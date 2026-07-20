Giữa thời điểm nhiều thông tin về thị trường vàng thu hút sự quan tâm của dư luận, thông báo nghỉ hè của một tiệm vàng tại Cần Thơ bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Điều khiến nhiều người chú ý không phải lịch nghỉ kéo dài gần một tuần, mà là lời giải thích rất thật của chủ tiệm: "Năm nào em cũng nghỉ."

Mới đây, trên fanpage Tiệm vàng Kim Tín 2 Cần Thơ đăng tải thông báo tạm nghỉ từ ngày 20/7 đến hết 25/7 để đi du lịch hè.

Theo thông báo, cửa hàng sẽ tạm dừng cả hoạt động trực tiếp lẫn online và dự kiến mở cửa trở lại từ 26/7, chậm nhất là 27/7.

Tuy nhiên, điều khiến bài đăng được chia sẻ nhiều lại nằm ở dòng lưu ý ngay phía dưới: "Năm nào em cũng nghỉ và luôn có thông báo rõ ràng."

Chỉ một câu ngắn gọn nhưng được nhiều người cho là "bắt đúng tâm lý" khách hàng trong bối cảnh hiện nay.

Thông báo và lời giải thích có phần chân thật, hài hước trên fanpage tiệm vàng.

Không dừng lại ở đó, dưới phần bình luận, chính chủ fanpage còn hài hước giải thích thêm: "Nhà có mấy em nhỏ nên tranh thủ nghỉ hè vài bữa ạ... Quý khách thông cảm. Hôm nay em vẫn có mặt tới tối ạ."

Cách trò chuyện gần gũi của chủ tiệm nhanh chóng nhận được nhiều tương tác. Nhiều người để lại bình luận cho rằng đây là một trong những thông báo nghỉ phép "có tâm" nhất khi vừa thông báo lịch nghỉ rõ ràng, vừa chủ động giải thích để khách hàng không phải suy đoán.

Một số ý kiến còn hài hước nhận xét rằng nếu là thời điểm khác, có lẽ đây chỉ là một bài đăng thông thường. Nhưng trong bối cảnh các thông tin liên quan đến thị trường vàng đang được quan tâm, chỉ cần nhìn thấy hai chữ "tạm nghỉ" cũng đủ khiến nhiều người... giật mình trước khi đọc hết nội dung.

Dù vậy, Kim Tín 2 khẳng định đây là kỳ nghỉ hè được thực hiện hằng năm và luôn thông báo trước để khách hàng chủ động sắp xếp thời gian giao dịch.

Một bài đăng vốn chỉ nhằm báo lịch nghỉ hè, nhưng nhờ lời nhắn chân thành cùng cách tương tác dí dỏm của chủ tiệm đã bất ngờ trở thành chủ đề được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Trong thời đại mọi thông tin đều dễ bị đặt trong nhiều bối cảnh khác nhau, đôi khi chỉ một câu "năm nào em cũng nghỉ" lại trở thành chi tiết khiến khách hàng yên tâm nhất.



