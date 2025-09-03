Diễn biến U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh
U23 Việt Nam 1-0 U23 Bangladesh
Bàn thắng: Ngọc Mỹ 16'
Phút 20: Bóng vọt xà ngang sau cú sút của Văn Trường. U23 Việt Nam vẫn đang duy trì sức ép mạnh mẽ.
Phút 16: VÀO!! 1-0 cho U23 Việt Nam. Ngọc Mỹ thoát xuống đối mặt thủ môn đội bạn và có pha cứa lòng hiểm hóc mang về bàn thắng.
Ngọc Mỹ ghi bàn mở tỉ số (U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh)
Phút 14: Nguy hiểm. Thủ môn Trung Kiên băng ra bắt bóng lỗi trong tình huống phạt góc khiến khung thành U23 Việt Nam chao đảo.
Phút 10: Bóng đập cột dọc! Thủ môn Bangladesh đã đứng chôn chân nhưng cú sút của Phi Hoàng lại đưa bóng trúng cột dọc. Rất đáng tiếc.
Phút 5: Không được! Tình huống đưa bóng vào từ cánh trái của Đình Bắc không vượt qua được hậu vệ đội bạn. U23 Việt Nam đang tăng tốc.
Phút 2: U23 Bangladesh chơi pressing khá quyết liệt trong những tình huống bóng đầu tiên.
Phút 1: Trận đấu bắt đầu.
Đội hình xuất phát
U23 Việt Nam: Trần Trung Kiên, Phạm Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Võ Anh Quân, Xuân Bắc, Văn Trường, Đình Bắc, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ
Vẫn là hệ thống 3 trung vệ quen thuộc, nhưng với 3 tiền đạo Đình Bắc, Thanh Nhàn và Ngọc Mỹ, HLV Kim Sang-sik sẽ hướng đến thế trận tấn công mạnh mẽ để lấy trọn vẹn 3 điểm trước Bangladesh.
U23 Bangladesh: Srabon, Shanta, Topu, Hossen, Jony, Hossain, Morsalin, Al Amin, Ahmed, Mitchell, Akash
Thông tin trước trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh
Phát biểu trước trận
HLV Kim Sang-sik: “Chúng tôi tiếp cận từng trận đấu với sự tập trung cao độ, coi mỗi trận đều quan trọng như nhau và mục tiêu là giành chiến thắng từng trận một.
Ở Phú Thọ, mỗi khi đội tuyển thi đấu, khán đài luôn rực đỏ cờ Tổ quốc, đó là nguồn động lực vô giá cho các cầu thủ. Tôi hy vọng khán giả sẽ tiếp tục đến sân cổ vũ để U23 Việt Nam có thêm sức mạnh, thi đấu thật tốt và giành kết quả như mong đợi".
Danh sách U23 Việt Nam
Thành tích 5 trận gần nhất
U23 Việt Nam
U23 Bangladesh
