Tiền điện tăng vọt, đây là 4 cách tra cứu nhanh nhất, mất chưa đến 5 phút: Dùng điện thoại thực hiện

Những ngày đầu tháng 9, nhiều hộ gia đình không khỏi “giật mình” khi nhận hóa đơn tiền điện tháng 8. Chị Xuân Lan (Hà Nội) chia sẻ trên báo Đời sống Pháp luật, tháng trước gia đình nộp khoảng 2 triệu đồng, nhưng sang tháng 8 con số đã vượt 2,2 triệu đồng dù cảm giác sử dụng ít hơn. Tại Ninh Bình, anh N.V. Huyên cũng cho biết, “dùng điều hòa ít hơn tháng nóng nhất, vậy mà hóa đơn vẫn y nguyên”. Theo ghi nhận của Thanh Niên, không ít hộ dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ninh gặp tình trạng tương tự, thậm chí tăng từ hơn 800.000 đồng tháng 7 lên 1,3 triệu đồng trong tháng 8.

Theo EVN, nguyên nhân của hóa đơn tiền điện tại nhiều gia đình tăng vọt đến từ việc nắng nóng kéo dài, mức tiêu thụ điện toàn miền Bắc nhiều ngày đạt đỉnh, cộng hưởng cùng cách tính giá điện lũy tiến – càng dùng nhiều, đơn giá càng cao. Ngoài ra, từ ngày 10/5, giá bán lẻ điện bình quân đã được điều chỉnh tăng thêm 4,8%.

Ảnh minh hoạ

Chuyên gia kinh tế PGS-TS Ngô Trí Long nhận định với phóng viên báo Thanh Niên, biểu giá bậc thang hiện nay khiến nhiều gia đình “bất ngờ” vì chỉ cần vượt một ngưỡng, hóa đơn sẽ tăng mạnh.

Trong bối cảnh đó, việc chủ động tra cứu chỉ số điện và hóa đơn hàng tháng trở nên rất cần thiết để mỗi gia đình dễ dàng theo dõi và quản lý chi tiêu. Tin vui là hiện nay có nhiều cách thực hiện chỉ trong chưa đầy 5 phút, thậm chí ngay trên điện thoại.

Các bước tra cứu điện tiêu thụ nhanh chóng

Hiện nay có 4 cách chính, thực hiện nhanh gọn và có thể thực hiện dễ dàng bằng các thiết bị điện thoại di động. Bao gồm:

- Truy cập ứng dụng của EVN

- Truy cập website của EVN

- Truy cập qua ZaloPay / Zalo OA

- Nhắn tin văn bản SMS

Đầu tiên, sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng của EVN trên điện thoại, máy tính bảng được đánh giá là cách làm phổ biến. Ở mỗi khu vực, EVN đều có ứng dụng riêng như EVNHANOI CSKH tại Hà Nội, EVNCPC CSKH ở miền Trung hay CSKH EVN SPC tại miền Nam.

Sau khi tải ứng dụng, người dùng đăng nhập bằng mã khách hàng được in sẵn trên hóa đơn. Chỉ cần mở giao diện chính và chọn mục “Tra cứu hóa đơn” hoặc “Chỉ số điện tiêu thụ”, thông tin về số điện và số tiền phải trả sẽ hiển thị ngay lập tức. Theo Thư viện Pháp luật, các ứng dụng này còn lưu lại lịch sử nhiều tháng, thậm chí theo ngày, rất thuận tiện để người dùng so sánh mức tiêu thụ.

Ảnh chụp lượng điện tiêu thụ qua từng ngày người dùng có thể theo dõi trực tiếp qua ứng dụng của EVN

Nếu không muốn cài đặt ứng dụng, người dân có thể lựa chọn truy cập website chăm sóc khách hàng của EVN. Tùy khu vực, địa chỉ sẽ khác nhau, chẳng hạn miền Bắc là cskh.npc.com.vn, miền Trung là cskh.cpc.vn, miền Nam là cskh.evnspc.vn, trong khi Hà Nội có trang evnhanoi.vn và TP.HCM là cskh.evnhcmc.vn.

Sau khi đăng nhập bằng mã khách hàng, người dùng chỉ cần tìm đến mục “Hóa đơn tiền điện” để xem chi tiết, đồng thời có thể tải về dưới dạng file PDF nếu muốn lưu trữ hoặc in ra.

Một lựa chọn khác tiện lợi không kém là sử dụng ứng dụng thanh toán ZaloPay. Khi mở ứng dụng, người dùng chọn mục “Hóa đơn”, tiếp tục chọn “Điện” và nhập mã khách hàng. Hệ thống sẽ tự động hiển thị số tiền điện trong tháng, kèm theo thông tin chủ hợp đồng và địa chỉ.

Ngoài ra, ngay trong ứng dụng Zalo thông thường, khách hàng cũng có thể tra cứu qua các trang Zalo OA chính thức của từng tổng công ty điện lực như EVNNPC, EVNCPC hay EVNSPC. Ưu điểm của cách này là nhanh gọn, không cần qua nhiều bước đăng nhập mà hóa đơn vẫn hiển thị rõ ràng ngay trong khung chat.

Ảnh Zalo Pay

Với những người không sử dụng smartphone hoặc không quen với các ứng dụng, việc tra cứu bằng tin nhắn SMS vẫn được duy trì. Ở miền Bắc, khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn với cú pháp “NPC [Mã khách hàng]” gửi đến số 8079. Người miền Trung thực hiện tương tự với cú pháp “CPC [Mã khách hàng]”, còn miền Nam là “SPC [Mã khách hàng]”, tất cả đều gửi tới đầu số 8079. Đây là lựa chọn đơn giản, phù hợp với người cao tuổi hoặc trong trường hợp không có kết nối Internet.

Trong bối cảnh hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng vọt khiến nhiều gia đình băn khoăn, việc tự kiểm soát mức tiêu thụ thông qua những công cụ tra cứu nhanh gọn nêu trên sẽ giúp người dân yên tâm hơn. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại hoặc một tin nhắn, bạn đã có thể biết chính xác con số mình phải trả – một bước nhỏ nhưng rất cần thiết để quản lý chi tiêu hiệu quả.

Các chuyên gia khuyến cáo, thay vì đợi hóa đơn về mới “giật mình”, mỗi hộ gia đình nên chủ động tra cứu định kỳ hàng tuần để điều chỉnh thói quen. Một số mẹo nhỏ có thể giúp giảm chi phí: Sử dụng điều hòa hợp lý: cài đặt ở mức 26–27°C, kết hợp quạt. Tắt thiết bị khi không dùng: nhiều thiết bị điện tử vẫn ngốn điện khi ở chế độ chờ. Ưu tiên thiết bị tiết kiệm năng lượng: như bóng LED, tủ lạnh Inverter. Kiểm tra định kỳ hệ thống điện: tránh rò rỉ hoặc chập cháy gây thất thoát điện và nguy hiểm.

EVN cũng khẳng định, nếu khách hàng thấy hóa đơn bất thường, hãy liên hệ tổng đài hoặc qua ứng dụng CSKH để được kiểm tra lại chỉ số ngay.