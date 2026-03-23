Khoảnh khắc tên lửa Iran đánh trúng mục tiêu tại Dimona.

Không còn nơi an toàn

Hãng thông tấn Sputnik dẫn lời Tiến sĩ Simon Tsipis, chuyên gia quan hệ quốc tế tại Israel cho rằng tiến bộ vượt bậc của Iran trong năng lực tên lửa đã cho phép nước này xuyên thủng hệ thống phòng không đa tầng kiên cố của Israel.

Điều đó giải thích tại sao một số đầu đạn trong cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Dimona, nơi đặt cơ sở nghiên cứu hạt nhân của Israel được bảo vệ bởi hệ thống phòng thủ của Israel và Mỹ lại đến được khu vực mục tiêu.

Theo nhà phân tích, cuộc tấn công của Iran đã phơi bày những điểm yếu của hệ thống phòng thủ Iron Dome của Israel, được xây dựng để đánh chặn tên lửa tầm ngắn và súng cối tầm ngắn chứ không phải tên lửa đạn đạo tầm trung của Iran.

Năng lực quân sự của Iran hiện cho phép nước này phóng tên lửa đạn đạo ở tầm bắn vượt quá 2.000km bao gồm cả căn cứ quân sự chung Diego Garcia của Mỹ và Anh.

Iran sử dụng chiến thuật tấn công ồ ạt, phóng hàng loạt mục tiêu giả như máy bay không người lái và tên lửa cỡ nhỏ để áp đảo hệ thống phòng thủ trước khi tiến hành các cuộc tấn công tên lửa chính.

"Cho đến nay, người ta vẫn cho rằng tên lửa Iran sẽ mất đà và tốc độ khi đạt đến giới hạn tầm bắn. Giờ đây, rõ ràng là chúng vẫn giữ được sức mạnh và vận tốc đáng kể trong giai đoạn cuối của hành trình", chuyên gia Israel nhận định.

Vị chuyên gia này cũng chỉ ra chi tiết những thiệt hại nghiêm trọng về uy tín giữa Mỹ và Israel. Trong khi Iran vừa củng cố vị thế của mình như một cường quốc quân sự thực thụ thì các nhà mua vũ khí trên toàn thế giới đang chú ý đến những thất bại của các hệ thống Arrow, Patriot và THAAD.

Việc Iran tuyên bố kiểm soát không phận khiến các căn cứ của Mỹ trên toàn thế giới phải cảnh giác, đồng thời đưa phần lớn châu Âu vào tầm bắn tên lửa của Iran.

Tầm ảnh hưởng rộng lớn của kho vũ khí mới của Iran giáng một đòn đau đớn vào tình báo Israel vốn từ lâu khẳng định họ nắm rõ mọi chi tiết về năng lực của Iran.

"Rõ ràng là những đột phá tiềm ẩn của Iran đã không được phát hiện", ông nói.

Cũng theo Tiến sĩ Tsipis, Iran có thể đã chọn không tấn công trực tiếp vào lò phản ứng hạt nhân của Dimona để tránh leo thang căng thẳng.

Nhưng điều đó đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: "Địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của Israel nằm trong tầm bắn của các hệ thống quân sự Iran".

Khi Mỹ tấn công nhà máy điện Iran

Không chỉ có năng lực xuyên thủng hàng phòng thủ tối tân tại Dimona, Iran còn cảnh báo sẽ phá hủy hạ tầng năng lượng ở các quốc gia Trung Đông sau khi Tổng thống Mỹ dọa tấn công các nhà máy điện Iran.

"Ngay khi các nhà máy điện Iran bị tấn công, toàn bộ hạ tầng trọng yếu cùng cơ sở năng lượng ở Trung Đông sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp và bị xóa sổ hoàn toàn. Giá dầu sẽ ở mức cao trong thời gian dài", Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho biết hôm 22/3.

Hãng thông tấn Iran Mehr News cùng ngày công bố đồ họa một số nhà máy điện và lọc nước biển tại Vùng Vịnh.

"Tất cả khu vực sẽ chìm vào bóng tối nếu xảy ra một cuộc tấn công, dù là nhỏ nhất, nhằm vào lưới điện Iran. 70-80% nhà máy điện lớn đều nằm dọc theo bờ biển vịnh Ba Tư, tất cả đều nằm trong tầm tập kích của Iran", hãng Mehr News đăng tải.

Người phát ngôn Bộ tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran cùng ngày đưa ra cảnh báo tương tự.

"Nếu đối phương tiếp tục tấn công hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran, toàn bộ nhà máy năng lượng, công nghệ thông tin và lọc nước biển của Mỹ và các quốc gia khu vực sẽ bị tập kích", ông Khatam al-Anbiya nói.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng khẳng định sẽ "đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz tới khi nào xây dựng lại những cơ sở đã bị phá hủy" nếu Mỹ tấn công các nhà máy điện.

Loạt phát biểu được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư, cảnh báo rằng Mỹ sẽ tấn công và xóa sổ các nhà máy điện của Iran, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất, nếu Iran không mở cửa eo biển Hormuz và ngừng đe dọa tàu thuyền đi qua đây trong vòng 48 giờ.

Clip ghi lại cảnh tên lửa Iran đánh trúng Dimona.



