Ngay cả những khách hàng sang trọng nhất cũng mắc các sai lầm phổ biến này.

Rõ ràng, vé máy bay First Class (hạng nhất) hay Business Class (hạng thương gia) đi kèm rất nhiều đặc quyền: chỗ ngồi rộng rãi hơn, đồ ăn ngon hơn và dịch vụ cao cấp hơn.

Tuy nhiên, theo các tiếp viên hàng không, những đặc quyền này không phải lúc nào cũng mang lại một chuyến bay suôn sẻ cho tất cả hành khách may mắn được ngồi ở khoang cao cấp. Trên thực tế, nhiều người vô tình mắc những lỗi nhỏ khi bay các hạng vé đắt đỏ này, làm ảnh hưởng đến cả sự thoải mái của bản thân lẫn trải nghiệm chung trên chuyến bay.

Để giúp hành khách tránh những sai lầm phổ biến này, một nữ tiếp viên hàng không kỳ cựu đã chia sẻ những điều cô thường xuyên chứng kiến, cùng cách xử lý đơn giản hơn.

1. Coi First Class như phòng khách sạn

"Sai lầm lớn nhất của hành khách là coi First Class giống như một khách sạn thay vì một không gian dùng chung", Keivon Hardy, tiếp viên hàng không của American Airlines trong 13 năm, chia sẻ.

"Một số hành khách bày đồ đạc tràn ra ngoài chỗ ngồi, để đồ cá nhân khắp nơi, cho rằng 'First Class' đồng nghĩa với việc phi hành đoàn phải luôn sẵn sàng phục vụ riêng cho họ mọi lúc, hoặc nghĩ rằng chúng tôi đang vận hành một nhà hàng với quầy cocktail và thực đơn không giới hạn”.

Dây sạc, củ sạc và tai nghe là những thứ dễ khiến khu vực ghế ngồi trở nên lộn xộn nhất. Chúng có thể rối vào nhau hoặc thậm chí rơi xuống sàn, tạo thành vật cản.

Vì vậy, hãy sử dụng không gian của mình một cách hợp lý, sắp xếp gọn những món đồ công nghệ này thay vì để chúng chiếm nhiều bề mặt xung quanh ghế.

(Ảnh minh họa/ Pinterest)

2. Mang quá nhiều đồ ra khu vực ghế ngồi

Để quá nhiều đồ cá nhân quanh ghế không chỉ khiến bạn khó thư giãn mà còn khiến tiếp viên khó di chuyển khi phục vụ.

"Lời khuyên của tôi là hãy ổn định chỗ ngồi, chỉ lấy những thứ bạn thực sự cần và tôn trọng không gian chung", Hardy nói.

Bạn có thể để những vật dụng thiết yếu như điện thoại, tai nghe, sách hoặc đồ dùng cá nhân trong một chiếc túi nhỏ để dễ lấy. Những món đồ không dùng đến nên được cất gọn thay vì để lăn trên sàn hoặc rơi vào những khoảng trống quanh ghế.

3. Quên mang thuốc và những vật dụng sức khỏe cần thiết

Nhiều hành khách cho rằng hãng hàng không có thể cung cấp các loại thuốc cơ bản cho những khó chịu thông thường. Nhưng thực tế không phải vậy.

"Chúng tôi có bộ dụng cụ y tế khẩn cấp, nhưng chúng tôi không phải hiệu thuốc", Hardy nói. "Chúng tôi không thể phát những loại thuốc không kê đơn thông thường như melatonin, một số loại ibuprofen cụ thể hay các loại thuốc khác."

Vì vậy, đặc biệt với những chuyến bay đường dài hoặc quốc tế, hành khách nên tự chuẩn bị một lượng nhỏ các loại thuốc và vật dụng chăm sóc sức khỏe cần thiết.

4. Làm gián đoạn quá trình phục vụ

Cố gắng gọi tiếp viên giữa lúc họ đang phục vụ có thể làm gián đoạn nhịp phục vụ của cả khoang, đặc biệt trong thời gian phát đồ ăn và đồ uống khi nhân viên phải di chuyển liên tục theo một quy trình đã được sắp xếp.

