Đội Tây Á thắng nhờ 2 quả phạt đền, gửi "lời cảnh báo" đến U23 Việt Nam tại giải châu Á

Ngay từ những phút đầu, đội bóng đến từ Tây Á U23 Yemen cho thấy vì sao họ được đánh giá cao hơn. Sóng gió liên tục ập đến khung thành Singapore và rồi bước ngoặt đến ở phút 17. Masnom bị Suhaimi phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Dù Al-Turaiqi sút hỏng, nhưng Ebrahim nhanh chân đá bồi mở tỷ số cho Yemen.

U23 Yemen chơi lấn lướt U23 Singapore.

Bàn thua khiến Singapore buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, nhưng khi chưa kịp tạo ra cơ hội rõ rệt, họ tiếp tục trả giá. Phút 45, Andrew Aw phạm lỗi trong vòng cấm và lần này Masnom trực tiếp thực hiện, lạnh lùng nhân đôi cách biệt 2-0 cho Yemen.

Nỗ lực trong hiệp 2 chỉ giúp U23 Singapore có được 1 bàn gỡ.

Bước sang hiệp 2, U23 Yemen chủ động chơi chậm lại để giữ an toàn. Chính điều đó giúp Singapore cầm bóng nhiều hơn và tạo ra được sức ép đáng kể. Phút 80, Louka ghi bàn rút ngắn tỷ số, thắp lên hy vọng cho đại diện Đông Nam Á. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại không đủ để họ lật ngược tình thế.

Chung cuộc, U23 Yemen giành chiến thắng 2-1, tạm vươn lên dẫn đầu bảng C. Đây rõ ràng là lời thách thức đáng gờm gửi đến U23 Việt Nam – đội sẽ ra sân gặp U23 Bangladesh vào 19h cùng ngày.

Được biết, U23 Yemen đặt mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng với thầy trò HLV Kim Sang-sik cho tấm vé đi tiếp, và màn trình diễn vừa rồi cho thấy họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho hành trình này.

Ở lượt trận thứ 2 vào ngày 6/9 tới, U23 Yemen sẽ gặp U23 Bangladesh, còn U23 Singapore gặp chủ nhà U23 Việt Nam.