Tiết lộ bộ số Vietlott nam doanh nhân vừa trúng gần 92 tỷ đồng

Hôm nay (28/4), Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng số 01333 cho ông Đ.T., người chơi hiện đang sinh sống và kinh doanh tại tỉnh Ninh Bình. Giá trị giải thưởng hơn 91,8 tỷ đồng.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT số 01333 thuộc về ông Đ.T. - thuê bao Mobifone đã mua tấm vé may mắn trên kênh phân phối qua điện thoại.

Nam doanh nhân tại Ninh Bình nhận giải Vietlott gần 92 tỷ đồng.

Ông Đ.T. chia sẻ đã duy trì thói quen mua vé đều đặn mỗi ngày, trung bình khoảng 5 vé/ngày như một hình thức giải trí. Ông T. thường lựa chọn những sản phẩm có giá trị giải thưởng lớn và cách chơi đơn giản.

Chia sẻ về cách chọn số, ông T. cho biết, với mỗi sản phẩm ông đều tự xây dựng cho mình bộ số phong thủy và duy trì mua những dãy số này trong thời gian dài. Theo ông T., đây là những con số mang lại may mắn cho bản thân và gia đình, đồng thời tạo thành thói quen khi tham gia dự thưởng.

Bộ số mang lại may mắn cho ông Đ.T.

Ông Đ.T. nói rằng biết tin trúng thưởng khi đang chuẩn bị bữa tối. Ban đầu, ông cảm thấy bất ngờ và chưa tin đây là sự thật. Ngay sau đó, ông T. đã chia sẻ thông tin với vợ. Hai vợ chồng dành thời gian để kiểm tra lại và xác nhận thông tin. Chỉ sau khi đối chiếu kỹ, ông T. mới tin rằng mình đã trở thành chủ nhân của giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 giá trị hơn 91 tỷ đồng.

Sau khi nhận thưởng, ông Đ.T. cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào hoạt động kinh doanh , ông sẽ sử dụng một phần tiền thưởng để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn và dành cho cuộc sống lâu dài trong tương lai.

Theo quy định, ông Đ.T. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 9,1 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) vào ngân sách tỉnh Ninh Bình - địa phương đăng ký tham gia dự thưởng và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

