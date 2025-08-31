Tuyển Việt Nam "vô đối" ở giải Đông Nam Á, xếp hạng nhất với thông số cực ấn tượng

Tuyển kurash Việt Nam vừa khép lại màn trình diễn ấn tượng tại Giải vô địch Đông Nam Á và vô địch bãi biển Đông Nam Á 2025 với thành tích vô cùng ấn tương: 36 HCV, 22 HCB và 7 HCĐ, giành vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng toàn giải.
Sự kiện này vừa diễn ra trong một tuần tại Indonesia và vừa kết thúc vào ngày 31/8. Giải đấu quy tụ các đội tuyển đến từ Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines và Myanmar, tranh tài ở hai nội dung kurash trong nhà và kurash bãi biển.
Thành tích ấn tượng của đoàn Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu trong khu vực. Đặc biệt, môn kurash sẽ nằm trong chương trình thi đấu ASIAD 20 năm 2026 tại Nhật Bản. Điều này càng khiến giải vô địch Đông Nam Á 2025 trở nên quan trọng, khi các VĐV có cơ hội thi đấu, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.
Còn nhớ, môn Kurash đã mang về cho đoàn Việt Nam 7 HCV, 5 HCB và 5 HCĐ tại SEA Games 31, dẫn đầu các đoàn tham dự.
Gần hơn, tại giải vô địch Kurash Đông Nam Á lần đầu tiên (2024) tổ chức ở Selangor, Malaysia, tuyển Việt Nam cũng gây ấn tượng mạnh với 14 HCV, trong đó có những gương mặt nổi bật như Lê Công Hoàng Hải (60 kg), Nguyễn Thị Bích Ngọc (57 kg), Nguyễn Thị Ngọc Nhung (63 kg) và Lê Huỳnh Tường Vi (70 kg)
Ở cấp độ châu lục, tại Giải vô địch Kurash châu Á 2025 (diễn ra ở Hàn Quốc vào tháng 8/2025), tuyển Việt Nam xuất sắc giành 3 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ, xếp thứ nhì toàn đoàn chỉ sau Uzbekistan - đội giành 45 HCV.
Bởi vậy, sự chuẩn bị tốt trong thời gian qua giúp kurash Việt Nam có thêm cơ hội để đầu tư chuẩn bị cho ASIAD 2026, nơi những môn võ vốn luôn được kỳ vọng sẽ mang về HCV.
Danh sách võ sĩ Việt giành HCV tại giải vô địch Đông Nam Á 2025
Nội dung kurash trong nhà: Lê Công Hoàng Hải (60kg nam), Bùi Minh Quân (90kg nam), Quỳnh Như (78kg nữ), Lê Ngọc Kỳ Duyên (45kg U11 nữ), Ngô Thị Cẩm Tiên (44kg, 13-15 tuổi nữ), Lê Thị Tường Vân (57kg, 13-15 tuổi nữ), Huỳnh Thị Hồng Vân (44kg, 16-18 tuổi nữ), Phạm Minh Tuyết (63kg, 16-18 tuổi nữ), Nguyễn Văn Thanh (55kg nam), Danh Hảo (73kg nam), Hà Gia Nhật Minh (83kg nam, 16-18 tuổi), Chu Đức Đạt (66kg nam), Tô Thị Trang (48kg nữ), Đỗ Thu Hà (52kg nữ), Nguyễn Thị Hường (63kg nữ), Nguyễn Thị Hải Yến (57kg nữ), Nguyễn Thị Ngọc Nhung (63kg nữ), Lê Huỳnh Tường Vi (70kg nữ), Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (63kg, 13-15 tuổi nữ)
Nội dung kurash bãi biển: Lê Công Hoàng Hải (60kg nam), Lê Ngọc Kỳ Duyên (45kg nữ, U11), Ngô Thị Cẩm Tiên (44kg nữ, 13-15 tuổi nữ), Lê Thị Tường Vân (57kg nữ, 13-15 tuổi), Huỳnh Thị Hồng Vân (44kg nữ, 16-18 tuổi), Phạm Minh Tuyết (63kg nữ, 16-18 tuổi), Hà Vĩ Hòa (65kg nam, 16-18 tuổi), Nguyễn Văn Thanh (55kg nam), Quách Tuyết Hương (78kg nữ), Danh Hảo (73kg nam), Lê Đức Đông (81kg nam), Chu Đức Đạt (66kg nam), Tô Thị Trang (48kg nữ), Đỗ Thu Hà (52kg nữ), Nguyễn Thị Hải Yến (57kg nữ nhóm trẻ), Nguyễn Thị Bích Ngọc (57kg nữ), Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (63kg nữ, 13-15 tuổi), Lê Huỳnh Tường Vi (70kg nữ)