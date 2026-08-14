Tiết lộ lý do thuỷ thủ tàu sân bay Mỹ muốn nhảy xuống biển

Vấn đề là khi ở ngoài biển quá lâu, bạn chỉ có thể làm được một số việc nhất định để giữ vững tinh thần trước khi rơi vào bế tắc… và đó là lúc sự suy sụp bắt đầu.

Lý do thuỷ thủ kiệt sức

Nhiều nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ đang yêu cầu Bộ Quốc phòng giải thích, sau khi gia đình các thủy thủ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về điều kiện sống ngày càng xuống cấp và sức khỏe tinh thần sa sút của binh sĩ trong đợt triển khai kéo dài kỷ lục giữa lúc cuộc xung đột với Iran diễn ra. Đặc biệt là có thông tin cho rằng thuỷ thủ muốn nhảy khỏi tàu và nhiều người phải cản lại.

Kể từ khi rời cảng nhà ở San Diego vào tháng 11 năm ngoái, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã làm nhiệm vụ hơn 250 ngày sau khi được điều động khẩn cấp sang Trung Đông để hỗ trợ các chiến dịch của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.

Mang theo hơn 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, tàu đã không cập cảng trong suốt hơn 200 ngày qua, xác lập kỷ lục thời gian hoạt động liên tục trên biển thời hiện đại.

Tuần này, các trang tin quân sự Stars and Stripes và Navy Times đưa tin rằng đã có nhiều trường hợp thủy thủ cố gắng nhảy xuống biển tự sát. Trích dẫn các cuộc phỏng vấn với thủy thủ và người thân của họ, các tờ báo này phản ánh những tác động nặng nề từ đợt triển khai kéo dài vô thời hạn.

Theo cả hai cơ quan báo chí, khoảng 200 người thân của các thủy thủ trên tàu Lincoln đã trực tiếp bày tỏ nỗi lo ngại về sức khỏe tâm lý và điều kiện an toàn với Quyền Bộ trưởng Hải quân Hung Cao cùng các quan chức cấp cao khác trong cuộc đối thoại tuần trước tại San Diego.

Tờ Stars and Stripes dẫn lời một người tham dự cho biết, tại cuộc họp, một người vợ đã bật khóc kể với các quan chức rằng ngay trong ngày hôm đó, cô nhận được tin nhắn từ người chồng đang làm nhiệm vụ trên tàu với nội dung: “Anh hy vọng ngày mai mình không tỉnh dậy nữa.”

Theo kênh MS NOW – đơn vị đã xem xét các đoạn băng ghi âm và ghi hình của cuộc họp, các mối quan ngại khác được đưa ra bao gồm tình trạng thiếu hụt trang thiết bị, khan hiếm thực phẩm, nước sinh hoạt bị nhiễm bẩn và hệ thống thư từ bị đình trệ.

Cũng theo MS NOW, trong một cuộc họp, Phó Đô đốc Joseph Cahill – Tư lệnh Các lực lượng Bề mặt Hải quân Mỹ – đã thừa nhận áp lực cực lớn đối với các thủy thủ và gia đình họ.

Tờ Navy Times cũng trích lời vợ của một quân nhân trên tàu Lincoln cho biết chồng cô đã cố nhảy xuống biển trong đợt triển khai lần này.

“Anh ấy đang rất sợ hãi,” cô Annabelle Loma chia sẻ với Navy Times. “Anh ấy nghĩ mình sẽ bị tước quân tịch. Chỉ vì quá kiệt sức mà sự nghiệp 13 năm của anh ấy có nguy cơ tiêu tan trong chớp mắt. Điều đó thật bất công và không đúng đắn. Đó không phải là điều anh ấy đáng phải lo lắng vào lúc này.”

Tờ báo này cũng trò chuyện với vợ của một thủy thủ khác; cô kể lại chồng mình từng ngăn một đồng đội nhảy xuống biển trong một vụ việc riêng biệt.

