Hiểu Minh ngồi xe lăn, U23 Việt Nam không ngủ sau trận thắng Hàn Quốc, ra thẳng sân bay về... ăn lẩu

U23 Việt Nam 2-2 (luân lưu 7-6) U23 Hàn Quốc (Tranh hạng ba U23 châu Á 2026)

U23 Việt Nam kết thúc trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc vào lúc 21h00 ngày 23/1 theo giờ Ả Rập Xê Út. Sau 1 tiếng thực hiện các thủ tục sau trận và nhận huy chương Đồng, đội trở về khách sạn cách sân 17 km. Thầy trò HLV Kim Sang Sik tranh thủ ăn đêm trước khi tiến hành thu dọn hành lý.

Trong lúc HLV Kim Sang-sik tranh thủ chợp mắt thì nhiều cầu thủ cũng thay nhau ký tặng vào áo đấu để làm kỷ niệm. Đến 1h15 sáng ngày 24/1 (theo giờ địa phương), 26 trong tổng số 40 thành viên lên đường ra sân bay quốc tế Jeddah. Thời gian di chuyển kéo dài 20 phút.

Nhóm 1 của U23 Việt Nam di chuyển sớm gồm Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam - Trần Anh Tú, Trưởng phòng các ĐTQG VFF - Đoàn Anh Tuấn, HLV trưởng Kim Sang Sik, một số trợ lý cùng đại đa số các cầu thủ.

Hiểu Minh được hỗ trợ di chuyển bằng xe lăn.

Chia sẻ với tại sân bay, đội trưởng Khuất Văn Khang hạnh phúc khi cùng U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng U23 châu Á. Cầu thủ này cũng dự định nghỉ ngơi tại nhà 2 ngày, trước khi trở lại Thể Công để chuẩn bị cho giai đoạn 2 V.League 2025/26.

Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn bày tỏ: “Ngay khi về nhà, em sẽ ăn lẩu”. Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc hay Viktor Lê khẳng định sẽ ngủ thật sâu để bù cho ngày thi đấu mệt mỏi. Cả hai cũng sẽ ăn phở Hà Nội vì đã quá nhớ đồ ăn Việt Nam.

U23 Việt Nam sẽ chỉ có ít ngày để nghỉ ngơi.

Theo kế hoạch, HLV Kim Sang Sik, các cộng sự cùng 18 cầu thủ đến Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 19h45 ngày 24/1.

Nhóm thứ 2 có 8 thành viên trong ban huấn luyện và 6 cầu thủ gồm Trung Kiên, Đình Hải, Văn Bình, Phi Hoàng, Quốc Cường, Văn Hà. Họ sẽ di chuyển vào lúc 16h35 chiều ngày 24/11. Đến lúc 6h55 ngày 25/1, nhóm 2 có mặt ở Hà Nội, kết thúc hành trình U23 châu Á 2026.