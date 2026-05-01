Tiếp viên hãng hàng không đắt giá nhất hành tinh bỏ việc về nông thôn, đầu tư hơn 8 tỷ cải tạo công trình 180 năm tuổi làm tiệm bánh đẹp như mơ

*Bài viết này được dựa trên cuộc trò chuyện với Rei Onoda, 34 tuổi, đồng sở hữu Kamijyoan, một tiệm bánh ở vùng nông thôn Nhật Bản.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chuyển đến Dubai và làm tiếp viên hàng không cho hãng Emirates (một trong những hãng hàng không đắt đỏ, sang chảnh nhất thế giới) khoảng bốn năm.
Tôi đã có cơ hội đi du lịch khắp thế giới. Được nhìn thấy nhiều nơi như vậy đã giúp tôi nhận ra Nhật Bản thực sự là quốc gia tôi yêu thích nhất. Việc xa nhà đã giúp tôi trân trọng hơn sự độc đáo của đất nước này.
Lúc đó tôi cũng đang yêu xa. Sau khi kết hôn, tôi chuyển về sống cùng anh ấy và quyết định đổi việc. Tôi muốn thử thách bản thân và sử dụng kỹ năng tiếng Anh của mình theo một cách khác.
Chuyển hướng trở lại Nhật Bản
Tôi gia nhập một công ty PR ở Tokyo và làm việc trong các chuyến thăm quan truyền thông khắp Nhật Bản, đưa người nước ngoài đến không chỉ các thành phố lớn mà còn cả các vùng miền địa phương.
Đó là lúc tôi nhận ra mình thậm chí còn chưa biết đến rất nhiều vùng đất xinh đẹp ở Nhật Bản. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc sống ở một nơi nào đó ở vùng nông thôn xa xôi hơn.
Khi dịch COVID-19 bắt đầu, công việc của tôi chuyển hoàn toàn sang làm việc từ xa.
Tôi sống gần ga Shibuya, một khu vực đông đúc của Tokyo, nhưng mọi thứ đều đóng cửa, và tôi bị mắc kẹt tại nhà với chi phí thuê cao ngất ngưởng.
Khám phá cuộc sống nông thôn
Tôi và chồng bắt đầu bàn nhau về việc chuyển khỏi nơi xô bồ này, tới nơi yên tĩnh hơn. Cả hai hình dung về già sẽ ở một nơi thật yên bình nơi ngoại thành. Và với sức ép của tiền thuê, câu hỏi nảy ra ngay lúc ấy: Sao không phải là bây giờ?
Quê anh cách Tokyo khoảng một tiếng rưỡi, vì vậy chúng tôi bắt đầu tìm nhà ở gần đó, dự định đây chỉ là một cuộc chuyển nhà tạm thời.
Ban đầu chúng tôi không có ý định mở tiệm bánh mà chỉ muốn tìm một nơi để sinh sống. Sau khoảng hai năm tìm kiếm, chúng tôi đã mua một ngôi nhà 180 năm tuổi ở làng Kamijo, cách Tokyo khoảng 140 dặm về phía tây bắc, với giá 8.500.000 yên Nhật, tương đương khoảng 50.000 đô la Mỹ. Việc mua bán bao gồm cả 6 mẫu đất nông nghiệp.
Ngôi nhà đã bỏ trống khoảng 10 năm và không thể ở được nếu không bỏ công cải tạo toàn diện. Vì đất nông nghiệp được quản lý rất nghiêm ngặt ở Nhật Bản, chồng tôi, người trước đây làm việc trong ngành bán lẻ thời trang đã đăng ký làm nông dân để có thể có chân quản lý mảnh đất ấy.
Chúng tôi nhận thấy rằng để cải tạo căn nhà thành nơi ở, có quá nhiều quy định phải tuân thủ và như một hệ quả, điều ấy khiến chi phí phải bỏ quá là vô cùng lớn. Và tôi chợt nghĩ, nếu vậy tại sao mình không biến mảnh đất thành một quán cà phê nhỏ và chia sẻ không gian này với thật nhiều người khác?
Đó chính là điểm khởi đầu của tiệm bánh của chúng tôi.
Mọi chuyện không đơn giản như tưởng tượng
Vì ngôi nhà nằm trong khu vực cần bảo tồn nên chúng tôi cần sự chấp thuận từ thành phố, tỉnh và chính phủ quốc gia. Toàn bộ dự án, bao gồm cả việc cải tạo, mất khoảng ba năm.
