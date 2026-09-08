Tiến Linh, cựu tuyển thủ Tài Em, Quang Hải động viên Trọng Đại giữa lúc sa sút phải lên mạng xin việc

Nguyễn Trọng Đại từng là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ cầu thủ U23 Việt Nam làm nên kỳ tích tại Thường Châu. Tuổi 21 trở về từ Trung Quốc giữa hàng triệu lời chúc mừng, từng được kỳ vọng là tương lai của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng ở tuổi 29, anh thừa nhận mình gần như mất tất cả, trong túi chỉ còn vài chục nghìn đồng và phải lên mạng tìm kiếm một công việc để bắt đầu lại.

Mới đây, Trọng Đại có bài viết dài nhìn lại hành trình của mình sau khi nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Anh cho biết bản thân thực sự xúc động trước những lời động viên, bởi đã có lúc nghĩ rằng “mình bị cả thế giới bỏ lại phía sau rồi”.

Trọng Đại nhìn lại cả hành trình từ lúc nhỏ theo đuổi bóng đá với tất cả đam mê, đến khi lên đỉnh cao danh vọng có tiền tài, danh tiếng, vật chất và những mối quan hệ hào nhoáng xung quanh. Rồi cũng chính anh tự mình sa chân vào sai lầm rồi đánh mất tất cả. Hiện tại, Trọng Đại trắng tay, không tiền, không công việc, gia đình khó khăn khi bản thân chấn thương khó quay lại với bóng đá, mẹ bị ung thư...

Bài đăng của Trọng Đại thu hút sự chú ý rất lớn. Nhiều người quen biết, người hâm mộ, cư dân mạng đưa ra những bình luận trái chiều. Trong đó, tiền đạo nổi tiếng Nguyễn Tiến Linh đã gửi lời động viên Trọng Đại: "Cố lên bạn nhé. Chúc bạn mạnh mẽ vượt qua tất cả!". Cựu tuyển thủ Phan Văn Tài Em cổ vũ "cố lên em nha", cựu tiền đạo Nguyễn Quang Hải nhắn nhủ: "Sai thì làm lại em ơi! Cố gắng lên". Bác sĩ Tuấn Nguyên Giáp của ĐT Việt Nam viết: "Cố gắng thôi idol 2018"...

Tiến Linh động viên Trọng Đại (Ảnh: FBNV)Tiến Linh động viên Trọng Đại (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh những lời động viên, nhận xét, gợi ý công việc,... nhiều người thắc mắc vì sao một cầu thủ từng có sự nghiệp đầy hứa hẹn như Trọng Đại lại phải lên mạng xin việc. Trọng Đại quyết định kể lại câu chuyện của mình, từ những ngày đầu theo bóng đá cho đến thời điểm đánh mất sự nghiệp vì những sai lầm cá nhân.

Trọng Đại kể gia đình mình nghèo từ nhỏ, nhưng bố mẹ vẫn cố gắng tạo điều kiện để anh theo đuổi bóng đá vì nhận thấy con trai có năng khiếu. Năm 11 tuổi, anh bắt đầu đi đá bóng xa nhà. Một năm sau, Trọng Đại được tuyển vào Trung tâm đào tạo trẻ Viettel. Từ U13, U15, U17, U19 đến U21, tuổi trẻ của anh gần như chỉ xoay quanh trái bóng.

Những nỗ lực ấy từng đưa Trọng Đại đến rất gần đỉnh cao. Anh từng mang băng đội trưởng U19 Việt Nam, cùng U20 Việt Nam dự World Cup 2017 và có tên trong đội hình U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018 ở Thường Châu.

Từng có tất cả nhưng rồi đánh mất kiểm soát. Trọng Đại cũng nhắc đến giai đoạn anh bước vào ánh hào quang quá sớm. Từ một cầu thủ trẻ sống trong môi trường bóng đá, anh bắt đầu đối diện với danh vọng, tiền bạc và những mối quan hệ đến quá nhanh khi còn rất trẻ.

Anh thừa nhận khi ấy mình chưa đủ trưởng thành để hiểu rằng sự tung hô hôm nay không đảm bảo cho ngày mai. Thậm chí, có thời điểm anh mô tả bản thân đã có trong tay gần như mọi thứ: nhà, xe, tiền, những mối quan hệ và sự chú ý của người đẹp. Anh từng nghĩ mình đã chạm đến đỉnh cao của cuộc đời.