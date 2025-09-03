Thua cay đắng trong ngày ra quân, tuyển Malaysia dễ bị loại sớm tại giải châu Á

Bảng F vòng loại U23 châu Á 2026 có 4 đội: Thái Lan, Malaysia, Lebanon và Mông Cổ. Tại lượt đấu đầu tiên, U23 Malaysia chạm trán với U23 Lebanon. Đây là trận đấu mà đội bóng áo vàng đặt mục tiêu giành chiến thắng. Bởi nếu không có 3 điểm, U23 Malaysia sẽ gặp khó trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu với U23 Thái Lan – đội bóng vừa sở hữu lực lượng mạnh lại được thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, không những không thể “ca khúc khải hoàn”, U23 Malaysia còn trắng tay trước Lebanon. Đại diện Đông Nam Á nhận kết quả thua 0-1 với bàn thua duy nhất trong hiệp hai.

U23 Malaysia (áo vàng) để thua 0-1 trước U23 Lebanon

Thất bại tại giải U23 Đông Nam Á 2025 hồi tháng 7 vừa qua khiến U23 Malaysia chịu sức ép lớn trước vòng loại U23 châu Á 2026. Để chuẩn bị cho giải đấu cấp châu lục, HLV Nafuzi Zain đã cùng học trò hội quân từ sớm và trải qua quá trình tập huấn kéo dài với nhiều trận giao hữu.

Quá trình chuẩn bị mang tới những hiệu quả nhất định, U23 Malaysia bước vào trận đấu gặp U23 Lebanon với thế trận khá tốt. Đội bóng áo vàng kiểm soát bóng không hề thua kém đối phương và tạo được một số pha lên bóng mạch lạc.

Chỉ có điều, điểm yếu trong khâu dứt điểm từng khiến U23 Malaysia “ôm hận” ở giải Đông Nam Á vẫn chưa được khắc phục. Hết Aliff Izwan rồi đến Fergus Tierney không thể biến những cơ hội thành bàn thắng.

Trong thế trận giằng co, U23 Lebanon tung ra “cú đòn” quyết định ở khoảng thời gian cuối trận. Phút 83, Ali El Fadl dứt điểm trong vòng cấm đánh bại thủ môn U23 Malaysia, mang về chiến thắng 1-0 cho U23 Lebanon.

U23 Malaysia trả giá sau những cơ hội bị bỏ lỡ

Với trận thua này, U23 Malaysia tạm thời xếp cuối bảng F với 0 điểm và hiệu số -1. Cánh cửa đi tiếp đã trở nên rất hẹp với đội bóng áo vàng. Cơ hội cạnh tranh ngôi nhất bảng xem như đã khép lại, ngay cả vị trí nhì bảng giờ đây cũng khá xa tầm với. Thầy trò HLV Nafuzi Zain sẽ cần đến một kỳ tích để có thể giành được tấm vé đi tiếp.

Lượt trận tiếp theo vào ngày 6/9, U23 Malaysia chạm trán với U23 Mông Cổ, trong khi đó U23 Lebanon sẽ đối đầu với chủ nhà bảng đấu U23 Thái Lan.