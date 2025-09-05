Tiền đạo Nguyễn Xuân Son: "Tôi muốn cùng tuyển Việt Nam dự World Cup 2030"

“Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi (tuyển Việt Nam – PV) là đủ điều kiện tham dự World Cup năm 2030”, Xuân Son nói với ESPN Brazil về mục tiêu giúp ĐTQG Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử có mặt tại World Cup.

Trong bài viết có tiêu đề “Người Brazil trở thành anh hùng ở Việt Nam: Câu chuyện "sử thi" về Rafaelson”, tờ ESPN Brazil đã thuật lại cuộc phỏng vấn với Nguyễn Xuân Son về hành trình đến với V.League và dần trở thành ngôi sao săn bàn, rồi sau đó cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024.

"Tôi hơi lo lắng trong những ngày đầu đặt chân đến Việt Nam. Bóng đá ở đây vẫn đang trong thời gian phát triển, điều kiện sân bãi chưa thực sự tốt, hậu cần cũng có nhiều chuyện khá phức tạp. Lúc đầu tôi đã nghĩ mình sẽ không ở lại đây lâu”, Xuân Son chia sẻ.

Xuân Son hôn lên Quốc kỳ khi ghi bàn thắng đầu tiên cho tuyển Việt Nam.

Đến Việt Nam vào cuối năm 2019, phải thử việc ở vài CLB, cuối cùng Xuân Son (khi ấy còn mang tên Rafaelson) mới được CLB Nam Định ký hợp đồng. Vượt qua những khó khăn ban đầu, chân sút người Brazil dần hòa nhập với môi trường bóng đá Việt Nam. Tiền đạo này ghi 6 bàn, giúp CLB Nam Định trụ hạng V.League 2020, rồi sau đó chuyển đến các CLB Đà Nẵng, Bình Định rồi lại quay trở lại Nam Định.

"Nếu thực sự muốn gắn bó với một nơi nào đó, bạn sẽ dần tự tìm được cách thích nghi. Việt Nam không cần phải thích nghi với chúng ta, mà chính chúng ta cần phải thích nghi với Việt Nam", Xuân Son nhấn mạnh.

Cầu thủ người Brazil đã sớm hiểu được logic này. Anh học tiếng Việt, thích nghi với ẩm thực và mở lòng đón nhận văn hóa. Hình ảnh Xuân Son đi xe máy, dừng chân ở một quán lề đường tại Nam Định để mua bánh chuối chính là ví dụ rõ nét nhất cho điều đó.

Xuân Son lái xe máy chở vợ con đi mua bánh chuối.

Tiếp tục kể về hành trình của mình, Xuân Son nhắc tới bước ngoặt khi được nhập quốc tịch và khoác áo tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024. Tại đây, tiền đạo sinh năm 1997 đã thực sự tỏa sáng với 6 bàn thắng, góp công giúp tuyển Việt Nam có lần thứ 3 vô địch Đông Nam Á.

Điều đó giúp Xuân Son chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ Việt Nam. Đáng tiếc, anh lại dính chấn thương gãy chân trong trận chung kết lượt về với Thái Lan và phải nghỉ thi đấu dài hạn đến hết năm 2025.

"Tôi đã ăn mừng chức vô địch trong bệnh viện. Tôi xem trận đấu cùng vợ, hy vọng nó sẽ sớm kết thúc và tuyển Việt Nam sẽ trở thành nhà vô địch", Xuân Son xúc động nhớ lại.

Xuân Son về nước trên cáng với sự chào đón nồng nhiệt.

Vào tháng 3/2025, tuyển Việt Nam và Nguyễn Xuân Son được vinh danh tại Giải Cống hiến 2025, vinh danh những cá nhân và tập thể có đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực thể thao và văn hóa nghệ thuật.

Chia sẻ về vinh dự này, Xuân Son bày tỏ: "Tôi thực sự hạnh phúc bởi đó là sự ghi nhận cho những gì tôi đã cống hiến cho đất nước, cho bóng đá Việt Nam.

Và không chỉ ở những tấm bằng khen, sự ghi nhận còn được thể hiện qua tình cảm mà người hâm mộ Việt Nam dành cho tôi mỗi này. Khi tôi có mặt ở siêu thị, trung tâm thương mại, mọi người nói “cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho đất nước. Điều này khiến tôi thực sự hạnh phúc.

Việt Nam là một đất nước rất đoàn kết. Khi tôi nói về lòng yêu nước, tôi đang nói về sự đoàn kết giữa mọi người. Mọi điều bạn làm cho Việt Nam, cho người dân Việt Nam, họ đều chào đón bạn. Đôi khi tôi cảm thấy như mình được sinh ra ở Việt Nam vậy”.

Tiền đạo này kết lại: "Người dân Việt Nam đã nhiệt tình chào đón tôi. Tôi rất hạnh phúc ở đất nước này. Tình cảm đó sẽ mãi mãi ở trong tim tôi. Tôi yêu Việt Nam rất nhiều".