Tiệm vàng của 3 bà chủ doanh nghiệp bị khởi tố đồng loạt 'cửa đóng then cài'

Chiều 14/7, Bộ Công an thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia và đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu". Trong số các bị can có bà Lê Thị Ngọc Mỹ, chủ tiệm vàng Kim Lý. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Các bị can còn lại gồm: bà Nguyễn Thị Liên mặc áo màu hồng (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), bị can Hoàng Thị Thanh Nga mặc áo màu đen hoa vàng (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) và bị can Trần Tiễn Như Nghi (nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ) mặc áo màu xanh. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Ghi nhận của phóng viên trong chiều cùng ngày, ngay sau thông tin khởi tố được công bố, các cửa hàng vàng bạc, đá quý liên quan tại TPHCM đã đóng cửa hoặc ngừng đón khách. Trong đó, chi nhánh tiệm vàng Ngọc Châu Âu trên đường Trần Hưng Đạo (phường Chợ Quán) đóng kín cửa. Theo ghi nhận, cửa hàng đã ngừng hoạt động từ vài ngày trước.

Thông báo dán bên ngoài cho biết cửa hàng tạm ngừng hoạt động từ ngày 11 đến 24/7 để "sắp xếp lại công tác nội bộ, hệ thống vận hành và hoàn thiện quy trình hoạt động", dự kiến mở cửa trở lại vào ngày 25/7.

Tại tiệm vàng Ngọc Tâm trên đường An Dương Vương (phường An Đông), khoảng 15h, cửa cuốn tiệm vàng này được kéo xuống, không còn đón khách giao dịch trong buổi chiều 14/7. Khi phóng viên tác nghiệp, một người đàn ông đứng trước cửa không đồng ý cho ghi hình và cho biết cửa hàng "đóng cửa sớm".

Cách tiệm vàng Ngọc Tâm hơn 100 m, cửa hàng Kim Lý trên đường An Dương Vương cũng kéo cửa cuốn mặt tiền vào khoảng sau 15h và không đón thêm khách đến giao dịch. Ảnh: Người bên trong cửa hàng lần lượt rời đi, trong khi cửa chính vẫn đóng kín.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia hoạt động với phương thức rất tinh vi. Các đối tượng liên hệ với đầu mối người Ấn Độ qua các ứng dụng như WhatsApp, Viber để đặt mua kim cương từ nước ngoài rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ.

Để tìm khách hàng, nhóm này thuê nhiều người Ấn Độ sang Việt Nam tiếp cận các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý, chào bán kim cương với giá thấp hơn khoảng 1/3 so với thị trường. Khi khách đồng ý mua, các bên lập nhóm WhatsApp riêng để báo giá, đặt hàng và điều phối giao nhận. Lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn, giá trị cao của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng trong hành lý, giày dép hoặc quần áo rồi đưa qua đường hàng không, nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Phú Quốc mà không khai báo hải quan.

Toàn bộ đường dây được điều hành từ Hong Kong. Mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một khâu độc lập, từ vận chuyển, giao nhận đến thanh toán. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng ứng dụng có chế độ tự xóa tin nhắn và xác thực giao dịch bằng số sê-ri trên tờ tiền USD nhằm che giấu dấu vết, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can trong đường dây, thu giữ 1.239 viên kim cương và số lượng lớn đồ vật, trang sức chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Công an xác định, quá trình hoạt động, đường dây này đã thực hiện đưa trót lọt hơn 30.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.

