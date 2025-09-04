HLV Kim Sang-sik ngợi khen ngôi sao Việt kiều, chỉ ra "đối thủ tàng hình" gây khó cho U23 Việt Nam

“Trận đấu diễn ra trong thời tiết nóng bức, nhưng các cầu thủ đã thi đấu rất nỗ lực và mang về kết quả tốt. Tôi hài lòng với màn trình diễn hôm nay. Tuy nhiên, trong hiệp 2, chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng thủ môn đối phương đã chơi xuất sắc, cản phá nhiều pha dứt điểm nguy hiểm”, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng với chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh tối nay (3/9), dù thừa nhận đội bóng vẫn còn nhiều điều cần hoàn thiện.

U23 Việt Nam chơi lấn lướt hoàn toàn trước U23 Bangladesh.

Đề cập đến các cá nhân nổi bật, HLV Kim Sang-sik dành lời khen cho tiền đạo Viktor Lê, người vào sân ở hiệp 2 và ghi bàn ấn định chiến thắng. “Viktor đã thể hiện tốt, tuân thủ đúng đấu pháp và đóng góp một bàn thắng quan trọng. Tôi rất vui với màn trình diễn của cậu ấy”, ông nói.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đánh giá cao sự trở lại của Thanh Nhàn sau thời gian dài chấn thương: “Thanh Nhàn di chuyển thông minh và có màn trình diễn ấn tượng. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục tiến bộ trong hai trận đấu tới”.

Đối với tiền đạo Xuân Bắc, HLV Kim Sang-sik nhận xét: “Bắc có thể lực tốt, di chuyển nhiều trên sân. Tuy nhiên, cậu ấy cần cải thiện khả năng chuyền bóng và cách di chuyển để trở nên toàn diện hơn trong tương lai”.

U23 Việt Nam còn nhiều khâu cần cải thiện.

Khi được hỏi về hai đối thủ còn lại trong bảng đấu, HLV Kim Sang-sik cho biết ông đã trực tiếp theo dõi các trận đấu của họ nhưng thời tiết cũng là vấn đề đáng lưu tâm:

“Điều quan trọng nhất là thể lực, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam. Nhiệt độ cao ảnh hưởng lớn đến các cầu thủ khi thi đấu suốt 90 phút. Trình độ của bốn đội trong bảng khá cân bằng, vì vậy chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng trận”, ông Kim nhấn mạnh.

Về việc U23 Việt Nam chỉ ghi được hai bàn thắng dù tạo ra nhiều cơ hội, HLV Kim Sang-sik thừa nhận: “Chúng tôi đã gặp một chút không may khi bóng chạm xà ngang, cột dọc. Hiệp 2, đối thủ chơi phòng ngự rất tốt, và thủ môn của họ cũng xuất sắc. Nhìn chung, tôi chưa hoàn toàn hài lòng với hiệu quả tấn công, nhưng toàn đội sẽ nỗ lực cải thiện để chuẩn bị tốt hơn cho các trận đấu sắp tới”.

Cục diện bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 sau lượt trận đầu tiên.

Với chiến thắng trước U23 Bangladesh, U23 Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng đấu và tràn đầy cơ hội giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2026. Trong khi đó, U23 Bangladesh, dù thất bại, vẫn còn hai trận đấu để chứng tỏ bản thân.

“Nhiệm vụ của các cầu thủ là thi đấu hết mình, bất kể có HLV trưởng hay không. U23 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất bảng, và đó mới chính là lý do chúng tôi để thua”, trợ lý HLV Hasan Al Mamum của U23 Bangladesh khẳng định sự vắng mặt của HLV trưởng không phải nguyên nhân dẫn đến thất bại.

Nhìn về phía trước, ông Hasan tỏ ra tự tin khi đánh giá về trận đấu sắp tới với Yemen: “Chúng tôi đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho từng trận. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng ở cả hai trận còn lại để đảm bảo tấm vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2026”.

U23 Việt Nam được trợ lý U23 Bangladesh đánh giá là đội mạnh nhất bảng C.

Thủ môn Srabon, người được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận phía U23 Bangladesh dù đội nhà thua cuộc, không giấu được chút tiếc nuối. “Tôi cảm thấy thất vọng vì chúng tôi không đạt được mục tiêu giành chiến thắng. U23 Việt Nam là một tập thể rất gắn kết. Họ tấn công và phòng ngự đồng bộ, khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc cản phá. Dù đã nỗ lực hết sức, nhưng chúng tôi không thể tránh khỏi những bàn thua”, anh chia sẻ.

Nhận xét về các chân sút của U23 Việt Nam, Srabon từ chối đánh giá cá nhân nào cụ thể, nhấn mạnh rằng sức mạnh của đối thủ nằm ở sự đoàn kết. “Chúng tôi còn hai trận đấu phía trước, và toàn đội sẽ cố gắng hết mình để đạt kết quả tốt hơn”, thủ môn này khẳng định.

Theo thống kê từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Srabon đã có 5 pha cứu thua ấn tượng trong trận đấu, góp phần giúp U23 Bangladesh tránh một thất bại nặng nề hơn. Anh cũng được đánh giá là một trong những thủ môn triển vọng của bóng đá Bangladesh, với nhiều kinh nghiệm thi đấu ở giải quốc nội.