Diễn biến U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh

U23 Việt Nam 1-0 U23 Bangladesh Bàn thắng: Ngọc Mỹ 16'





Phút 20: Bóng vọt xà ngang sau cú sút của Văn Trường. U23 Việt Nam vẫn đang duy trì sức ép mạnh mẽ.

Phút 16: VÀO!! 1-0 cho U23 Việt Nam. Ngọc Mỹ thoát xuống đối mặt thủ môn đội bạn và có pha cứa lòng hiểm hóc mang về bàn thắng.

Ngọc Mỹ ghi bàn mở tỉ số (U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh)

Phút 14: Nguy hiểm. Thủ môn Trung Kiên băng ra bắt bóng lỗi trong tình huống phạt góc khiến khung thành U23 Việt Nam chao đảo.

Phút 10: Bóng đập cột dọc! Thủ môn Bangladesh đã đứng chôn chân nhưng cú sút của Phi Hoàng lại đưa bóng trúng cột dọc. Rất đáng tiếc.

Phút 5: Không được! Tình huống đưa bóng vào từ cánh trái của Đình Bắc không vượt qua được hậu vệ đội bạn. U23 Việt Nam đang tăng tốc.

Phút 2: U23 Bangladesh chơi pressing khá quyết liệt trong những tình huống bóng đầu tiên.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu.

Đội hình xuất phát

U23 Việt Nam: Trần Trung Kiên, Phạm Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Võ Anh Quân, Xuân Bắc, Văn Trường, Đình Bắc, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ

Vẫn là hệ thống 3 trung vệ quen thuộc, nhưng với 3 tiền đạo Đình Bắc, Thanh Nhàn và Ngọc Mỹ, HLV Kim Sang-sik sẽ hướng đến thế trận tấn công mạnh mẽ để lấy trọn vẹn 3 điểm trước Bangladesh.

U23 Bangladesh: Srabon, Shanta, Topu, Hossen, Jony, Hossain, Morsalin, Al Amin, Ahmed, Mitchell, Akash