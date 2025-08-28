Tiết lộ mới từ Trung Quốc về danh sách khách mời duyệt binh 3/9: Xuất hiện gương mặt quyền lực gây chú ý

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 28/8 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ là 2 trong số hơn 20 nguyên thủ nước ngoài tham dự cuộc duyệt binh quy mô lớn của Trung Quốc vào tuần tới. Đây cũng là hai nguyên thủ luôn thu hút sự chú ý của thế giới.

Buổi duyệt binh sẽ diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, vào ngày 3/9, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến II.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đã xác nhận sự hiện diện của ông Kim Jong Un, đánh dấu chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông kể từ năm 2019.

Ngoài hai nhà lãnh đạo Nga - Triều Tiên, theo Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi, có tổng cộng 26 nguyên thủ quốc gia và chính phủ sẽ tham dự sự kiện, trong đó có Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif.

Cuộc duyệt binh có sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ cùng hàng trăm loại vũ khí hiện đại, phản ánh quá trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc theo chính sách cải tổ của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo Reuters