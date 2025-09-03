Tuyển Thái Lan thắng đậm, đẩy Malaysia vào thế khó tại "bảng tử thần" giải châu lục

Bảng F được đánh giá là “bảng tử thần” vòng loại U23 châu Á 2026 khi có sự góp mặt của chủ nhà U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Li Băng và U23 Mông Cổ.

Ở trận đấu sớm diễn ra vào chiều nay (3/9), U23 Li Băng đã đánh bại U23 Malaysia với tỉ số 1-0, hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh ngôi đầu bảng với U23 Thái Lan. Trong khi đó, đội chủ nhà quyết tâm thắng đậm U23 Mông Cổ để tạo lợi thế hiệu số.

U23 Thái Lan thắng dễ U23 Mông Cổ.

Ngay phút thứ 2, Ikhlas Sanharan đã mở tỉ số trận đấu. Sức mạnh vượt trội giúp U23 Thái Lan sớm kiểm soát hoàn toàn thế trận. Trong khi đó, U23 Mông Cổ dù chơi nỗ lực nhưng khoảng cách trình độ khiến đội bóng này không có được những pha phản đòn đủ sức nặng.

Seksan Ratri trở thành ngôi sao sáng nhất của trận đấu khi lập hattrick cho U23 Thái Lan. 3 bàn thắng của cầu thủ này lần lượt đến ở các phút 17, 39 và 57.

Đến cuối trận, tới lượt Chwalwit Sae Lao và Yosakorn Burapha điền tên mình vào bảng tỉ số, giúp U23 Thái Lan có được thắng lợi đậm với tỉ số 6-0.

Seksan Ratri tỏa sáng với một hattrick.

Với kết quả này, U23 Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng F và có lợi thế lớn về hiệu số bàn thắng. Trong khi đó, U23 Malaysia xếp thứ 3 và buộc phải thắng 2 trận còn lại để duy trì cơ hội. Tuy nhiên đội bóng này cũng cần thắng đậm để có lợi thế khi xết hiệu số nếu các đội bằng điểm nhau.

Theo điều lệ vòng loại U23 châu Á 2026, 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì xuất sắc nhất sẽ có vé dự vòng chung kết diễn ra tại Ả Rập Xê Út.