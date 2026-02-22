Vụ lật tàu hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích: Thi thể nạn nhân nhỏ tuổi nhất được tìm thấy ở mũi tàu

Huy động đặc công người nhái, hơn 500 người xuyên đêm tìm kiếm

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra trên hồ Thác Bà, UBND tỉnh Lào Cai, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã khẩn trương chỉ đạo triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà.

Cụ thể, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã huy động các lực lượng từ Đại đội Trinh sát Cơ giới số 1, Đại đội Công binh số 1, cơ quan Bộ CHQS tỉnh, dân quân các xã Bảo Ái, Cảm Nhân, Ban CHQS xã Bảo Ái phối hợp với các lực lượng và nhân dân với tổng số trên 500 người tham gia tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân còn mất tích.

Đồng thời, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, Quân chủng Hải Quân cũng đã điều động 20 đồng chí đặc công người nhái có kinh nghiệm cùng máy lặn sâu, xuồng cứu nạn, máy nén khí và nhiều loại trang thiết bị cứu nạn khác, từ Hải Phòng cơ động đến hồ Thác Bà (Lào Cai) để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Nhiều đơn vị được huy động để tìm kiếm người mất tích - Ảnh: Tiền Phong

Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn Anh, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126 cho biết trên Tiền Phong, trong đêm, khu vực hồ Thác Bà sương mù dày đặc, mưa nhỏ, hồ có độ sâu lớn nhất khoảng 17 mét.

Thông tin trên VnExpres cho hay, khoảng 6 giờ sáng 22/2, các tổ người nhái bắt đầu lặn kiểm tra trong thân tàu bị lật và tìm kiếm khu vực xung quanh. Đến 7 giờ, lực lượng đã vớt được thi thể nạn nhân đầu tiên là cháu Hoàng Đức Mạnh, 11 tuổi, tại khu vực mũi tàu chìm. Đây là nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong 6 nạn nhân mất tích trước đó. 5 người vẫn đang mất tích gồm Hoàng Văn Thuận (SN 1983), Hoàng Thị Tuyết (SN 1966), Triệu Thị Huân (SN 1978), Hoàng Thị Thanh Thúy (SN 2012) và Hoàng Thị Hoa (SN 1970).

Thợ lặn Nguyễn Văn Lạc (40 tuổi, quê Phú Thọ), Đội trưởng đội cứu hộ Đoan Hùng cho biết, sau khi nhận được thông tin về sự việc đau lòng trên, đoàn cứu hộ của anh gồm 10 người đã di chuyển từ Phú Thọ lên Lào Cai để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn.

Theo người thợ lặn, dưới đáy hồ nước trong, có thể quan sát rõ mọi thứ nên khi lặn xuống đáy hồ khoảng 17m, anh thấy chiếc tàu chở khách bị chìm dưới bùn, tàu nằm nghiêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo khẩn

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành văn bản hỏa tốc số 1266 chỉ đạo khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà tại xã Bảo Ái.

Văn bản nêu rõ, để kịp thời khắc phục hậu quả, hỗ trợ nạn nhân và gia đình người bị nạn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương huy động các lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ khắc phục ngay hậu quả vụ tai nạn.

Ngoài ra, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ngay khi có kết quả.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Các đơn vị tìm kiếm xuyên đêm - Ảnh: Người lao động

Yêu cầu UBND các xã Bảo Ái, Cảm Nhân huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân còn mất tính và khắc phục hậu quả vụ tai nạn, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tham gia xác minh, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định đối với những vi phạm, sai phạm có liên quan theo thẩm quyền (nếu có).

Tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị, thuốc men để cấp cứu, điều trị kịp thời cho các nạn nhân bị thương, được cứu; bảo đảm chăm sóc y tế tốt nhất, hạn chế thấp nhất tổn thất về người.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chủ động nắm tình hình, kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị thương, mất tích do vụ tai nạn nêu trên.

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, vào khoảng 19h15, ngày 21/2/2026 trên hồ Thác Bà thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thuỷ giữa 02 phương tiện: Phà chở đá mang biển kiểm soát YB-0919H do Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984, trú tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển, chở đá hộc từ xã Lục Yên về Cảng Hương Lý, xảy ra đâm va với Phương tiện thuỷ chở hành khách biển số YB0876H do Triệu Đức Nội (sinh năm 1995, trú tại xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đi hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân.

Trên tàu có chở 22 hành khách, cùng với lái tàu là 23 người. Vụ tai nạn đã làm phương tiện chở khách bị chìm, đắm và 06 người mất tích.

