CLB hạng Nhất chiêu mộ 3 cựu tuyển thủ Việt Nam, quyết đua lên V.League với đội Công Phượng

Mới đây, CLB Quảng Ninh đã công bố hàng loạt tân binh của mùa giải 2025/26. Đáng chú ý nhất trong số này là sự trở lại của 3 biểu tượng một thời của bóng đá Đất mỏ, gồm Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân và Vũ Minh Tuấn.

Đây là bộ ba từng có nhiều năm khoác áo CLB Than Quảng Ninh (đã giải thể), cùng đội bóng này khuấy đảo V.League, vô địch Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia 2016. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi háo hức, chờ đợi ngày được chứng kiến những bước chân của các ngôi sao thủa nào lại hiện diện trên sân Cẩm Phả.

Mạc Hồng Quân rời CLB Bình Định sau khi V.League 2024/25 khép lại.

Vũ Minh Tuấn từng cùng Than Quảng Ninh đi từ hạng Nhất lên V.League. Giờ đây, tiền vệ này một lần nữa trở lại với Quảng Ninh và hạng Nhất, với tham vọng giúp đội bóng lên hạng.

Vũ Minh Tuấn chơi cho Than Quảng Ninh từ năm 2009 đến 2017, ra sân 144 trận, ghi 55 bàn thắng. Trong khi đó, Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú đều gia nhập đội bóng vào năm 2015 và ở lại đến khi CLB Than Quảng Ninh giải thể năm 2021.

Trong thời đỉnh cao phong độ, màn trình diễn tại Than Quảng Ninh cũng giúp 3 cầu thủ này được triệu tập lên tuyển Việt Nam. Mạc Hồng Quân và Vũ Minh Tuấn đều có 14 lần ra sân trong màu áo ĐTQG, trong khi Nghiêm Xuân Tú từng có tên trong danh sách dự AFF Cup 2016 nhưng rồi lỡ hẹn vì chấn thương.

Đến đợt FIFA Days tháng 10/2017, Nghiêm Xuân Tú được HLV Mai Đức Chung gọi lên tuyển Việt Nam nhưng ngồi dự bị ở cả 2 lượt trận gặp Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019.

Nghiêm Xuân Tú là chân tạt bóng nổi danh tại V.League.

Giờ đây, khi đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, Mạc Hồng Quân (33 tuổi), Vũ Minh Tuấn (35 tuổi) và Nghiêm Xuân Tú (37 tuổi) sẽ lại có cơ hội cống hiến cho bóng đá Quảng Ninh.

Đội bóng Đất mỏ được kỳ vọng giành vé thăng hạng lên V.League, dù cho cuộc cạnh tranh với CLB Đồng Nai, CLB Bắc Ninh… để lọt vào top 2 giải hạng Nhất 2025/26 sẽ không dễ dàng.