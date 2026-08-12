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Tiếng thều thào dưới đống đổ nát mở ra cuộc giải cứu em bé nghẹt thở sau động đất 7,4 độ

An An
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Một âm thanh yếu ớt vang lên từ đống đổ nát — gần như chỉ là tiếng thều thào.

Khi trận động đất mạnh 7,4 độ Richter gây thiệt hại lớn xảy ra ở Colombia hôm thứ Hai, 10/8 Brian Osorio Zuluaga đã chạy ra khỏi văn phòng ở Cali và phóng xe máy về nhà.

Cảnh tượng một tòa nhà chung cư 5 tầng bị sập đã buộc anh phải dừng lại.

"Đó là một khu phức hợp lớn, trải rộng trên toàn bộ một khu phố," Osorio nói với CNN.

Trận động đất là trận mạnh nhất xảy ra ở Colombia trong hơn một thập kỷ, khiến cư dân cũng như những người hàng xóm của tòa nhà La Torres del Limonar chạy tán loạn ra đường, "một số người mặc đồ ngủ hoặc đồ mặc quần áo ngủ; một số người khóc, những người khác thì bị sốc", Osorio cho biết.

Anh tiến đến đống đổ nát và bắt đầu hét vào đó để tìm người sống sót, bất chấp những cảnh báo về khả năng rò rỉ khí gas.

Đột nhiên, anh yêu cầu những người xung quanh im lặng. Một âm thanh yếu ớt vang lên từ đống đổ nát — gần như chỉ là tiếng thều thào.

"Vâng, tôi đây. Tôi đang bế một em bé," một giọng đàn ông trả lời.

Osorio kể lại rằng anh và một vài người khác bắt đầu dùng tay dọn dẹp đống đổ nát để tiếp cận hai người. Nhưng một tấm bê tông lớn đã chắn đường họ.

"Lần đầu tiên, chúng tôi không thể nhấc nó lên được," anh nói. Sau đó, "tất cả chúng tôi cùng nhau nhấc lên — một, hai, ba, lên."

Tảng bê tông quá nặng để có thể vứt sang một bên, và Osorio lo lắng có thể còn nhiều người bị mắc kẹt bên dưới. Một số tình nguyện viên giữ tảng bê tông lên cao trong khi những người khác dọn đường đến chỗ em bé.

"Bạn có thể thấy cái đầu nhỏ xíu của em bé ở đó — lúc đó trông nó hơi tím tái vì em bé không thể thở được," Osorio nói. "Khi chúng tôi bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát, em bé bắt đầu… thở được, và màu da của em bé bắt đầu hồng trở lại."

Giải cứu em bé trong trận động đất ở Colombia


Osorio nhận em bé và đã chuyển bé cho một cảnh sát. Người này đưa bé lên xe cứu thương. Sau đó, họ tập trung vào việc giải cứu người đàn ông bị mắc kẹt.

Trong đống đổ nát, Osorio nói anh nhìn thấy quần áo, giày dép và một con thú nhồi bông phủ đầy bụi. Anh nghĩ về những người có thể vẫn còn bị mắc kẹt.

"Tất cả những suy nghĩ đó đều lướt qua tâm trí bạn," anh nói.

Sự dũng cảm của tất cả những người lao đến giúp đỡ đã cứu sống cả người đàn ông và em bé.

"Đoàn kết là sức mạnh, bởi vì không một người nào có thể tự mình nhấc nổi đống đổ nát đó; nó quá lớn và quá nặng," anh nói.

"Hành động còn hơn là đứng yên," Osorio nói thêm. "Mỗi hành động nhỏ đều có ích."

Tags

động đất

colombia

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