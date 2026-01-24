"Gà son" của U23 Việt Nam: Ở SEA Games ghi bàn mang về HCV, ra châu Á sút quả 11m quyết định giành HCĐ

Ở loạt đá luân lưu với U23 Hàn Quốc vào rạng sáng nay (24/1), Thanh Nhàn chính là người thực hiện cú sút quyết định, mang về thắng lợi 7-6 cho U23 Việt Nam. Trước đó, thủ môn Cao Văn Bình đã xuất sắc cản phá thành công cú đá ở lượt thứ 7 của U23 Hàn Quốc, mở ra cơ hội kết liễu trận đấu.

Thanh Nhàn (số 22) luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc.

Với Thanh Nhàn, đây đã là lần thứ hai chỉ trong vòng hơn 1 tháng, anh trở thành người hùng, giúp U23 Việt Nam kết liễu trận đấu.

Còn nhớ vào ngày 18/12, chính Thanh Nhàn là người đã lập công, ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 ở trận chung kết SEA Games. Đây cũng chính là bàn thắng quyết định giúp U22 Việt Nam vượt qua U22 Thái Lan để giành HCV.

Khoảnh khắc Thanh Nhàn thực hiện cú đá quyết định, mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam.

Nếu như tại SEA Games 33, Thanh Nhàn đóng vai trò chủ chốt trong cả chiến dịch, thì VCK U23 châu Á lại diễn ra với nhiều khó khăn cho cầu thủ này. Anh bị tái phát chấn thương ngay trước thềm giải đấu, vắng mặt ở 2 trận đầu vòng bảng. Mãi đến trận gặp U23 Ả Rập Xê Út ở lượt cuối, tiền đạo này mới được ra sân… 1 phút.

Đến trận tứ kết gặp U23 UAE, Thanh Nhàn chơi 40 phút; sau đó, anh tiếp tục vào sân thay người trong hiệp 2 trận bán kết với U23 Trung Quốc. Tới trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc, Thanh Nhàn được HLV Kim Sang-sik tung vào sân ở phút 94, sau đó trở thành người thực hiện quả 11m quyết định.