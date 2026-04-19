Tiết lộ công thức mua vé máy bay Vietnam Airlines giúp khách Việt được giảm giá sâu chưa từng có

Hành trình trải nghiệm dịch vụ hàng không năm sao của Vietnam Airlines không chỉ dừng lại ở chất lượng chuyến bay mà còn là sân chơi của những tay săn vé điệu nghệ. Việc nắm rõ lịch tung ưu đãi không đơn thuần là để tiết kiệm hầu bao mà còn thể hiện đẳng cấp chi tiêu khôn ngoan của một tín đồ xê dịch thực thụ. Nếu bạn đang rục rịch lên lịch vi vu trong năm 2026 thì việc nắm thóp chương trình ưu đãi mua vé sớm chính là nước đi cao tay nhất. Tuyệt chiêu này giúp bạn tự tin mở ví, trải nghiệm trọn vẹn những đặc quyền bay sang chảnh với một mức chi phí cực kỳ tối ưu.



Theo đó, Vietnam Airlines đã thiết kế sẵn các mốc thời gian đặt vé tỷ lệ thuận với mức chiết khấu trên mạng bay nội địa. Đỉnh cao của nghệ thuật săn ưu đãi chính là việc bạn hoàn toàn có thể nghiễm nhiên tận hưởng dịch vụ ở khoang Thương gia đẳng cấp với mức giảm sâu đến 20 phần trăm chỉ bằng một thao tác xuất vé trước ngày khởi hành 10 ngày.

Chưa dừng lại ở đó, những dân chơi hệ tính toán có thể lựa chọn hạng Phổ thông đặc biệt với mức giảm 15 phần trăm khi chốt sớm kế hoạch trước 14 ngày. Đối với hạng Phổ thông tiêu chuẩn thông dụng, cách mở ví thông minh sẽ mang về mức giảm 10 phần trăm chi phí nếu bạn hoàn tất đặt chỗ trước 30 ngày hoặc giữ lại 5 phần trăm ưu đãi khi chốt vé sớm trước 21 ngày.

Dù bạn đang lên kế hoạch khám phá vẻ đẹp đa dạng trong nước hay mong muốn trải nghiệm những nền văn hóa mới mẻ tại nước ngoài, mức chiết khấu áp dụng đều vô cùng ấn tượng. Cụ thể:

Giảm đến 20% giá vé cho hành trình nội địa .

giá vé cho hành trình . Giảm đến 15% giá vé cho hành trình quốc tế .

Khoảng thời gian xuất vé vô cùng rộng mở, kéo dài từ nay đến hết ngày 31/12/2026 và áp dụng cho các chuyến bay cất cánh đến tận ngày 30/06/2027. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để bạn tự do sắp xếp mọi chuyến du ngoạn hay công tác dài ngày.

Điều kiện áp dụng khuyến mãi: Mua vé sớm từ 45 ngày, 60 ngày và 90 ngày đối với các chuyến bay quốc tế với mức khuyến mãi cũng lần lượt là 10% và 15%.

Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng thiết kế các mốc thời gian đặt vé sớm tỷ lệ thuận với từng hạng ghế trên mạng bay nội địa Việt Nam. Những hành khách mong muốn trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp của hạng Thương gia sẽ nhận ngay mức chiết khấu 20% khi xuất vé trước ngày khởi hành từ 10 ngày.

Trong khi đó, hạng Phổ thông đặc biệt mang đến mức giảm 15% cho những kế hoạch được đặt trước 14 ngày. Với hạng Phổ thông tiêu chuẩn thông dụng, bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm 10% chi phí khi hoàn tất đặt chỗ trước 30 ngày, hoặc nhận mức giảm 5% nếu mua vé sớm trước 21 ngày.