Hardy cho rằng cách đơn giản nhất là kiên nhẫn giao tiếp bằng ánh mắt hoặc bấm nút gọi tiếp viên khi cần hỗ trợ.

Tất nhiên, đồ uống là một phần trong dịch vụ của khoang cao cấp. Nhưng nếu mang theo một chai nước cá nhân có thể tái sử dụng, bạn sẽ giảm được số lần phải gọi tiếp viên giữa các lượt phục vụ, đặc biệt trên những chuyến bay dài.

5. Không tự chuẩn bị những món đồ giúp mình thoải mái

Các hãng hàng không thường cung cấp bộ amenities kit, nhưng những món đồ bên trong không nhất thiết phù hợp với nhu cầu và sở thích riêng của từng người, đặc biệt trên các chuyến bay dài.

"Những món đồ chúng tôi cung cấp khá cơ bản. Nhưng nếu bạn có sở thích riêng, chẳng hạn muốn dùng một loại kem dưỡng ẩm hoặc son dưỡng môi nhất định, hãy tự mang theo", Hardy nói.

Vì vậy, nếu đã có một loại kem dưỡng, son dưỡng hoặc sản phẩm chăm sóc cá nhân quen thuộc, bạn hoàn toàn có thể mang theo trong hành lý xách tay.

(Ảnh minh họa/ Pinterest)

6. Đi chân trần trong cabin

"Đi lại bằng chân trần là mất vệ sinh vì cabin là không gian công cộng được nhiều người sử dụng", Hardy nói.

Nhiều bộ amenities kit của Business Class và First Class có sẵn tất, nhưng chúng thường khá mỏng và không thực sự ấm áp. Nếu muốn ngủ ngon trên chuyến bay dài, một đôi tất dày hoặc dép đi trong máy bay sẽ thoải mái hơn.

Bạn có thể đi dép hoặc xỏ tất ngay khi ổn định chỗ ngồi, thay vì đi chân trần quanh cabin.

7. Không chuẩn bị đủ đồ cá nhân trong hành lý xách tay

Cách sắp xếp hành lý cũng là một vấn đề phổ biến, đặc biệt với những hành khách phụ thuộc quá nhiều vào hành lý ký gửi.

Hardy cho biết việc mang quá nhiều đồ trong hành lý ký gửi nhưng lại chuẩn bị quá ít trong hành lý xách tay là một lỗi thường gặp. Theo cô, những thứ có thể cần trong suốt chuyến bay, từ đồ chăm sóc da đến các vật dụng giúp ngủ ngon, nên được đặt trong túi cá nhân và để ở vị trí dễ lấy.

Cách này giúp bạn không phải liên tục mở khoang hành lý phía trên hoặc chờ đến khi hạ cánh mới lấy được món đồ mình cần.

8. Tận hưởng đặc quyền quá đà

Khoang cao cấp có nhiều lựa chọn đồ ăn và thức uống hơn, nhưng điều đó không có nghĩa mọi thứ đều không giới hạn hoặc được tạo ra để hành khách sử dụng quá mức.

"Mặc dù chúng tôi cung cấp những lựa chọn cao cấp hơn, chúng không phải là vô hạn và nên được chia sẻ với những hành khách khác trong cabin", Hardy nói.

Tận hưởng các đặc quyền là một phần của trải nghiệm First Class hay Business Class. Nhưng đặc biệt với rượu bia, biết điểm dừng sẽ giúp chuyến bay dễ chịu hơn cho cả bạn và những người xung quanh.

Uống đủ nước cũng rất quan trọng, nhất là khi không khí trong cabin dễ khiến cơ thể mất nước. Vì vậy, xen kẽ nước lọc giữa những ly Champagne cũng là cách đơn giản để bạn cảm thấy dễ chịu hơn trong suốt chuyến bay và khi vừa hạ cánh.