Trả lời phỏng vấn CNN, nhà báo Natalie Oliverio – tác giả bài viết trên Navy Times – cho biết cô Loma đã không nhận được tin tức gì từ phía Hải quân trong nhiều tuần và đang “cực kỳ lo lắng về tình trạng thực sự của chồng mình.”

Nhà báo Oliverio chia sẻ thêm rằng Loma vừa phải gánh chịu áp lực khi có chồng đi chiến đấu xa nhà, vừa phải một mình chăm sóc ba con nhỏ, “vì vậy việc không nhận được câu trả lời hay sự hướng dẫn rõ ràng lúc này là một thử thách vô cùng khắc nghiệt đối với cô".

‘Khủng hoảng sức chiến đấu trong tương lai’

Armen Kurdian, một Đại tá Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu từng phục vụ trên tàu Lincoln, trả lời đài KFMB: “Việc trong một nhóm tác chiến tàu sân bay có người muốn nhảy xuống biển hoặc tự sát trong quá trình triển khai không phải là chuyện hiếm gặp.”

“Rõ ràng nó không xảy ra hàng ngày, nhưng thực sự có xảy ra. Vì vậy, việc điều này xuất hiện trong đợt triển khai hiện tại không có gì đáng kinh ngạc,” ông Kurdian cho biết.

Trong phần lớn thời gian triển khai, tàu Lincoln không có các chuyến ghé cảng định kỳ, vốn thường giúp thủy thủ đoàn tàu sân bay nghỉ ngơi sau cuộc sống trên biển.

Thông thường, các tàu sân bay sẽ cập cảng cứ sau 30 đến 45 ngày để tiếp tế, bảo dưỡng và cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi. “Chúng tôi chỉ toàn làm việc cật lực trong suốt thời gian triển khai,” một thủy thủ cho biết, đồng thời lưu ý rằng tinh thần của thủy thủ đoàn rất cao vào đầu đợt triển khai, với kỳ vọng về các chuyến thăm cảng và những kỳ nghỉ khác.

“Chẳng có gì đáng để mong chờ vào lúc này cả,” người lính thủy nói, thêm rằng tinh thần của thủy thủ đoàn hiện đang xuống rất thấp đến nỗi các thủy thủ và lính thủy đánh bộ trên tàu Lincoln sẵn sàng bỏ qua bất kỳ điểm dừng chân nào sắp tới để được về nhà càng sớm càng tốt. “Tất cả những gì chúng tôi muốn là biết khi nào mình sẽ được về nhà.”

Một nghiên cứu năm 2025 được công bố trên tạp chí Military Medicine cho thấy việc không thể nghỉ ngơi khi cần thiết và hạn chế tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần chất lượng cao là một trong những khía cạnh gây khó chịu nhất của các đợt triển khai quân sự.

Nghiên cứu, khảo sát 956 thủy thủ phục vụ trên các tàu sân bay, tàu khu trục và tàu đổ bộ, cho thấy khó khăn trong việc liên lạc với gia đình và bạn bè cũng như thiếu cơ hội giải tỏa căng thẳng là những mối lo ngại đáng kể.

Thomas Nutzmann, một hạ sĩ quan hải quân đã nghỉ hưu, người từng phục vụ 20 năm và tham gia bốn đợt triển khai nhiệm vụ, cho biết sự không chắc chắn về thời điểm kết thúc một đợt triển khai có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến các thủy thủ.

"Không có thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, chỉ có một ngày duy nhất," Nutzmann nói về việc lênh đênh trên biển trong thời gian dài. "Bạn cố gắng duy trì sự lạc quan hết mức có thể. Vấn đề là khi bạn ở ngoài biển quá lâu, bạn chỉ có thể làm được một số việc nhất định để giữ vững tinh thần trước khi rơi vào bế tắc… và đó là lúc sự suy sụp bắt đầu."