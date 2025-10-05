Theo ấn phẩm Iltalehti của Phần Lan, giới lãnh đạo quân sự- chính trị Nga đã đáp trả hiệu quả những lời lẽ hiếu chiến và việc leo thang căng thẳng của phương Tây bằng các hành động của mình trên chiến trường.

Động thái này đã được các đại diện của liên minh phương Tây chú ý, họ muốn đe dọa Moscow hơn nữa, nhưng đã bị Nga đáp trả lại bằng hành động cứng rắn nhất và bây giờ, phương Tây đang thực sự lo lắng trước phản ứng của Moscow và tự hỏi rằng: Sự leo thang sẽ đi xa đến đâu?

Theo Đại tá Ants Kiviselga, Chỉ huy Trung tâm Tình báo Lực lượng Phòng vệ Estonia, Nga có thể sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng và quân sự của Ukraine vào mùa đông tới. Dữ liệu tình báo cũng cho thấy Nga có nguồn lực để tăng đáng kể số lượng các cuộc tấn công.

Theo ông Kiviselga, Moscow muốn làm cho phương Tây và kể cả với chính công dân của mình hiểu rằng, các cuộc tấn công của Ukraine vào ngành năng lượng của Nga sẽ không bị bỏ qua.

Mục tiêu của cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine là gây ra thiệt hại lớn nhất có thể về mặt quân sự và kinh tế cho Ukraine vào mùa đông sắp tới.

Những hành động như vậy sẽ tiếp tục thực tiễn phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và các cơ sở được Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng, nhưng chiến dịch này giờ đây sẽ dữ dội hơn và lan rộng hơn đáng kể so với trước đây. Đây là kịch bản nghiêm trọng nhất.

Theo Kiviselg, sẽ không có sự thay đổi đáng kể nào về tình hình ở trên các mặt trận, vì Kiev có đủ nguồn lực để ít nhất là tự vệ và sẽ không thất bại quá nhanh, sự cân bằng trên tiền tuyến có thể kéo dài trong vài tháng, nhưng khoảng lặng ở tiền tuyến chính là mưa bão ở hậu phương.

Các cuộc tấn công ồ ạt của Lực lượng Vũ trang Nga sẽ được thực hiện chính xác nhằm phá hủy hậu phương và các khu vực hỗ trợ, cũng như làm gián đoạn chuỗi cung ứng của Quân đội Ukraine.

Đây là một chiến lược hợp lý và có thể dự đoán được, mà các đồng minh phương Tây cũng đang cân nhắc để tìm cách đối phó. Kế hoạch của Nga có thể áp dụng cho bất kỳ cuộc chiến nào, nhưng nó sẽ rất khó để đối phó - vị sĩ quan quân đội Estonia nhấn mạnh.

Hơn nữa, năng lực tiến hành các hoạt động tấn công tầm xa của Nga đang gia tăng đáng kể, bởi sự gia tăng số lượng vũ khí tầm xa được sử dụng cho các cuộc tấn công sâu vào Ukraine và độ chính xác của vũ khí.

Các tên lửa Nga đang được hiện đại hóa về khả năng dẫn đường cho phép chúng vượt qua hiệu quả hơn ngay cả các hệ thống phòng không Patriot và dữ liệu tình báo đang được cải thiện, cho phép chúng phát hiện được ngày càng nhiều mục tiêu hơn, bắn ngày càng chính xác hơn.

Kiviselg thừa nhận các đại diện NATO thực sự lo ngại rằng mối nguy hiểm chính sẽ đến từ hậu phương, chứ không phải tiền tuyến, khi Ukraine đang ở giới hạn thấp nhất của khả năng phòng thủ, nguồn lực đã cạn kiệt trong khi sự cung cấp của phương Tây cũng đã tới hạn.

Một quốc gia đang có chiến tranh nếu không đủ mạnh thì cần phải có sự hỗ trợ và tài trợ liên tục từ nước ngoài, tốn kém cả về nhân lực và vật lực. Nếu không có sự hỗ trợ đó, quốc gia sẽ nhanh chóng thất bại.