Chúng tôi đã tài trợ cho dự án bằng tiền tiết kiệm, vay ngân hàng và các khoản tài trợ, với tổng chi phí khoảng 50 triệu yên Nhật, bao gồm cả mua thiết bị nhà bếp. Chúng tôi cũng phải cam kết sẽ bảo tồn giá trị lịch sử của tòa nhà, đảm bảo an toàn và hợp tác với các kiến trúc sư và Cơ quan Văn hóa Nhật Bản.
Khoản tài trợ mà chúng tôi kêu gọi được cho việc phát triển cảnh quan và bảo tồn văn hoá bằng cách cải tạo công trình cổ thành quán cà phê, vừa có sự ứng dụng, vừa là phương tiện gìn giữ giá trị lịch sử là 29 triệu Yên.
Khi công trình đang trong giai đoạn tu sửa, cải tạo, tôi tranh thủ đến trường dạy làm bánh ở Tokyo và học nghề từ thợ bánh từng làm việc ở Đức.
Lúc đó tôi cũng đang mang thai. Việc cân bằng giữa công việc và gia đình không khó như tôi tưởng, hầu hết công việc của tôi là giấy tờ, như nộp đơn và chuẩn bị hồ sơ xin tài trợ, mà tôi có thể làm ở nhà. Tôi rất hào hứng với cả công việc xây dựng và việc sắp làm mẹ .
Hiện tại, tôi phụ trách tiệm bánh, còn chồng tôi lo phần cà phê.
Chúng tôi khai trương khoảng một năm rưỡi trước. Ban đầu, hầu hết khách hàng là người địa phương. Sau khoảng 6 tháng, lượng khách du lịch bắt đầu tăng lên, họ biết đến chúng tôi qua Instagram và Google Maps.
Thông thường, vào những ngày nghỉ, tôi nướng một vài ổ bánh m, kiểu đồng quê, bánh mì kẹp và bánh mì lúa mạch đen và chuẩn bị bánh ngọt và bánh quy vào đầu mỗi tuần. Chúng tôi thường đón khoảng 15 nhóm vào các ngày trong tuần và gần 25 nhóm vào cuối tuần.
Cân bằng giữa việc điều hành tiệm bánh và làm mẹ quả là một thách thức.
Đồng thời, tôi cũng học được cách dựa vào người khác. Nhờ sự hỗ trợ từ bố mẹ chồng và nhà trẻ, tôi bắt đầu hiểu tầm quan trọng của việc nhờ giúp đỡ.
Trước đây tôi không giỏi khoản này, nhưng giờ tôi cảm thấy việc biết cách nhờ giúp đỡ là vô cùng cần thiết, không chỉ trong việc nuôi dạy con cái mà còn cả trong việc điều hành kinh doanh.
Chúng tôi chuyển đến một ngôi nhà gần tiệm bánh. Khu vực này của Nhật Bản nổi tiếng với việc trồng trái cây và sản xuất rượu vang. Chúng tôi đã bắt đầu làm bia đào thủ công bằng trái cây địa phương.
Tôi vẫn sử dụng những gì mình đã học được khi còn là thành viên phi hành đoàn
Thời gian làm tiếp viên hàng không đã dạy tôi cách làm việc hiệu quả trong không gian nhỏ, kèm theo đó là kỹ năng quản trị trải nghiệm khách hàng. Tôi áp dụng những kỹ năng đó vào tiệm bánh của mình mỗi ngày.
Nếu tôi được đưa ra lời khuyên cho ai đó muốn làm điều tương tự, điều quan trọng là phải giải thích rõ ràng lý do tại sao bạn làm điều đó và giá trị mà nó mang lại.
Khởi nghiệp ở vùng nông thôn tốn nhiều thời gian hơn bạn tưởng. Nhưng thời gian đó không hề lãng phí, nó đã trở thành nền tảng cho sự phát triển sau này.
Tiệm bánh này tồn tại là nhờ sự hỗ trợ mà chúng tôi nhận được từ cộng đồng địa phương. Tôi hy vọng khi con trai tôi lớn lên, cháu sẽ thấy điều đó và hiểu được giá trị của việc cùng nhau xây dựng một điều gì đó và không bao giờ từ bỏ những gì mình tin tưởng.
Theo BI
Vân Anh