HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tiệm vàng có tiếng ở Cần Thơ tạm đóng cửa vì… đi nghỉ hè

Minh Ngọc
|

Giữa thời điểm nhiều thông tin về thị trường vàng thu hút sự quan tâm của dư luận, thông báo nghỉ hè của một tiệm vàng tại Cần Thơ bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Điều khiến nhiều người chú ý không phải lịch nghỉ kéo dài gần một tuần, mà là lời giải thích rất thật của chủ tiệm: "Năm nào em cũng nghỉ."

Mới đây, trên fanpage Tiệm vàng Kim Tín 2 Cần Thơ đăng tải thông báo tạm nghỉ từ ngày 20/7 đến hết 25/7 để đi du lịch hè.

Theo thông báo, cửa hàng sẽ tạm dừng cả hoạt động trực tiếp lẫn online và dự kiến mở cửa trở lại từ 26/7, chậm nhất là 27/7.

Tuy nhiên, điều khiến bài đăng được chia sẻ nhiều lại nằm ở dòng lưu ý ngay phía dưới: "Năm nào em cũng nghỉ và luôn có thông báo rõ ràng."

Chỉ một câu ngắn gọn nhưng được nhiều người cho là "bắt đúng tâm lý" khách hàng trong bối cảnh hiện nay.

Quảng Trị khởi tố giáo viên liên quan gian lận thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - Ảnh 1.

Thông báo và lời giải thích có phần chân thật, hài hước trên fanpage tiệm vàng.

Không dừng lại ở đó, dưới phần bình luận, chính chủ fanpage còn hài hước giải thích thêm: "Nhà có mấy em nhỏ nên tranh thủ nghỉ hè vài bữa ạ... Quý khách thông cảm. Hôm nay em vẫn có mặt tới tối ạ."

Cách trò chuyện gần gũi của chủ tiệm nhanh chóng nhận được nhiều tương tác. Nhiều người để lại bình luận cho rằng đây là một trong những thông báo nghỉ phép "có tâm" nhất khi vừa thông báo lịch nghỉ rõ ràng, vừa chủ động giải thích để khách hàng không phải suy đoán.

Một số ý kiến còn hài hước nhận xét rằng nếu là thời điểm khác, có lẽ đây chỉ là một bài đăng thông thường. Nhưng trong bối cảnh các thông tin liên quan đến thị trường vàng đang được quan tâm, chỉ cần nhìn thấy hai chữ "tạm nghỉ" cũng đủ khiến nhiều người... giật mình trước khi đọc hết nội dung.

Dù vậy, Kim Tín 2 khẳng định đây là kỳ nghỉ hè được thực hiện hằng năm và luôn thông báo trước để khách hàng chủ động sắp xếp thời gian giao dịch.

Một bài đăng vốn chỉ nhằm báo lịch nghỉ hè, nhưng nhờ lời nhắn chân thành cùng cách tương tác dí dỏm của chủ tiệm đã bất ngờ trở thành chủ đề được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Trong thời đại mọi thông tin đều dễ bị đặt trong nhiều bối cảnh khác nhau, đôi khi chỉ một câu "năm nào em cũng nghỉ" lại trở thành chi tiết khiến khách hàng yên tâm nhất.


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại