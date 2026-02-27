Tiết lộ động trời về nhân tình của Bill Gates: Tiếp cận tỷ phú khi mới ngoài 20 tuổi, có quan hệ thân thiết với tội phạm

Những tin đồn về mối quan hệ ngoài hôn nhân sai trái giữa Bill Gates và vận động viên đánh bài Bridge người Nga Mila Antonova đã xuất hiện từ nhiều năm trước, cho đến khi vị tỷ phú chính thức thừa nhận sự việc mới đây.

“Tôi đã từng ngoại tình, một lần với một vận động viên Bridge người Nga mà tôi quen tại các giải đấu và một lần với nhà vật lý hạt nhân Nga mà tôi gặp trong quá trình kinh doanh”, Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft, chia sẻ tại cuộc gặp gỡ nhân viên Quỹ từ thiện Gates Foundation ngày 24/2.

Tỷ phú Bill Gates và vận động viên người Nga Mila Antonova trong sự kiện thi đấu bài Bridge tại thủ đô Washington năm 2009

Đây là lần đầu tiên Bill Gates công khai thừa nhận các mối quan hệ ngoài luồng với những phụ nữ Nga trong thời gian vẫn còn chung sống với vợ cũ Melinda. Lời thừa nhận được đưa ra sau khi những email do Bộ Tư pháp Mỹ công bố cho thấy Gates từng duy trì quan hệ thân thiết với tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein.

Trong một email được công bố, Epstein cáo buộc Gates có quan hệ ngoài hôn nhân, đồng thời nói rằng ông ta từng “giúp Bill mua thuốc để xử lý hậu quả sau khi quan hệ với các cô gái Nga”. Phát biểu của Gates được xem là sự xác nhận cho những thông tin mà Mila Antonova từng tiết lộ trước đây về mối quan hệ giữa cô và vị tỷ phú Mỹ.

Hiện chưa rõ mối quan hệ giữa hai người bắt đầu từ thời điểm nào và kéo dài bao lâu, nhưng Antonova từng cho biết cô gặp Gates lần đầu vào năm 2009 tại một giải đấu Bridge ở Washington. Khi đó cô mới ngoài 20 tuổi, còn Gates đã 53 tuổi.

“Tôi không đánh bại được ông ấy, nhưng cũng khiến ông ấy phải vất vả,” Antonova nói trong một cuộc phỏng vấn tại New York năm 2010, đồng thời thừa nhận đã kiên trì tìm cách tiếp cận Bill Gates trong nhiều năm.

Antonova có quan hệ quen biết với Anna Chapman, nữ điệp viên Nga từng bị Mỹ trục xuất năm 2010 với cáo buộc tham gia mạng lưới gián điệp của Cơ quan Tình báo Liên bang Nga. Hai người từng xuất hiện chung trong một bức ảnh chụp gần khu vực Phố Wall trước khi Chapman bị trục xuất.

Năm 2013, Boris Nikolic, một trong những cố vấn thân cận của Gates, đã giới thiệu Antonova với Epstein khi cô đang tìm kiếm nguồn tài chính để xây dựng nền tảng dạy chơi Bridge trực tuyến. Thời điểm đó, Epstein đã bị kết án vì tội môi giới mại dâm trẻ vị thành niên nhưng vẫn duy trì quan hệ với Gates.

Antonova (bên phải) chụp ảnh cùng Anna Chapman gần Phố Wall

Nhà đồng sáng lập Microsoft cho biết ông biết Epstein đang chịu “lệnh hạn chế trong 18 tháng”, song không kiểm tra kỹ lý lịch khi bắt đầu liên hệ với ông ta từ năm 2011. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2023, Antonova cho biết Epstein từng tài trợ cho cô tham gia khóa học lập trình nhằm hỗ trợ phát triển phần mềm. “Ông ấy nói muốn giúp tôi vì ông ấy đã rất giàu và muốn hỗ trợ người khác khi có thể”, cô chia sẻ.

Nikolic được cho là người đã kể cho Epstein về mối quan hệ giữa Gates và Antonova. Epstein sau đó sử dụng thông tin này để gây sức ép nhằm thuyết phục Gates tham gia một quỹ từ thiện trị giá hàng tỷ USD mà ông ta đang xây dựng. Khi Gates từ chối, Epstein bị cho là đã đe dọa sẽ tiết lộ vụ việc nhằm tống tiền. Epstein yêu cầu Gates hoàn trả số tiền y đã chi trước đó cho Antonova, nếu không sẽ tiết lộ mối quan hệ ngoài hôn nhân này cho bà Melinda biết. Hiện chưa rõ Gates có chấp nhận yêu cầu này hay không.

Năm 2013, bà Melinda, khi đó vẫn là vợ ông, từng bày tỏ lo ngại về mối quan hệ giữa chồng và Epstein, song Gates vẫn tiếp tục duy trì liên hệ với y thêm ít nhất một năm. Ông nói rằng những thông tin được biết sau này khiến ông nhìn lại sự việc với mức độ nghiêm trọng hơn rất nhiều, đặc biệt khi các hành vi sai trái của Epstein không chỉ thuộc về quá khứ mà còn tiếp diễn.

Jeffrey Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York vào tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ và lạm dụng tình dục hàng chục trẻ vị thành niên. Ông ta đối mặt mức án tối đa 45 năm tù nếu bị kết tội. Trong thời gian chờ xét xử tại nhà tù Manhattan, Epstein đã treo cổ tự tử vào tháng 8/2019.

Mối quan hệ giữa Bill Gates và Melinda French Gates từng được công chúng nhìn nhận trong nhiều năm như hình mẫu của một cặp đôi quyền lực trong giới công nghệ và từ thiện toàn cầu. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh đồng hành tại Bill & Melinda Gates Foundation, những rạn nứt đã âm thầm hình thành từ trước khi hai người tuyên bố ly hôn vào tháng 5/2021.