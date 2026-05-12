Bà Yulia Mendel.

“Trong các cuộc đàm phán Istanbul năm 2022, ông Zelensky đã đích thân đồng ý từ bỏ Donbass để đổi lấy việc chấm dứt xung đột”, cựu thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine - bà Yulia Mendel nói trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo người Mỹ Tucker Carlson.

Mendel cho biết, bà đã nói chuyện với những người đại diện cho Ukraine tại các cuộc đàm phán đó.

"Và họ đã giải thích chi tiết với tôi, họ đồng ý với mọi thứ. Hơn nữa và rất quan trọng, họ nói chính Tổng thống Zelensky đồng ý từ bỏ Donbass", bà Mendel nói rõ.

“Tuy nhiên, hiện nhà lãnh đạo của chúng tôi đang phát biểu trước hàng triệu người và tuyên bố không thể từ bỏ Donbass. Ông Zelensky không nhất quán, cứ liên tục thay đổi quan điểm của mình”, cựu thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine lưu ý.

Điều đáng chú ý là bà Yulia Mendel - người từng giữ chức thư ký báo chí và người phát ngôn của Tổng thống Zelensky từ năm 2019 đến năm 2021, trước đây đã lên tiếng về sự bất ổn của tình hình ở chiến tuyến và những rủi ro đối với Ukraine.

Hiện nhà lãnh đạo Ukraine chưa đưa ra bất cứ phản hồi gì liên quan đến những bình luận trên của bà Mendel.