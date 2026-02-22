Tiếp tục tinh giản biên chế; sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu quả

UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2026 – 2030, trong đó có nội dung về sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị hành chính.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước

Theo kế hoạch, mục tiêu của tỉnh Vĩnh Long là tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC nhà nước trong giai đoạn II (2026 - 2030); trong đó, nội dung trọng tâm CCHC giai đoạn 2026 - 2030 là cải cách thể chế, cải cách chế độ công vụ, chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước.

Khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện giai đoạn 2021 - 2025; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức triển khai công tác CCHC; nâng cao chất lượng, hiệu quả của CCHC để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2030.

Qua đó, xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Mục tiêu cụ thể là đảm bảo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức cao; hoàn thiện 100% các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh theo thẩm quyền, đảm bảo tính đồng bộ và khả thi.

Giảm thiểu ít nhất 20% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân và doanh nghiệp; đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số TTHC có đủ điều kiện; có 100% TTHC được tiếp nhận, giải quyết phi địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh.

100% TTHC liên quan đến đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh được thực hiện trực tuyến; phấn đấu 100% giao dịch hành chính thuộc diện “phi tiếp xúc”; 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa; có trên 80% hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến.

Có trên 70% hệ thống thông tin của tỉnh vận hành trên nền tảng điện toán đám mây; có trên 80% cơ sở dữ liệu của tỉnh được số hóa và liên thông tới Trung ương; có trên 85% dữ liệu của các ban, sở, ngành được tích hợp nền tảng chia sẻ LGSP; có trên 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương ứng dụng công nghệ số.

Hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị

Tiếp tục tinh giản biên chế theo lộ trình của Trung ương; hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Đảm bảo 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm; 100% cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng số, đạo đức công vụ.

Phấn đấu 100% đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định. Đảm bảo 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ mật).

Các nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh đặt ra gồm: Tập trung thực hiện cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước…

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi chung về tình hình triển khai thực hiện công tác CCHC, phối hợp và đôn đốc các cơ quan có liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao; tham mưu UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo; đánh giá kết quả CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp xã.

Triển khai cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức

Sở Nội vụ chủ trì, triển khai các nội dung về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC; phối hợp với Bộ Nội vụ trong xác định Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng hàng năm của tỉnh; tổ chức việc khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh; đánh giá và công bố Chỉ số CCHC năm 2026 của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tiếp nhận, tham mưu chỉ đạo xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức cá nhân đối với quy định hành chính trên địa bàn tỉnh và các nhiệm vụ có liên quan trong lĩnh vực xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực hiện công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đảm bảo đúng thời gian quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở kịp thời các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm và trong thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh đảm bảo đúng quy định; tiếp tục quản lý điều hành hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, theo dõi, đánh giá hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu công tác cải cách thể chế.

Sở Tài chính chủ trì, tham mưu việc thực hiện nội dung cải cách tài chính công; bố trí kinh phí cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC; tham mưu tổ chức đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và giải quyết những kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp.

Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai Chính quyền điện tử, Chính quyền số trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh triển khai nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, về hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý cổng dịch vụ công trực tuyến (Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh); phối hợp Sở Nội vụ trong công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC và tập huấn nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp Sở Nội vụ trong công tác tập huấn nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức.