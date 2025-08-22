Bí mật dưới lớp bạt: Quân đội Trung Quốc chuẩn bị tung ra dàn vũ khí chưa từng thấy

Quân đội Trung Quốc chuẩn bị ra mắt vũ khí mới nhất

Chúng lăn bánh trên những con phố Bắc Kinh, một số được phủ bạt lớn để tránh ánh nhìn tò mò, nhưng bóng dáng của tên lửa, xe tăng hay các phương tiện quân sự đặc biệt vẫn không thể che giấu, khi Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc duyệt binh hoành tráng nhất trong sáu năm qua.

Với giới quan sát quân sự, đoàn phương tiện vũ khí được che chắn kỹ lưỡng ấy lại hé lộ những manh mối quan trọng về những gì có thể xuất hiện trong buổi duyệt binh quy mô lớn ngày 3/9 tới.

Bắc Kinh tuyên bố đây sẽ là dịp ra mắt “thế hệ mới” vũ khí do Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) sản xuất trong nước. Đây cũng là màn phô trương sức mạnh quân sự hiện đại nhất kể từ lễ duyệt binh Quốc khánh năm 2019.

Nếu sự kiện năm 2019 đánh dấu 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thì cuộc duyệt binh năm nay sẽ kỷ niệm 80 năm một sự kiện quan trọng khác trong lịch sử Trung Quốc, đó là sự kết thúc của Thế chiến II.

Trong cuộc duyệt binh 2019, PLA từng lần đầu giới thiệu nhiều vũ khí đáng chú ý: Tên lửa đạn đạo liên lục địa di động, tên lửa đạn đạo tầm trung kết hợp phương tiện lướt siêu thanh, cùng mẫu tàu ngầm không người lái đầu tiên.

Dưới nhiệm kỳ của Chủ tịch Tập Cận Bình, Bắc Kinh đã thúc đẩy một chương trình hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng. PLA – vốn từng không nằm trong nhóm lực lượng mạnh nhất châu Á – nay đã vươn lên cạnh tranh, thậm chí ở một số lĩnh vực vượt trội so với quân đội Mỹ, theo đánh giá của nhiều chuyên gia.

Tên lửa YJ được nhìn thấy trong buổi diễn tập. Ảnh: CNN

Người dân Trung Quốc phấn khích

Ngày 3/9 tới, giới quan sát kỳ vọng sẽ xuất hiện phiên bản nâng cấp của nhiều loại vũ khí đã từng ra mắt năm 2019. Các đợt tổng duyệt đã hé lộ hình ảnh những hệ thống vũ khí được phủ bạt, gần như chắc chắn bao gồm tên lửa siêu thanh thế hệ mới, máy bay không người lái khổng lồ dưới nước cùng nhiều trang bị khác.

Bắc Kinh cũng công bố chi tiết kế hoạch duyệt binh. “Cuộc duyệt binh sẽ có hơn 10.000 quân nhân, hơn 100 máy bay và hàng trăm khí tài mặt đất tham gia”, Thiếu tướng Xu Guizhong thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Trung ương PLA, cho biết trong họp báo ở Bắc Kinh.

Theo ông, hơn 100 loại khí tài sẽ được trình diễn, toàn bộ đều do Trung Quốc sản xuất trong nước và sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt, phần lớn trong số đó là vũ khí lần đầu ra mắt.

Danh mục mà vị tướng này hé lộ gồm những công nghệ quân sự hiện đại hàng đầu: máy bay không người lái thế hệ mới, vũ khí năng lượng định hướng, hệ thống gây nhiễu điện tử, vũ khí siêu thanh, công nghệ phòng không – phòng thủ tên lửa, và tên lửa chiến lược. Bên cạnh đó, các đội hình truyền thống gồm xe tăng, máy bay chiến đấu và binh sĩ vẫn hiện diện đầy đủ.

Không khí háo hức cũng lan tỏa trong công chúng. “Tôi muốn xem liệu có màn trình diễn máy bay không người lái hay không, hoặc các binh chủng sẽ diễu qua theo đội hình thế nào. Tôi cũng rất quan tâm đến xe tăng và sức mạnh quân sự của chúng ta”, Liu Hongmei – một du khách từ Vân Nam chia sẻ khi đến thăm Bắc Kinh.

Trên mạng xã hội Weibo, hàng loạt bình luận bày tỏ sự phấn khích, thậm chí nhiều người kêu gọi tổ chức nghỉ lễ để toàn dân có thể theo dõi trên truyền hình.

“Chúng ta có thể được nghỉ một ngày để xem trực tiếp không?” – một người viết, nhận hơn 2.000 lượt thích. Một người khác nói: “Tôi chắc chắn sẽ nghỉ việc để theo dõi ngày 3/9, hủy hết mọi kế hoạch khác”.

Nhiều người còn kỳ vọng nhiều hơn: “Chỉ 70 phút thôi sao? Thế thì không đủ để xem hết!”, một bình luận cho hay.

PLA cũng khéo léo duy trì sự chờ đợi. Tướng Xu cho biết trong những tuần trước ngày 3/9, quân đội sẽ tiếp tục công bố thêm thông tin, không chỉ cho người dân Trung Quốc mà còn cho cả thế giới thấy kho vũ khí đang được hiện đại hóa của họ.

“Về các mẫu khí tài cụ thể, xin hãy tiếp tục theo dõi – chúng tôi sẽ sớm tiết lộ chi tiết hơn”, ông nhấn mạnh.

Theo CNN