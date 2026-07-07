Tiết lộ chủ đề ông Zelensky sẽ thảo luận với ông Trump bên lề Thượng đỉnh NATO

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông dự định sẽ thảo luận về nhu cầu cấp thiết của Ukraine đối với các hệ thống phòng không.

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông dự định sẽ thảo luận về nhu cầu cấp thiết của Ukraine đối với các hệ thống phòng không nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga, khi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Ankara hôm 7/7, ông Zelensky cho rằng Ukraine “cần thêm các hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo” và “cần áp đặt thêm các lệnh trừng phạt” đối với Nga.

Tổng thống Ukraine Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Theo kế hoạch, ông Zelensky và ông Trump sẽ gặp nhau vào ngày 8/7 bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Ukraine nhiều tháng qua tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, trong khi Moskva cũng đẩy mạnh các đợt không kích quy mô lớn vào Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khi đó cũng đã đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/7 để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra tại thủ đô Ankara.

Máy bay chở ông Trump hạ cánh xuống Ankara và được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đón ngay tại đường băng. Sau lễ đón, ông Trump chào các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ có mặt tại sân bay.

Theo nhóm phóng viên Nhà Trắng tháp tùng tổng thống, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack, Đại sứ Mỹ tại NATO Matt Whitaker và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cũng có mặt để đón ông Trump.

Chuyến đi của ông Trump diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và NATO vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng, đặc biệt liên quan đến những chỉ trích lâu nay của ông đối với mức chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên liên minh.

Trước khi ông Trump đến Ankara, NATO đã công bố các dự án quân sự mới trị giá hàng tỷ USD. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng đây là “khoản đầu tư xứng đáng”.

Hội nghị năm nay cũng diễn ra khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Bên lề hội nghị, ông Trump dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, chưa đầy ba tuần sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Pháp.

Sau cuộc gặp tại G7, Tổng thống Mỹ từng tuyên bố Nga “nên đạt được một thỏa thuận” để chấm dứt chiến sự.

Ngoài ra, ông Trump cũng dự kiến gặp Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa và sẽ tổ chức một cuộc họp báo trước khi trở về Washington vào ngày 8/7.