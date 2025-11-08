Tiếng nổ như đại bác vang lên liên tục từ lòng hồ suốt hàng trăm năm: Đáp án khiến giới khoa học sững sờ

Tiếng nổ như đại bác vang lên liên tục từ lòng hồ

Theo bài báo đăng tải ngày 2 tháng 11 trên trang Oddity Central và VICE, trong hàng trăm năm, người dân quanh hồ Seneca (New York, Mỹ) đã nghe thấy những tiếng nổ vang vọng như tiếng đại bác vọng lên từ lòng nước. Hiện tượng kỳ bí được người dân địa phương gọi bằng cái tên đầy huyền bí: Seneca Guns nghĩa là Súng Seneca. Từ thế kỷ 17, những tiếng nổ đột ngột, trầm vang như pháo lớn đã khiến cả vùng hồ rung chuyển, làm cửa sổ rung lên, khiến người dân sợ hãi chạy ra khỏi nhà.

Trong hàng trăm năm, người dân quanh hồ Seneca (New York, Mỹ) đã nghe thấy những tiếng nổ vang vọng như tiếng đại bác vọng lên từ lòng nước. (Ảnh: VICE)

Người Seneca, một bộ tộc bản địa sinh sống quanh hồ tin rằng đó là tiếng giận dữ của các vị thần bảo hộ vùng đất thiêng khi con người xâm phạm khu săn bắn cổ xưa. Trong khi đó, những người định cư châu Âu đầu tiên lại cho rằng đó là tiếng trống linh hồn của các binh sĩ tử trận trong Chiến tranh giành độc lập Mỹ.

Trải qua nhiều thế kỷ, những tiếng đại bác vô hình này vẫn vang lên không báo trước, thường vào những ngày trời quang, mặt nước yên tĩnh càng khiến bí ẩn thêm phần ma mị.

Lời giải sau hàng trăm năm săn tìm kiếm

Phải đến thế kỷ 20, các nhà khoa học mới bắt đầu đưa ra những giả thuyết khoa học đầu tiên. Năm 1934, nhà địa chất người Đức Herman Fairchild đề xuất khả năng phun trào khí ngầm tức là khí mê-tan bị giữ lâu ngày dưới lớp đáy hồ bỗng thoát ra ngoài, gây ra những tiếng nổ lớn khi chạm mặt nước.

Tuy nhiên, ở thời điểm đó, chưa có công cụ nào đủ tinh vi để chứng minh. Suốt nhiều thập niên, các nhóm nghiên cứu vẫn bất lực trước hiện tượng đột ngột, ngẫu nhiên này.

Các khảo sát bằng thiết bị sonar và lấy mẫu trầm tích tại hồ Seneca đã hé lộ manh mối quan trọng. (Ảnh: NYP)

Đến thời gian gần đây, các khảo sát bằng thiết bị sonar và lấy mẫu trầm tích tại hồ Seneca đã hé lộ manh mối quan trọng. Theo VICE, dưới đáy hồ tồn tại hàng trăm hố lõm khổng lồ, nghi do những vụ thoát khí mạnh trong lòng đất gây ra. Mẫu nước và trầm tích cho thấy lượng khí mê-tan tự nhiên tập trung rất cao tại đây, đúng như những gì Fairchild từng suy đoán cách đây gần một thế kỷ.

Các nhà khoa học cho rằng, khi khí tích tụ đến áp suất cực đại, lớp trầm tích mỏng manh phía trên bị phá vỡ, giải phóng một lượng khí khổng lồ. Khi các bong bóng khí khổng lồ này vỡ tung ở mặt nước, chúng tạo nên sóng xung kích và phát ra âm thanh rền vang tương tự tiếng pháo đại bác, chính là hiện tượng Súng Seneca từng khiến biết bao thế hệ hoang mang.

Bí ẩn được giải, nhưng sức hút vẫn còn đó

Dù đã phần nào được lý giải, hồ Seneca vẫn giữ trọn vẻ huyền bí trong mắt người dân địa phương. Không chỉ nổi tiếng vì "những tiếng tiếng đại bác vô hình", vùng hồ này còn là nơi sinh sống của đàn hươu trắng lớn nhất thế giới, khiến phong cảnh nơi đây thêm phần siêu thực, gợi cảm giác như một thế giới vừa thực vừa mộng.

Và biết đâu, khi màn đêm buông xuống trên mặt hồ tĩnh lặng, ai đó lại nghe thấy một tiếng nổ trầm đục vọng lên từ lòng nước như lời nhắc rằng thiên nhiên vẫn luôn ẩn chứa những bí mật vượt ngoài trí tưởng tượng của con người.

Theo Oddity Central, VICE