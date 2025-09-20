65 kg vàng biến mất lúc rạng sáng

Sáng 17/9/2025, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) nhận được tin báo về vụ trộm xảy ra tại một xưởng gia công vàng nằm trong tòa nhà công nghiệp Fu Hang, đường Hok Yuen East, khu Hung Hom, Cửu Long, Hong Kong. Theo đó, vào lúc 5 giờ sáng, trong xưởng có một số người đang ăn uống, nghỉ ngơi và không chú ý việc cửa ra vào có được khóa kỹ hay không. Ngay lập tức, một nhóm hơn 10 người đã lén đột nhập vào để trộm vàng.

Phần lớn những người này đi thẳng tới căn phòng chứa vàng, hành động vô cùng thành thục. Họ không che mặt, không mang theo vũ khí, cũng không có bất cứ sự hăm dọa nào. Việc vận chuyển vàng diễn ra trật tự, gọn gàng như thể một chuyến giao dịch bình thường.

Vì trong nhóm có người quen mặt dẫn đường, những người đang có mặt tại xưởng lúc đó thậm chí còn nghĩ rằng đây là khách hàng hay đối tác đến lấy hàng. Chỉ đến khi toàn bộ vàng được đưa đi, cửa xưởng bị khóa trái, họ mới hoảng hốt nhận ra đã bị lừa.

Theo thống kê ban đầu, số vàng bị lấy có tổng trọng lượng khoảng 65 kg, ước tính trị giá gần 59 triệu đôla Hong Kong (HKD), tương đương 200 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có khoảng 30.000 HKD (hơn 101 tỷ đồng) tiền mặt cũng bị mất.

Sau khi đến hiện trường, cảnh sát đã nhanh chóng đổi hướng điều tra từ “cướp có vũ trang” sang “trộm cắp có tổ chức”. Lý do là bởi trong toàn bộ quá trình, hầu như không có bất kỳ tác động mạnh nào, mọi hành động đều có sự tính toán từ trước, và đặc biệt có dấu hiệu tham gia của người quen thuộc với xưởng vàng này.

Âm mưu bắt nguồn từ mâu thuẫn làm ăn

Theo điều tra, xưởng gia công vàng này ban đầu do 3 người cùng góp vốn vận hành. Trong đó, một người mới đây tiếp nhận một lô vàng lớn để chuẩn bị chế tác. Tuy nhiên, một đối tác khác trong nhóm đã nảy sinh bất mãn, bí mật đứng sau dàn dựng vụ trộm. Người họ Từ (37 tuổi) này kêu gọi một nhóm 16 người, giả dạng đi lấy hàng, trực tiếp dẫn vào hiện trường và điều phối việc vận chuyển.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Hong Kong Oriental Daily

Điều tra của cảnh sát cho thấy vụ việc có liên quan trực tiếp tới mâu thuẫn làm ăn. Trước đây, ông Từ và chủ xưởng gia công vàng ở Fu Hang (người báo án) từng hợp tác chung, nhưng sau đó đã chấm dứt hợp tác và mỗi người mở một xưởng riêng. Tuy nhiên, do xưởng mới của ông chủ này làm ăn khởi sắc, trong khi xưởng ông Từ lại ngày càng sa sút. Vì đố kỵ, ông Từ đã rắp tâm thực hiện kế hoạch đánh cắp táo bạo này.

Trong vòng 48 giờ sau khi nhận tin, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã mở rộng truy bắt tại nhiều khu vực, lần lượt bắt giữ 13 nghi phạm (12 nam, 1 nữ), tuổi từ 29 đến 60, trong đó nhiều người có tiền án hoặc lai lịch phức tạp. Toàn bộ số vàng bị lấy đi đã được thu hồi.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận tòa nhà Fu Hang có cấu trúc hành lang hẹp, ánh sáng yếu nhưng lại lắp đặt nhiều camera giám sát. Việc nhóm nghi phạm ngang nhiên hành động mà không cần che giấu cho thấy họ nắm rõ mọi ngóc ngách bên trong, thậm chí có thể có chìa khóa hoặc mật mã.

Hong Kong (Trung Quốc) vốn nổi tiếng là một trong những thành phố có mật độ camera giám sát cao, lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp và tốc độ phá án nhanh. Trong bối cảnh ấy, một vụ “cướp vàng” lên tới hàng chục triệu HKD là điều cực kỳ hiếm hoi. Tuy nhiên, hành động táo bạo của nhóm ông Từ vẫn là điều không ai có thể ngờ đến.

Hiện cảnh sát đã giao hồ sơ cho Đội điều tra trọng án khu Tây Cửu Long tiếp tục xử lý. Toàn bộ hiện trường đã bị phong tỏa để phục vụ công tác giám định, tìm kiếm thêm bằng chứng. Thông tin mới nhất từ tờ Global Times cho hay, đến chiều ngày 19/9, kẻ chủ mưu họ Từ cũng đã bị cảnh sát bắt giữ.

(Theo CCTV News)