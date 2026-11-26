Đừng chỉ xin chăn đắp, hành khách còn có nhiều quyền lợi khác nữa.

Theo tạp chí du lịch Mỹ Travel + Leisure, hành khách đi máy bay có thể xin tiếp viên nhiều vật dụng miễn phí như gối, chăn, đồ uống hay đồ ăn nhẹ, thậm chí một số hãng còn phát cả sách tô màu cho trẻ em. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều tiếp viên từ các hãng hàng không khác nhau, món đồ miễn phí mà hành khách nên chủ động hỏi xin nhất lại chính là tai nghe.

Hiện nay, phần lớn các chuyến bay nội địa tại Mỹ đều tích cực khuyến khích hành khách sử dụng tai nghe. Một tiếp viên giấu tên của United Airlines tiết lộ hãng này đã đưa việc đeo tai nghe vào quy định bắt buộc; nếu cố tình không tuân thủ, hành khách có thể đối mặt với mức xử lý nặng nhất là bị mời xuống máy bay.

Một tiếp viên của Southwest Airlines cũng kêu gọi mọi người nên tự giác đeo tai nghe ở nơi công cộng. Người này thậm chí từng cho hành khách quên mang tai nghe mượn tai nghe cá nhân của mình để dùng tạm trong chuyến bay.

Dù vậy, không phải chuyến bay nào cũng phát miễn phí vật dụng này. Do không trang bị màn hình giải trí ở lưng ghế nên Southwest Airlines không cung cấp tai nghe miễn phí. Trong khi đó, JetBlue lại bán tai nghe cho hành khách hạng phổ thông thông thường. Vì thế, hành khách vẫn nên kiểm tra trước quy định của từng hãng trước khi bay.

Ảnh minh hoạ

Tai nghe chụp tai ở khoang thương gia không được mang về

Xét về độ tương thích với hệ thống giải trí trên máy bay, dù một số màn hình đời mới đã hỗ trợ kết nối Bluetooth, phần lớn vẫn dùng cổng cắm có dây một chấu, hai chấu hoặc chuẩn USB-C thông thường. Tiếp viên của United Airlines cho biết tai nghe có dây phát miễn phí trên máy bay tuy chất lượng âm thanh không bằng các dòng cao cấp, nhưng lại tương thích hoàn toàn với ổ cắm trên ghế, giúp hành khách không phải lo thiếu đầu chuyển đổi hay hết pin giữa chừng.

Đối với hạng phổ thông đặc biệt hoặc khoang thương gia, trên ghế thường được chuẩn bị sẵn loại tai nghe chụp tai cao cấp với chất lượng âm thanh tốt hơn. Tuy nhiên, tiếp viên lưu ý dòng tai nghe này thường dùng jack cắm lớn theo chuẩn riêng của máy bay nên không thể kết nối với các thiết bị cá nhân thông thường sau khi xuống máy bay. Ngoài ra, đây là tài sản của hãng hàng không và chỉ được sử dụng trong suốt chuyến bay, việc tự ý mang về sẽ vi phạm quy định của hãng.

Nguồn: ETtoday