả đá đầu tiên của U23 Việt Nam đều theo hướng này, còn thủ môn U23 Hàn Quốc đổ người sang bên ngược lại.

Và rồi đến lượt đá thứ 7, khi đối phương quyết định đổi hướng, đổ người sang bên phải, thì Thanh Nhàn đã có một quyết định vô cùng sáng suốt. Lần này, anh không nghe theo chỉ định mà sút về hướng ngược lại. Và rồi mọi thứ “tương kế tựu kế”, Thanh Nhàn đã đánh lừa được thủ môn đối phương, ấn định thắng lợi 7-6 ở loạt đá luân lưu cho U23 Việt Nam.

Cao Văn Bình đã có một ngày thi đấu xuất sắc.

Một chi tiết thú vị nữa nằm ở việc thủ môn Văn Bình đã nhờ người đồng đội Trung Kiên tư vấn đề hướng bắt phạt đền. Tuy nhiên đáp lại, Trung Kiên động viên Văn Bình hãy tin vào chính bản thân mình.

Và quả thực, khả năng quan sát và phản xạ nhanh nhạy sau đó đã giúp thủ môn người Nghệ An thành công. Anh cho biết đã nhìn thấy đối phương đánh mắt rất nhanh về phía phải khung thành và đổ người theo, qua đó cản phá thành công quả đá thứ 7.

Ngoài ra, sự quả cảm của U23 U23 Việt Nam còn được thể hiện ở thống kê cho thấy cả trận đội chỉ có 5 pha dứt điểm, trúng đích 3 nhưng đã có được 2 bàn thắng.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc dù kiểm soát bóng tới 76%, tung ra 32 cú dứt điểm, trúng đích 12 lần, nhưng cũng không thể thắng được U23 Việt Nam sau 120 phút.

Thậm chí, U23 Hàn Quốc còn suýt thua ngay từ 2 hiệp chính, nếu như Shin Min Ha không xuất sắc ghi bàn ở phút 90+7. Thế nhưng khi bước vào hiệp phụ với 30 phút chơi nhiều hơn 1 ngày, đội quân của HLV Lee Min Sung lại tỏ ra bất lực trong việc ghi bàn và rồi cuối cùng thất bại ở loạt đá luân lưu.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Việt Nam giành thắng lợi trước U23 Hàn Quốc tại giải đấu này. Trước đó, hai đội đều gặp nhau ở vòng bảng. U23 Hàn Quốc giành thắng lợi 2-1 vào năm 2018, sau đó hai đội hòa nhau 1-1 vào năm 2022.